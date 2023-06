C’est une prouesse : en quelques jours, un joueur est devenu le premier au monde à atteindre le niveau max dans Diablo IV, sans mourir une seule fois. Il était en mode hardcore.

Une performance en chasse une autre. Dimanche 4 juin, un joueur entrait dans l’histoire de Diablo IV en devenant la toute première personne à atteindre le niveau 100 avec son personnage. Rob2628 a réussi l’exploit en un peu moins de 55 heures avec la classe barbare et l’aide de plusieurs autres personnes. Un marathon qui a été entrecoupé d’une seule nuit de sommeil.

Le mode hardcore de Diablo IV ne pardonne pas

Mais les records sont faits pour être battus, dit-on. Justement : cArn_ a fait mieux que Rob2628. Non pas en allant plus vite que lui, mais en prenant beaucoup plus de risques : il a atteint le niveau 100 dans l’après-midi du lundi 5 juin, sans mourir une seule fois. Il valait mieux : il a fait cette performance en mode « hardcore ». Un seul décès et c’est la fin.

Et voilà ! // Source : Capture d’écran

Il existe en effet une différence fondamentale entre le mode « hardcore » et le mode « softcore » (ou normal). Dans le second, votre mort n’est jamais définitive : un autre joueur peut vous réanimer, ou bien vous pouvez ressusciter au cimetière du coin. Tout ce que vous subirez, c’est une perte de durabilité de vos objets, que l’on peut réparer chez n’importe quel forgeron.

Le mode « hardcore » ne pardonne aucun faux pas. Vous mourrez, vous perdez votre personnage. Vous devrez recommencer de zéro, en faisant une croix sur l’expérience accumulée, l’équipement obtenu, les ressources amassées. C’est vraiment une tout autre expérience de jeu, beaucoup plus intense émotionnellement. Terrible, quand c’est un personnage que l’on avait depuis longtemps.

Le risque du mode hardcore explique pourquoi cArn_ a mis un peu plus de temps que Rob2628 à atteindre le niveau 100, qui est le plafond actuel de Diablo IV. On ne fait pas n’importe quoi lorsque la mort est permanente : on n’attaque pas les boss, les monstres de la même façon. On est un peu plus prudent sur les donjons, les routes empruntées.

Le classement mondial du 5 juin. // Source : D4Race

Dans cette aventure, cArn_ n’était pas seul : ce barbare (il joue la même classe que Rob2628) était accompagné de trois autres compères (un druide et deux mages). Ils sont quasiment au niveau 100 eux aussi. Le jeu en groupe permet de s’entraider et de bénéficier de certains bonus pour les combats, qui s’en retrouvent durcis. Et cela fait un peu de compagnie par ailleurs.

cArn_ est donc le premier joueur au monde à avoir achevé la progression dans le mode hardcore sans mourir une seule fois. Il s’en tire également avec la deuxième place au global, ce qui reste extrêmement méritoire. Et cela, en quelques jours de jeu à peine. Diablo IV est disponible en accès anticipé depuis le 2 juin et ne sort pour tout le monde qu’à compter du 6.

