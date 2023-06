Aussitôt passé niveau 100, aussitôt mort. Le premier joueur au niveau maximal en mode hardcore de Diablo 4 a perdu son personnage à cause d’une déconnexion.

C’est la hantise des joueurs et des joueuses qui progressent dans Diablo IV en mode hardcore. Perdre son personnage non pas à cause d’un mauvais choix de leur part, mais en raison d’un bug du jeu ou d’une déconnexion sauvage. C’est ce scénario catastrophe qui s’est déroulé pour cArn_, le premier joueur au monde à avoir atteint le niveau 100 en mode hardcore.

cArn_ s’était illustré le 5 juin en arrivant au niveau maximal dans ce mode (il avait juste été devancé par Rob2628 en softcore) avec le barbare, l’une des cinq classes du jeu avec voleur, sorcier, druide et nécromancien. Une prouesse réalisée en groupe — la performance a été depuis réitérée par d’autres, dont Nugiyen, qui a réussi ce challenge tout seul.

Le jeu s’est figé et cArn_ a vite compris que c’était la dernière image de son personnage vivant. // Source : Capture d’écran

Et c’est peu de temps après avoir achevé la progression de son personnage que la malchance s’est abattue sur cArn_. Alors qu’il évoluait en difficulté Tourment (la plus élevée disponible en jeu) et qu’il était en train de regrouper plusieurs monstres pour leur infliger des dégâts de zone, le jeu s’est mis à dérailler — signe manifeste d’un bug. La scène est visible dans ce clip sur Twitch.

C’est une perte de connexion qui a entraîné la mort du personnage. Quand il a pu retourner en jeu, celui-ci n’était plus disponible : il est tombé sur la page de création d’un nouveau héros, signe que celui qui l’a accompagné pendant des dizaines d’heures appartient désormais au panthéon des champions tombés au champ d’honneur.

« Le premier personnage Hardcore lvl 100 de Diablo IV n’est plus, il s’agit d’une mort digne des plus grandes éloges », a écrit le joueur sur Twitter, le 7 juin. L’intéressé a créé un autre héros depuis, de la classe voleur. Il a déjà bien avancé : il a dépassé le niveau 50. Ce n’est toutefois pas le plus ardu : ce sera de retrouver un équipement digne de ce nom qui sera vraiment dur.

Une seule vie en mode hardcore

Le mode hardcore, dans Diablo IV, est un challenge très exigeant. Vous ne devez surtout pas mourir une seule fois, au risque de dire adieu à votre personnage pour de bon. Si cela survient, vous perdez non seulement l’avatar, mais également son or, son équipement, son expérience, sa progression. Vous devez alors recommencer au niveau un.

C’est un format de jeu ardu et impitoyable, mais aussi très stimulant, qui oblige à ajuster sérieusement sa façon de jouer pour garantir sa survivabilité à tout prix. On n’entre pas dans les donjons sans une bonne préparation, des potions, des élixirs, des points de vie et une grosse armure. On vérifie que l’on peut se replier. Et on prie surtout pour que la connexion ne lâche pas.

