Un bouton présent dans la bêta n’est plus disponible actuellement dans Diablo 4. Il permettait pourtant de réinitialiser facilement les donjons du jeu. Une autre solution émerge toutefois.

Si vous avez eu l’opportunité de jouer à Diablo IV durant les week-ends de bêta ce printemps, vous avez peut-être remarqué l’existence d’un bouton permettant de réinitialiser les donjons. En l’utilisant, vous pouviez remettre à zéro vos instances pour y retourner et occire une nouvelle fois les monstres qui s’y trouvent. Pratique pour enchaîner des sessions de farm.

Ce bouton a finalement été retiré de la version définitive du jeu. Les joueurs et les joueuses qui accèdent à Sanctuaire depuis le 2 juin (date de sortie pour l’accès anticipé) ou le 6 (lancement officiel) ne peuvent plus utiliser cette méthode pour relancer une run dans une des nombreuses instances du hack’n’slash. Mais ils ne sont pas démunis pour autant.

Une fois que vous avez terminé un donjon, vous pouvez en faire un autre, faire autre chose… ou faire une manipulation pour le réinitialiser. // Source : Blizzard

La communauté de Diablo IV a décelé une astuce pour réinitialiser un donjon en quelques secondes. C’est ce que signale Wowhead, un site de référence pour les jeux vidéo de Blizzard. Il existe un compteur — que l’on ne voit pas — qui se déclenche après la fin d’un donjon et qui dure une à deux minutes. Une fois ce délai écoulé, vous pouvez y retourner.

Cette attente est quelque peu pénible si vous attendez à côté de l’instance sans rien faire, à chaque fois que vous voulez y retourner. Vous pouvez toutefois réduire assez radicalement ce temps à une poignée de secondes. La manipulation nécessite de se déconnecter du jeu, et d’attendre dix secondes, de se reconnecter et d’y retourner. Tout devrait être revenu.

Réinitialiser un donjon dans Diablo IV

En résumé :

Finissez le donjon et quittez-le (en retournant à la sortie, ou bien grâce à l’option « Quittez le donjon ») ;

Déconnectez-vous de la partie en retournant sur l’écran d’accueil ;

Patientez au moins dix bonnes secondes ;

Reconnectez-vous ;

Retournez dans le donjon.

Vous avez une option pour quitter un donjon dans la roue d’action (touche « e » du clavier). // Source : Blizzard

La procédure est un peu différente si vous jouez en groupe :

Finissez le donjon avec vos camarades ;

Quittez le donjon ;

Dégroupez tout le monde ;

Entrez seul dans le donjon (vous ou l’un de vos camarades) pour être en mode solo ;

Réinvitez vos camarades dans le groupe (ou votre camarade si c’est lui le chef du groupe) ;

Ces derniers pourront vous retrouver dans un donjon « neuf ».

Ces manipulations sont susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction de ce que décidera Blizzard — rien ne dit que le bouton de réinitialisation ne reviendra pas un jour. Il est plus commode à actionner, en restant dans la partie, plutôt que de devoir se déconnecter, attendre et relancer la partie. Surtout pour celles et ceux voulant « farmer » Diablo IV de manière intense.

Diablo IV, qui met en scène la démoniaque Lilith, offre un gameplay qui sera familier aux fans de la saga. Pour les autres, arpenter le Sanctuaire pourrait être un challenge — des guides existent néanmoins pour comprendre le fonctionnement de certaines ressources (potions, oboles, montures), mais aussi des mécaniques telles la transmogrification ou les points de parangon.

Le niveau maximum dans Diablo IV est le niveau 100 (déjà atteint en mode normal et en mode hardcore). Au-delà de la progression, il y a bien des choses à accomplir, surtout si vous êtes du genre à vouloir tout terminer (une carte interactive peut vous aider à vous y retrouver) — le endgame est un élément important dans Diablo, pour le faire durer. Et ensuite, il faudra attendre les extensions.

