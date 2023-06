Diablo 4 permet de partager sa progression entre plusieurs appareils. Mieux : il n’y a pas grand-chose à faire pour en profiter.

Diablo IV est un épisode historique à bien des égards. Contrairement à ses prédécesseurs, il est disponible en même temps sur plusieurs plateformes. Diablo, Diablo II et Diablo III ont d’abord été lancés sur PC avant d’être proposés sur d’autres environnements. Diablo IV, lui, est sorti le 6 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Et Blizzard n’a pas oublié un point essentiel : les fonctionnalités transversales.

Ainsi, rien ne vous empêche de jouer à Diablo IV avec votre ami propriétaire d’une Xbox quand vous préférez la PlayStation 5. Ça, c’est le cross-play : son objectif est d’abattre toutes les barrières du jeu en ligne. Ensuite, il y a la progression partagée, qui permet de lancer une partie sur PC puis de la poursuivre ailleurs sans rupture. Elle peut s’avérer utile si vous préférez le confort du salon à la maison et une console portable comme le Rog Ally en déplacement.

La cross-progression fonctionne automatiquement dans Diablo IV

Pour tester le partage de progression de Diablo IV, j’ai commencé une partie sur PlayStation 5. Quelques jours plus tard, j’ai lancé le jeu sur l’Asus Rog Ally pour constater que tout a été transféré automatiquement. Il faut bien évidemment se connecter avec le même compte Battle.net puisque les données y sont liées.

Connexion Battle.net à ses autres comptes. // Source : Capture d’écran

En somme, à partir du moment où toutes vos plateformes sont liées à votre compte Battle.net, vous n’aurez aucun problème à retrouver votre progression partout. Si vous êtes utilisateur PlayStation, il faut connecter son compte PlayStation Network. Si vous êtes utilisateur Xbox, il faut connecter son compte Xbox Live. Tout passe par l’onglet « Connexions », directement sur Battle.net (à cette adresse). Une fois cette étape réalisée, vous n’aurez plus rien à faire, sinon profiter.

Que se passe-t-il quand on lance une session Diablo IV sur deux appareils en même temps ? // Source : Capture PS5

Que se passe-t-il quand je lance une partie sur un appareil alors que je joue déjà sur un autre ? C’est le dernier appareil allumé qui prendra la main — ce qui est pratique si vous oubliez de couper la session avant de migrer.

