La nouvelle adaptation de Street Fighter au cinéma devient de plus en plus une réalité au fur et à mesure des annonces. Produit par Legendary Pictures en collaboration avec Capcom, le long métrage s’annonce déjà comme l’une des adaptations de jeux vidéo les plus attendues, pour le meilleur et pour le pire.

Legendary Pictures et Capcom semblent bien décidés à relancer la franchise Street Fighter au cinéma, dans un film en live-action prévu pour mars 2026. Nouvelle marotte des studios hollywoodiens, les adaptations de jeux vidéo continuent d’attirer les producteurs, malgré des résultats à l’arrivée rarement convaincants, du moins artistiquement. Le récent film Minecraft a en effet rapporté près d’un milliard de dollars de recettes à travers le monde, malgré des critiques moyennes.

À mesure que les nouvelles concernant la future adaptation de Street Fighter se multiplient, le film s’annonce aussi intriguant qu’improbable. Dernier arrivé sur le projet ? Le rappeur Curtis ’50 Cent’ Jackson dans le rôle de Balrog, le boxer garde du corps du grand méchant de la saga. Selon The Hollywood Reporter, dans un article paru le 26 juin 2025, 50 Cent est déjà entré dans une phase d’entraînement intense, et fera ses propres cascades. Il rejoint donc Jason Momoa dans le rôle de Blanka, Callina Liang dans le rôle de Chun-Li ou encore Andrew Koji dans le rôle de Ryu. Rappelons que c’est Kitao Sakurai, le réalisateur japonais-américain, qui a été choisi pour réaliser le film, connu pour son travail sur The Eric Andre Show.

Le jour où vous avez vu Street Fighter fut le plus important de votre vie. Mais pour les producteurs… c’était un mardi. // Source : Capture YouTube

Un film qui va encore mettre K.O. le bon goût

Difficile de ne pas penser au film Street Fighter, l’ultime combat de 1994, réalisé par Steven E. de Souza. L’adaptation s’appuyait déjà sur un casting improbable, et mettait en vedette Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Guile, Kylie Minogue en Cammy et Raúl Juliá dans le rôle de Bison, qui fut par ailleurs son ultime prestation. Film culte des années 90, Street Fighter, l’ultime combat est devenu avec le temps un nanar. Ses dialogues aberrants, proches d’une série AB Productions, et ses scènes d’action chorégraphiées comme un spectacle de fin d’année à l’école, ont été rapidement tournés en dérision.

L’ensemble du casting livrait surtout une performance collective inoubliable (pour le pire), avec un Jean-Claude Van Damme survitaminé. Bancal, mais sincère, le film est étrangement resté dans les mémoires malgré ses excès et ses maladresses. Mieux, il continue de rapporter un peu d’argent à Capcom. Nul doute que ce nouveau Street Fighter sera plus proche de celui de 1994 plutôt que de l’excellent film d’animation Street Fighter II, le film. Si le projet ne révolutionne pas le genre, mais qu’il trouve sa place pendant une soirée pizza entre amis, ce sera déjà une victoire à sa façon.

