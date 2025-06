Lecture Zen Résumer l'article

La dernière saga familiale de Netflix, à la sauce soap opera, squatte actuellement le top 10 depuis sa sortie, le 19 juin 2025. Pendant 8 épisodes, les Buckley tentent donc de survivre, entre coups bas et trahisons. The Waterfront est une série inégale, qui bénéficie tout de même d’un casting de haute volée.

Un empire familial de pêcheurs à protéger, des disputes à n’en plus finir et des retournements de situation à chaque épisode : bienvenue dans The Waterfront, la nouvelle saga familiale qui sent bon l’été et les intrigues sans prises de tête.

Et si la série cartonne sur Netflix depuis le 19 juin 2025, ce n’est pas un hasard : ce drame assez classique repose sur des acteurs et actrices habitués du petit écran. Si vous avez l’impression de bien les connaître, vous avez raison : le casting de The Waterfront est plutôt prestigieux.

Holt McCallany (Harlan Buckley)

Avant de donner ses traits au patriarche de la famille Buckley dans The Waterfront, Holt McCallany a multiplié les rôles au cinéma comme à la télévision. On a ainsi pu l’apercevoir dans Fight Club, Alien 3 ou plus récemment dans Mission Impossible : The Final Reckoning.

Mais c’est surtout sur le petit écran que l’acteur américain a pu dévoiler tout son potentiel, grâce à une série policière restée culte : Mindhunter sur Netflix. Pendant deux saisons, il a tenu le rôle principal de ce thriller sombre, aux côtés de Jonathan Groff (Hamilton). En 2024, il a également rejoint la troisième saison de La Défense Lincoln, dans un rôle crucial : celui de Neil Bishop.

Holt McCallany dans The Waterfront // Source : Dana Hawley/Netflix

Melissa Benoist (Bree Buckley)

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais si vous êtes fans de super-héros, vous avez forcément déjà croisé son visage. Pendant six saisons, Melissa Benoist a ainsi endossé le costume de Supergirl dans la série dédiée, ainsi que dans The Flash ou Arrow.

Un rôle qui lui colle toujours à la peau, malgré la carrière impressionnante de la comédienne américaine, qui a aussi pu faire ses preuves dès la saison 4 de Glee ou dans le film Whiplash.

Melissa Benoist dans The Waterfront // Source : Netflix

Jake Weary (Cane Buckley)

Avant de devenir l’un des enfants Buckley dans The Waterfront, Jake Weary avait déjà intégré une autre famille aux tendances criminelles douteuses : celle des Cody dans Animal Kingdom. Un rôle crucial dans sa carrière, qu’il aura tenu pendant six saisons. Au cinéma, l’acteur américain est surtout connu pour son amour du cinéma d’horreur, de It Follows à Ça : Chapitre 2.

Jake Weary dans The Waterfront // Source : Netflix

Humberly González (Jenna Tate)

Le visage d’Humberly González vous est familier ? C’est normal, la comédienne a déjà largement montré son talent dans une autre série Netflix : Ginny & Georgia. Dès la saison 1, elle y incarne ainsi Sophie, une adolescente bisexuelle qui entame une relation avec Max.

Humberly González dans The Waterfront // Source : Netflix

