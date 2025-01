Lecture Zen Résumer l'article

Kitty est de retour en Corée dans la saison 2 de XO, Kitty, sur Netflix. Après ces 8 petits épisodes, et en attendant une saison 3, voici un guide de séries entre des k-dramas et des teen shows pétillants.

La tornade XO, Kitty est de retour sur Netflix, depuis le 16 janvier 2025. Durant cette saison 2, l’entremetteuse fait face de nouveau à un triangle amoureux — ou plutôt un véritable hexagone amoureux. Il y a toutefois moins d’épisodes que dans la saison 1. Quelles séries coming-of-age regarder après celle portée par Anna Cathcart ?

Weightlifting Fairy Kim Bok-joo

Comme une envie de rester en Corée, dans un drama jeunesse avec un triangle amoureux ? Un k-drama où l’humour et la fraîcheur vous rempliront de joie ? Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (porté par Lee Sung-kyung et Nam Joo-kyuk) devrait réchauffer votre petit cœur.

Ce k-drama réconfortant, de genre « coming-of-age », se situe dans une université pour jeunes sportifs. Là, on y trouve une certaine Kim Bok-joo… aussi surnommée la fée de l’haltérophilie, une sportive de très haut niveau, toujours accompagnée de ses deux meilleures amies. Joon-hyuk, quant à lui, est un nageur en proie à des crises de panique. Son ex, Si Ho, est une gymnaste dont la destinée semble fixée depuis ses 5 ans.

Reply 1988

Envie de vous plonger dans la vie quotidienne en Corée ? Reply 1988, série tant aimée des fans de k-dramas, déroule les histoires de plusieurs familles de la classe moyenne, et en particulier de plusieurs ados — amis d’enfance — ayant grandi dans les années 1980. Entre premiers amours, entraide, difficultés, la sagesse des adultes et leurs défauts, Reply 1988 est une tranche de vie qui fait passer des rires aux larmes.

La Primera Vez

Direction un autre pays, et une autre culture, mais toujours du coming-of-age rafraîchissant. Quand Eva Samper débarque dans ce lycée pour garçons, elle est la première fille à rejoindre les bancs de cet établissement. Un coup de tonnerre, d’autant qu’Eva est une féministe engagée, bien décidée à briser tous les stéréotypes, en plus d’une fille libre et cultivée. Quand Camilo tombe amoureux d’elle, sa vie va en être totalement bouleversée. Se passant dans les années 1970, La Primera Vez est une série ado féministe et littéraire encore assez peu connue, une sorte de petit bijou caché de Netflix avec déjà deux saisons !

Heartstopper

Si Xo, Kitty s’illustre aussi par ses personnages queer, impossible alors de ne pas citer la plus positive et engagée des séries ados de Netflix : Heartstopper. Ce teen drama britannique dédié à l’histoire d’amour entre Nick et Charlie fait fondre n’importe quel cœur. La série aborde avec justesse des sujets difficiles en enchaînant des représentations parfaites — la romance gay, la bisexualité, les troubles alimentaires, le harcèlement scolaire. Et c’est aussi une belle histoire d’amitiés, au sein d’un groupe dont on aimerait faire partie.

