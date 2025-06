Lecture Zen Résumer l'article

Ça y est : l’été vient enfin de pointer le bout de son nez. Mais au-delà de l’arrivée des canicules, festivals et autres cocktails en terrasse, la période estivale réserve aussi de nombreuses surprises aux sériephiles. Mercredi, The Bear, Alien : Earth, Drag Race France, Squid Game… Voici les 10 séries à ne pas manquer en juin, juillet et août 2025.

Traditionnellement, les beaux jours rimaient plutôt avec pause estivale, pour le petit écran. Mais depuis quelques années, les plateformes de streaming ont totalement inversé la tendance. En 2025, l’été sera donc extrêmement chargé pour les fans de séries, avec des monuments de la science-fiction, des cauchemars en cuisine et le retour très attendu de plusieurs œuvres extrêmement populaires.

Si vous ne savez déjà plus où donner de la tête, pas de panique : voici les 10 séries qui marqueront l’été 2025, à voir sur Netflix, Disney+ ou Prime Video.

The Bear, Squid Game… Les séries à ne pas rater sur Netflix ou Disney+ en juin 2025

Ironheart, le 25 juin sur Disney+

Seulement quelques semaines après avoir dévoilé Daredevil : Born Again, la suite de la série culte, Marvel continue sur sa lancée avec une toute nouvelle production : Ironheart. Conçue pour conclure la cinquième phase du MCU, cette aventure inédite donne la part belle à un personnage plutôt discret, aperçu dans Black Panther 2 : Wakanda Forever : celui de Riri Williams, une inventrice de génie. Son objectif ? Une petite création de rien du tout, à savoir reconstruire l’armure d’Iron Man.

Cette prodige des nouvelles technologies va donc tenter de recréer, à elle seule, cet équipement iconique, pour affronter The Hood. Si les séries Marvel nous ont globalement déçues ces dernières années, à l’exception d’une ou deux pépites comme Agatha All Along, Ironheart pourrait réussir à nous redonner foi dans le MCU. Réponse dans quelques jours, dès le 25 juin, pour la diffusion des premiers épisodes sur Disney+.

The Bear saison 4, le 26 juin sur Disney+

Chaud devant ! L’une des meilleures séries actuelles est de retour, avec son lot de plats alléchants, de disputes culinaires et d’histoires intimes déchirantes. The Bear va ainsi réchauffer notre été avec une saison 4 qui nous ramènera derrière les fourneaux, aux côtés de Carmy, Sydney, Richie et les autres.

Les premières images laissent entrevoir une course-contre-la-montre pour sauver le restaurant de la faillite, le tout dans une atmosphère chaotique. En parallèle, Carmy devra également être confronté à l’une de ses bêtes noires : sa mère, interprétée par Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once). Alors, aiguisez vos couteaux et préparez vos plus beaux tabliers : le service reprend dès le 26 juin, sur Disney+.

Squid Game saison 3, le 27 juin sur Netflix

Quatre ans après avoir créé un véritable phénomène de société, tout en bouleversant le paysage des séries, Squid Game touche enfin à sa fin. Le drama coréen va ainsi tirer sa révérence avec une saison 3, évidemment très attendue par les fans.

Gi-hun devrait affronter le Front Man dans cette ultime session de jeux, toujours aussi sanglants, tandis qu’une grande nouvelle devrait secouer ce petit monde capitaliste : la naissance de l’enfant de Jun-hee. Autant dire que l’on a hâte de découvrir si Squid Game a réussi à soigner sa sortie avec ces derniers épisodes, qui s’annoncent explosifs.

Drag Race France, Foundation… Les séries à voir en streaming en juillet 2025

Drag Race France : All Stars, le 10 juillet sur France TV

« Aimez-vous comme vous êtes, et la vie sera toujours une fête » : depuis déjà trois étés, Drag Race France met des paillettes dans nos vies grâce à une compétition lé-gen-daire. En 2025, l’émission de France TV prend une nouvelle forme, en rappelant d’anciennes reines déchues sur scène, grâce à All Stars. Dix participantes, déjà vues dans les précédentes saisons, vont donc s’affronter lors de nouvelles épreuves impitoyables et de lip-syns évidemment spectaculaires.

Et préparez-vous : les candidates comptent parmi les plus populaires du programme, de Moon à Piche en passant par Mami Watta, Punani ou Magnetica. Autant dire que l’on a hâte de les voir se dépasser, face à un jury agrandi pour l’occasion, composé des habituées, Nicky Doll et Daphné Bürki, ainsi que de deux nouvelles recrues : le spécialiste de la mode Loïc Prigent et la chanteuse Shy’m. Qu’on me ramène mes reines !

Too Much, le 10 juillet sur Netflix

En 2012, la showrunneuse et actrice Lena Dunham envoyait valser tous les tabous sur l’amour et la sexualité grâce à une série restée culte pour toute une génération : Girls. Plus de dix ans plus tard, elle opère un retour aux sources en nous proposant une nouvelle comédie romantique, piquante et moderne à souhaits : Too Much. On y rencontrera Jessica, une new-yorkaise en pleine rupture amoureuse.

Alors qu’elle déménage à Londres, avec l’objectif de vivre dans la solitude pour l’éternité, elle tombe sous le charme de Felix, un Britannique qui provoque le chaos dans sa vie. Sur fond d’éternelle comparaison entre les Anglais et les Américains, Too Much devrait nous offrir une chouette romance estivale, doublée d’une quête identitaire bourrée d’humour. Cerise sur le gâteau : Will Sharpe (The White Lotus), Andrew Scott (Sherlock) et même Adèle Exarchopoulos (Le Flambeau) seront de la partie.

Foundation saison 3, le 11 juillet sur Apple TV+

Il y a deux ans, Apple TV+ relevait un défi impossible : transposer l’immense œuvre d’Isaac Asimov, réputée inadaptable à l’écran, avec Foundation. Ce qui aurait pu être un immense gâchis s’est finalement transformé en l’une des plus belles séries de science-fiction du petit écran, toutes plateformes confondues. Depuis, la production d’Apple TV+ continue de tutoyer les étoiles, en prenant dignement la relève de monuments comme Battlestar Galactica.

Pour ces nouveaux épisodes, Foundation choisit d’opérer un bond en avant de 152 ans, après les évènements de la saison 2. L’Empire Galactique continue alors son déclin, tandis que la Fondation est parvenue à s’établir pour mener à bien sa mission périlleuse : sauver l’humanité. C’est alors que The Mule, un chef de guerre aux violentes ambitions, vient renverser totalement l’échiquier… Pour savoir qui survivra à ce bouleversement militaire, rendez-vous le 11 juillet sur Apple TV+, pour la saison 3 de Foundation.

L’été où je suis devenue jolie saison 3, le 16 juillet sur Prime Video

Belly va-t-elle choisir de rester avec Jeremiah ou de retourner à ses premiers amours avec Conrad ? La réponse se trouvera dans la saison 3 de L’été où je suis devenue jolie, l’une des séries adolescentes les plus populaires de Prime Video.

L’adaptation des romans de Jenny Han (À tous les garçons que j’ai aimés) touche ainsi à sa fin, avec une conclusion très attendue pour ce fameux triangle amoureux. Une bouffée d’air frais, qui sent bon le sable chaud et qui bénéficie surtout d’une bande originale estivale à souhaits, composée majoritairement de tubes de Taylor Swift. Alors, prêts pour un dernier été en compagnie de Belly, Conrad et Jeremiah ?

Mercredi, Alien : Earth… Les séries que l’on attend avec impatience pour le mois d’août 2025

Mercredi saison 2 partie 1, le 6 août sur Netflix

Dire que Mercredi est la série la plus attendue de l’été serait presque un euphémisme, compte tenu de son immense popularité auprès des fans. La série la plus vue de tous les temps sur Netflix, et de loin, va donc enfin nous offrir une saison 2, divisée en deux parties. Dès le 6 août, Mercredi Addams va donc pouvoir semer la terreur autour d’elle, alors que la rentrée sonne à Nevermore. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux camarades de classe, nouveau directeur et nouvelles enquêtes à mener.

Toujours dirigée par Tim Burton, cette saison 2 de Mercredi s’annonce encore plus sombre et horrifique que la première, mettant de côté les amourettes ridicules du personnage pour se concentrer sur ce qui fait sa force : sa haine des autres et sa fascination pour le macabre. Et cette fois, la fille de la famille Addams sera accompagnée d’une invitée prestigieuse : Lady Gaga. Alors, ajustez vos plus beaux uniformes : il est l’heure de retourner sur les bancs de Nevermore.

Alien : Earth le 13 août sur Disney+

On le sait : dans l’espace, personne ne vous entend crier. Mais, et sur Terre, alors ? Voilà la question que nous pose Alien : Earth, la toute première série située dans l’univers de la saga culte. Contrairement à tous les films précédents, les 8 épisodes ont ainsi fait le choix de s’établir sur notre chère planète bleue, deux ans avant les évènements d’Alien : le huitième passager.

On y suivra Wendy, un prototype de robot humanoïde à la conscience humaine, alors qu’elle découvre un mystérieux vaisseau qui vient de se crasher. À son bord : cinq formes de vie différentes, et autant de menaces pour l’humanité. Les xénomorphes seront évidemment de la partie dans cette création de Noah Hawley, le génie derrière Legion et Fargo. Au vu des premières bandes-annonces dévoilées par Disney+, Alien : Earth pourrait bien devenir l’une des meilleures séries de l’année. Réponse le 13 août.

Long Story Short, le 22 août sur Netflix

On termine cette sélection avec une série d’animation qui marque le grand retour de l’un des showrunners les plus appréciés du petit écran : Raphael Bob-Waksberg, le créateur de BoJack Horseman et de Tuca & Bertie. Il revient ici avec une nouvelle pépite, centrée sur l’histoire d’une famille, entre rires et drames. On suivra alors leur évolution au fil des années, de leur enfance jusqu’à l’âge adulte.

Long Story Short promet de nous faire (encore) beaucoup pleurer et rire en même temps, grâce à des punchlines au timing impeccable et un récit qui semble plutôt universel. Préparez les mouchoirs.

Long Story Short // Source : Netflix

