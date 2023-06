Pour la première fois dans l’histoire de la saga, Diablo IV permet de se déplacer à cheval. Néanmoins, on n’y a pas accès tout de suite.

Pour Diablo IV, Blizzard Entertainment a décidé de concevoir un monde ouvert, que l’on peut librement parcourir. Avec des environnements plus étendus, il faut pouvoir se déplacer plus rapidement, sans quoi l’expérience peut devenir fastidieuse. Voilà pourquoi on peut explorer Diablo IV à dos de cheval. Toutefois, il ne faut pas croire que l’on y aura accès immédiatement.

Dans un billet de blog publié il y a quelques semaines, Blizzard Entertainment avait indiqué que les montures ne seraient accessibles qu’après avoir terminé une première fois la quête principale. C’était une erreur, corrigée depuis. Dans Diablo IV, on obtient un cheval après quelques heures de jeu. Quand exactement ?

Comment récupérer sa monture dans Diablo IV ?

Dans Diablo IV, l’histoire comprend six actes. Après le prologue qui nous amène jusqu’à la première grosse ville, on a accès d’emblée aux trois premiers actes. Ce n’est qu’après les avoir terminés que l’on pourra débloquer le cheval (au tout début de l’acte 4, donc). Il n’y a pas grand-chose à faire puisqu’il suffit de suivre le cheminement. À ce moment-là du jeu, Lorath nous envoie parler à Donan du plan pour stopper Lilith. Le cheval est ensuite considéré comme une récompense, après avoir conversé avec le maître des écuries de Kyovashad. « Vous pouvez acheter des montures dans une écurie ou les découvrir dans Sanctuaire. Les montures obtenues sont disponibles pour tous les personnages de votre compte », peut-on lire après avoir accompli la tâche intitulée « Montures : Faveur de Donan ».

Il est logique que Blizzard Entertainment attende la moitié du jeu pour fournir une monture. Durant les premières heures, le fil rouge n’encourage pas à aller très loin, ce qui permet de mieux encadrer l’expérience (un gros plus pour les néophytes). En revanche, une fois que l’on a assez exploré la carte, aller plus vite avec un cheval constitue un sacré luxe. C’est d’autant plus vrai que l’on est assez tranquille quand on est dessus (les ennemis sont étrangement assez passifs, même si le cheval peut avoir peur et vous faire tomber). Pour explorer rapidement les recoins de Sanctuaire, il n’y a pas mieux (en dehors des portails de téléportation). À noter aussi qu’il y a quelques interactions dans les combats. Par exemple, on peut déclencher une attaque tout en descendant — ce qui donne au passage une animation très classe.

Dans Diablo IV, les chevaux peuvent accélérer au moyen d’une jauge symbolisée par des sabots (un principe qui rappelle les derniers Zelda).

Il y a un avantage certain à explorer Sanctuaire de fond en comble. Divisé en régions, Diablo IV regorge de choses à découvrir ou à faire : des donjons, des quêtes annexes, des statues à l’effigie de Lilith (qui offrent des bonus permanents), des événements aléatoires… Autant d’activités qui permettent d’améliorer son personnage.

