Lecture Zen Résumer l'article

Une ancienne membre de l’équipe Xbox a eu des mots durs à l’encontre de la stratégie actuelle de Microsoft. Selon elle, les consoles sont bel et bien mortes.

« De mon point de vue, les consoles Xbox sont mortes ». Dans une vidéo publiée le 29 juin sur YouTube, Laura Fryer, qui a eu divers rôles au sein de l’équipe Xbox, a fustigé la stratégie actuelle de Microsoft sur le marché du gaming : « En tant que membre fondatrice de l’équipe Xbox, je ne suis pas ravie de la tournure des événements. Je n’aime pas observer la valeur que j’ai aidé à créer s’éroder avec le temps. »

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Il est difficile de ne pas être d’accord avec elle quand on regarde les chiffres du marché : pendant que Sony et Nintendo vendent des caisses de PlayStation et de Switch, Microsoft ramasse seulement des miettes. Voilà pourquoi la firme de Redmond épouse de plus en plus le statut de gros éditeur tiers : après avoir multiplié les rachats, la multinationale propose ses jeux sur un maximum de plateformes. Et elle a raison de le faire.

La marque Xbox n’a plus forcément le même éclat qu’avant. // Source : Microsoft

Une ancienne membre de l’équipe Xbox est triste pour la marque

Selon Laura Fryer, il est clair que Microsoft est en train de sortir du marché du hardware — même si un partenariat ambitieux avec AMD vient d’être annoncé. « Je suis triste, car, selon moi, on dirait que Xbox ne veut plus lancer de nouvelles consoles. Ce partenariat autour de la Rog Ally [la console portable] ressemble à une sortie lente et inévitable du marché du hardware ». Aujourd’hui, le message de Microsoft est de permettre de jouer à des jeux Xbox n’importe où. La console Xbox en tant que telle ne devient alors qu’un support parmi tant d’autres. Le slogan « Ceci est une Xbox » ferait donc plus de mal que de bien.

Si Laura Fryer se concentre sur le hardware pour partager sa tristesse, elle ne tarit pas d’éloges, en revanche, sur le Xbox Game Pass — « un abonnement qui offre beaucoup de valeur ». Elle précise : « Xbox possède un catalogue hyper riche. Le remake d’Oblivion est un succès immense, et ils peuvent continuer à sous-traiter ce travail à des sociétés extérieures et faire beaucoup d’argent avec leurs anciens jeux. Les anciens jeux d’une ère où Xbox savait comment les faire. »

Laura Fryer conserve cependant un léger motif d’espoir avec l’anniversaire des 25 ans, en 2026 : « L’an prochain marque le 25e anniversaire de Xbox, et je suis sûre qu’ils auront de grandes annonces pour honorer ce cap. Peut-être que l’année prochaine est l’année où le brouillard va disparaître et où on va tous voir la beauté de ces annonces. Je pense qu’on va devoir attendre et voir. » On sent une pointe de nostalgie dans les propos de Laura Fryer, qui aimerait sans doute que Xbox soit une marque plus exclusive. Ce n’est pas le chemin qu’a pris Microsoft.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama