Lecture Zen Résumer l'article

Netflix propose un immense catalogue de productions adaptées aux enfants et aux adolescents. Pour vous y retrouver dans cet océan de contenus, voici notre guide des 14 meilleures séries à découvrir en famille.

Des vacances scolaires, un week-end prolongé ou simplement une soirée canapé pour décompresser tous ensemble : les occasions de découvrir des séries en famille ne manquent pas. Pour combler à la fois vos enfants, dès 3 ans, ainsi que vos adolescents, jusqu’à 16 ans, nous avons concocté pour vous une sélection de 14 productions. Toutes sont disponibles sur Netflix et parfaites pour partager des moments conviviaux devant vos petits écrans. Que vous soyez plutôt comédie, action, animation ou science-fiction, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Pour davantage de choix, vous pouvez aussi retrouver notre sélection des meilleures séries disponibles sur Netflix, tous genres confondus.

Et si vous préférez la durée d’un long-métrage, vous pouvez également jeter un œil à notre guide des meilleurs films à regarder en famille sur Netflix ou des plus beaux chefs-d’œuvre du cinéma à voir sur la plateforme de streaming.

Quelles sont les meilleures séries jeunesse à voir avec ses enfants de 3 à 10 ans sur Netflix, en ce moment ?

Molang, pour les enfants dès 3 ans

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, et pourtant vous avez forcément aperçu son adorable bouille dans les rayons de votre magasin préféré ou dans vos recherches de gifs. Depuis déjà dix ans, Molang fait souffler un vent de mignonnerie sur l’animation pour enfants, en compagnie de son fidèle compagnon, Piu Piu.

Imaginés par l’illustratrice sud-coréenne Hye-Ji Yoon, ces personnages réconfortants sont devenus un véritable phénomène, notamment grâce à une série animée portée par le studio français Millimages. Avec ses aventures toutes douces de seulement 5 minutes, Molang sera parfaite pour plonger vos tout petits dans un cocon d’amour et de bienveillance, pendant quatre saisons. Attention tout de même à ne pas enchaîner trop d’épisodes d’un coup, sous peine de transformer leurs rires mignons en mal de tête pour adultes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, pour les enfants dès 7 ans

Difficile de faire plus familial qu’Astérix et Obélix. Et lorsque Alain Chabat s’en mêle, forcément, cela fait des étincelles. Disponible sur Netflix depuis le 30 avril 2025, Le Combat des Chefs s’impose ainsi immédiatement comme l’une des meilleures adaptations de l’univers d’Albert Uderzo et René Goscinny. Plus de vingt ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat frappe à nouveau, inondant chaque seconde de son humour reconnaissable entre mille et de trouvailles visuelles somptueuses.

Parfaitement adaptée aux enfants, grâce à une histoire simple et à des personnages cultes, Le Combat des Chefs n’oublie pas d’être un petit bijou d’écriture pour les adultes, qui se régaleront des jeux de mots inventés pour l’occasion. Au passage, vous pourrez même répondre à la fameuse question qui vous taraude depuis toujours (et nous aussi) : comment diable Obélix est-il tombé dans la potion magique ? Aussi drôle que sublime, cette série Netflix en seulement cinq épisodes possède donc un seul défaut : être beaucoup trop courte. Vivement la saison 2 !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

She-Ra et les princesses au pouvoir, pour les enfants dès 7 ans

Dans les années 1990, les Magical Girl étaient les reines de l’animation japonaise, de Sailor Moon à Card Captor Sakura. Désormais, leurs petites sœurs, plus badass, ont pris la relève. L’excellente She-Ra et les princesses au pouvoir fait partie de ces séries remplies de magie, qui remettent les personnages féminins au centre de l’intrigue. On y suit Adora, une soldate, alors qu’elle tombe nez à nez avec une épée magique.

Par la même occasion, elle découvre soudainement qu’elle se trouve dans le mauvais camp et décide de s’enfuir. Conçue comme une explosion de couleurs et de paillettes queer, cette production en cinq saisons est une petite révolution à elle seule qui offre aux enfants une aventure magique et vraiment inclusive. Un concentré de joie et de bonne humeur, à faire découvrir aux petits comme aux grands, dès 7 ans.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Totally Spies, pour les enfants dès 7 ans

Au rayon des dessins animés cultes des années 2000, il est impossible de passer à côté de l’incontournable Totally Spies. Ce trio iconique d’espionnes mélange ainsi le meilleur des Super Nanas, de Cat’s Eyes et des Charlie’s Angels, pour notre plus grand bonheur. Pendant 7 saisons, Alex, Clover et Sam ont inlassablement combattu les méchants sur leur route, tout en menant une vie paisible de lycéennes à leurs heures perdues.

Et bonne nouvelle : plus de vingt ans après ses débuts, la série n’a pas pris une ride et continue d’être une valeur sûre pour les enfants. Point bonus : cela agira également comme un petit shot de nostalgie pour les adultes, qui retrouveront le générique inoubliable de leur enfance et le doux son du compoudrier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Gilmore Girls, pour les enfants dès 10 ans

« Where you lead, I will follow… » Préparez-vous à chanter ce générique à tue-tête en compagnie de vos enfants et adolescents, à la seconde où vous entamerez votre visionnage de Gilmore Girls. Série cosy par excellence, cette production culte des années 2000 met en scène Lorelai, une mère célibataire qui élève seule sa fille, Rory, avec qui elle entretient une relation fusionnelle.

Histoires d’amour, amitiés soudées, conflits familiaux et rêves professionnels sont évidemment au programme de ces 7 saisons aussi réconfortantes qu’un bon chocolat chaud. Et si Gilmore Girls est tout particulièrement indiquée pour l’automne et l’hiver, rassurez-vous : il n’y a pas vraiment de saisons pour arpenter les rues de Stars Hollow.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Avatar, le dernier maître de l’air, pour les enfants dès 10 ans

Peu de dessins animés parviennent à être d’excellents divertissements pour les enfants, tout en offrant une véritable profondeur narrative aux adultes. Avatar, le dernier maître de l’air fait partie de ces petits bijoux intemporels, qui s’adressent aussi bien à la jeunesse qu’à leurs parents. Vous y rencontrerez Aang, un petit garçon destiné à devenir l’Avatar, celui qui sauvera l’humanité tout entière. Mais pour y parvenir, il devra d’abord apprendre à maîtriser les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.

Considérée, à raison, comme l’une des meilleures séries d’animation de ces dernières décennies, Avatar, le dernier maître de l’air n’a pas pris une ride depuis ses débuts, en 2005. En attendant la suite de l’excellente adaptation en prises de vues réelles par Netflix, vous pouvez donc découvrir les 3 saisons de cette production drôle, émouvante et remplie d’action : que demander de plus ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Perdus dans l’espace, pour les enfants dès 10 ans

Une saga intergalactique familiale, ça vous dit ? Voilà la proposition singulière de Perdus dans l’espace, à mi-chemin entre E.T. et Star Wars. On y découvre le destin de la famille Robinson, choisie pour entamer une nouvelle vie, sur une étrange planète. Lorsque leur vaisseau s’écrase à mille lieux de leur destination finale, les deux parents et leurs trois enfants vont devoir collaborer pour survivre, coûte que coûte. Sur le chemin, ils croiseront la route d’un robot alien, qui semble leur vouloir du mal… ou du bien ?

Plutôt classique dans sa forme, Perdus dans l’espace reste une formidable aventure de SF à vivre en famille, sans aucune prise de tête. Parfait pour les astronautes en herbe, qui pourront garder la tête dans les étoiles pendant trois saisons.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Reply 1988, pour les enfants dès 10 ans

Vos enfants et ados raffolent de dramas coréens, mais vous n’y comprenez pas grand-chose et vous ignorez par où commencer pour les rejoindre dans cette passion débordante ? Reply 1988 sera faite pour vous. Vous y découvrirez le quotidien de plusieurs familles de classe moyenne, et en particulier de plusieurs amis d’enfance qui ont grandi dans les années 1980.

Ensemble, ils vont expérimenter leurs premiers amours, aux côtés d’adultes qui tentent de les orienter dans le tourbillon de la vie. Préparez les mouchoirs pour dévorer les 20 épisodes de cette série qui fait passer du rire aux larmes en un instant, en mettant en scène des situations auxquelles on peut immédiatement s’identifier. Reply 1988 est réellement le drama coréen familial par excellence.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quelles sont les meilleures séries familiales à voir avec ses ados, à partir de 12 ans, sur Netflix, en 2025 ?

Heartstopper, pour les ados dès 12 ans

Les ados de la fin des années 2010 ont pu bénéficier de la pétillante Sex Education pour mieux comprendre leurs désirs, en toute bienveillance. Pour la décennie suivante, un seul nom s’impose : celui d’Heartstopper, petit cocon d’inclusivité mettant en lumière une bande de personnages queers et fiers, qui préfèrent passer leur temps au bowling ou au cinéma, plutôt que dans les bars.

Moins explicite et plus sage que Sex Education, cette adaptation des romans graphiques d’Alice Oseman reste une véritable ode à l’empathie et à la délicatesse, loin des représentations habituelles du fameux âge ingrat. Dans Heartstopper, on s’aime pas à pas, on s’affirme doucement et on découvre nos corps, sans tabou ni jugement. Parfaites pour évoquer les premiers amours et la sexualité avec vos ados, ces trois saisons pourraient même dérober votre petit cœur tout mou au passage.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Romantic Killer, pour les ados dès 13 ans

Vos ados ont déjà vu mille fois les épisodes de Naruto, One Piece, Demon Slayer ou L’Attaque des Titans ? Pour changer des classiques du genre, disponibles en streaming, voici un animé à l’humour complètement absurde : Romantic Killer. On y suit l’histoire d’Anzu, lycéenne passionnée de jeux vidéo, de chocolat et de chats. Mais lorsque Riri, un petit sorcier, s’amuse à lui confisquer ses passions, sa vie bascule.

Pour retrouver sa vie d’avant, elle devra suivre une quête improbable : trouver l’amour, le vrai. Parodie savoureuse des mangas romantiques et vraie réflexion sur les injonctions à se mettre en couple, Romantic Killer ne se prend pas au sérieux, et c’est exactement pour ça qu’on l’aime. Mais ne vous y trompez pas pour autant : derrière son humour loufoque, proche de celui d’Assassination Classroom, se cachent des thématiques importantes, à aborder absolument avec vos ados.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Brooklyn 99, pour les ados dès 13 ans

Si vous cherchez une sitcom sans prise de tête, adaptée à vos soirées en famille, vous êtes au bon endroit : Brooklyn 99 sera la candidate idéale. Située dans un commissariat de police un brin singulier, cette comédie de bureau imaginée par Michael Schur (The Office, The Good Place) met en scène des collègues loufoques, mais qui s’entraident coûte que coûte. On y retrouve Jake, le grand enfant prêt à faire toutes les bêtises, le capitaine Holt, qui ne montre jamais ses émotions, Amy, la fan de listes, Rosa, la flic ultra-badass ou encore Terry, le costaud au grand cœur fan de yaourts.

Généralement considérée comme l’une des meilleures sitcoms de l’histoire de la télévision, Brooklyn 99 est un concentré de bonne humeur, saupoudré de punchlines savoureuses, de thématiques de société importantes et de runnings gags inventifs, comme les fameux casses d’Halloween. Cerise sur le gâteau : vous tomberez forcément sous le charme du fabuleux Cheddar, le meilleur corgi du monde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Anne with an E, pour les ados dès 13 ans

Des grands espaces canadiens à perte de vue, une héroïne qui n’a pas la langue dans sa poche, une narration poétique toute douce et un optimisme à toute épreuve : pas de doute, vous êtes bien devant Anne with an E. Cette jeune orpheline débordante d’enthousiasme va ainsi radicalement changer la vie de ses proches, lorsqu’elle rejoint la fratrie des Cuthbert.

Adaptée des romans de Lucy Maud Montgomery, Anne with an E vous embarquera, avec vos ados, dans des aventures joyeuses qui sentent bon l’air de la campagne. Malheureusement annulée après seulement trois saisons, la série historique de Netflix bénéficie heureusement d’une fin satisfaisante, qui vous tirera forcément quelques larmes. Mais promis, ça vaut vraiment le coup.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mercredi, pour les ados dès 13 ans

A-t-on vraiment besoin de présenter Mercredi, la chouchou des adolescents (mais pas que) depuis la sortie de la saison 1, en 2022 ? En attendant la saison 2, prévue pour le 6 août sur Netflix, il est toujours temps de rattraper cette série portée par Tim Burton. On y suit les péripéties de la fille de la famille Addams, lorsqu’elle entre dans un nouvel institut, Nevermore, réservé aux marginaux.

Alors qu’elle tente de s’intégrer dans ce nouvel environnement aux côtés d’Enid, sa colocataire haute en couleurs, Mercredi va enquêter en parallèle sur de mystérieux meurtres qui menacent le fragile équilibre de cette communauté atypique. Menée par la formidable Jenna Ortega, la série phare de Netflix est idéale pour des ados en quête de légers frissons. Mais prenez garde : la saison 2 s’apprête à prendre un tournant bien plus horrifique, d’après son interprète principale.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ginny & Georgia, pour les ados dès 16 ans

On termine cette sélection avec l’une des séries ados les plus appréciées du catalogue Netflix : Ginny & Georgia. Alors que la saison 3 s’apprête à débarquer en streaming, à partir du 5 juin, l’occasion est parfaite pour rencontrer ce duo iconique de mère et fille. Souvent comparée à Gilmore Girls, pour ses dynamiques familiales similaires, cette production Netflix s’éloigne tout de même de son aînée grâce à un parti-pris beaucoup plus dramatique. Georgia manque ainsi clairement de stabilité dans sa vie, et tente malgré tout d’élever sa fille, Ginny et son petit frère, Austin.

Sous son apparence insouciante, Ginny & Georgia aborde en réalité de nombreuses thématiques importantes à évoquer avec des jeunes adultes, de la dépression au racisme en passant par les violences sexuelles. Une véritable bouffée d’air frais dans le petit monde des séries ados, qui nous touche en plein cœur à chaque épisode.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama