Blizzard est revenu sur sa promesse de lancer une extension de Diablo 4 tous les ans. La deuxième grande mise à jour ne sortira pas en 2025. Dommage.

Diablo 4 est un jeu-service, soit un projet d’envergure sur lequel Blizzard va miser sur le très long terme. Pour que les joueuses et les joueurs soient fidèles, l’entreprise américaine doit multiplier les mises à jour captivantes, régulières et, autant que possible, rapprochées. Ainsi, outre les saisons thématiques, gratuites, qui pimentent le gameplay, il y a les extensions payantes, encore plus fournies.

Historiquement, les précédents jeux Diablo n’ont jamais eu droit à des campagnes additionnelles de façon très régulières. Mais pour Diablo IV, Blizzard avait pour ambition d’en lancer une par an, après Vessel of Hatred en 2024. En principe, le hack’n’slash devait en recevoir une autre en 2025. Sauf que les plans ont changé, et ce n’est en rien une immense surprise.

Le Sacresprit, nouvelle classe de Diablo 4. // Source : Blizzard

Il n’y aura pas d’extension pour Diablo 4 en 2025

À l’occasion d’un panel organisé à DICE, Rod Fergusson, en charge de la saga Diablo, a dévoilé les plans futurs concernant la licence. Et il n’y a pas que des bonnes nouvelles : « En 2025, ou juste avant la saison 8, nous partagerons un calendrier complet pour Diablo 4. Notre deuxième extension ne sera pas sur le calendrier, car elle est prévue pour 2026. »

C’est dommage d’assister à ce rétropédalage, mais il était terriblement ambitieux de chercher lancer une grosse extension à un rythme annuel. C’est un rythme difficile à tenir pour la production. Même World of Warcraft, modèle de longévité, n’a jamais suivi un tempo aussi resserré. En effet, outre ces ajouts de taille, il faut assurer les mises à jour plus modestes et préparer les saisons chaque trimestre, ou presque. Rod Fergusson a d’ailleurs révélé que Vessel of Hatred devait à l’origine sortir 12 mois après le lancement de Diablo 4 — et non pas 18.

Il faudra observer quel sera l’impact réel de l’annonce sur les statistiques de Diablo IV. Sur SteamDB, le trafic a connu un sacré sursaut en octobre, lors du lancement de Vessel of Hatred (+ 87,7 %). Le hack’n’slash a besoin de ces temps forts pour (re)mobiliser la communauté. Sans compter les enjeux narratifs : la fin de Vessel of Hatred laisse un peu trop en haleine pour justifier une attente immense.

