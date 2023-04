Si les univers décalés et les situations improbables sont votre tasse de thé, vous devriez adorer ces 3 animes japonais complètement déjantés et disponibles sur Netflix : Assassination Classroom, Romantic Killer et La Voie du tablier.

Clairement, le catalogue Netflix est une mine d’or pour tous les amateurs et amatrices de séries japonaises. Entre Naruto, Hunter x Hunter, L’Attaque des Titans ou encore Détective Conan, les classiques d’animation ne manquent vraiment pas. Si l’humour est souvent un élément clé des animes, certaines séries disponibles sur la plateforme de SVOD se distinguent par un univers véritablement excentrique et absurde.

Alors pour égayer votre samedi 15 avril 2023, nous vous recommandons d’exercer vos talents de tueurs hors pairs avec Assassination Classroom, de résister à l’amour de votre vie avec Romantic Killer ou de devenir un yakuza aux excellents talents culinaires grâce à La Voie du tablier.

Le meilleur des yakuzas devient… le meilleur des hommes au foyer dans La Voie du tablier // Source : Netflix

Assassination Classroom sur Netflix, le guide pour devenir le plus drôle des tueurs

Lorsque l’on parle d’animes totalement déjantés, Assassination Classroom arrive bien souvent tout en haut des classements. Et pour cause, il s’agit d’un monument du genre. Au prestigieux collège Kunugigaoka, la classe 3-E est la risée de tous. Rejetés pour leur soi-disant médiocrité, les élèves vont rapidement changer de statut avec l’arrivée de leur nouvel enseignant, Koro-sensei. Cette créature mi-poulpe, mi-humain, se vante d’avoir détruit 70 % de la Lune. Et elle dévoile la suite de son plan machiavélique : exterminer la Terre.

D’ici là, elle compte bien entraîner la fameuse classe 3-E à devenir les meilleurs assassins, capables de le tuer afin de sauver la Terre. Si ses motivations restent mystérieuses, Koro-sensei va rapidement se lier d’amitié avec ses étudiants, qui doivent affronter ses pouvoirs surnaturels et surtout… son humour déjanté.

Véritable phénomène dès sa sortie, Assassination Classroom est devenu l’un des animes les plus appréciés en seulement 2 saisons. Avec sa situation de départ totalement farfelue, ses entraînements mortels sans relâche et ses blagues singulières, la série a surtout eu le mérite de développer un personnage unique en son genre : Koro-sensei.

Ce professeur/tueur à gages/destructeur de la Terre ne laisse personne indifférent, notamment grâce à son immense sourire façon Chat du Cheshire d’Alice au Pays des Merveilles. Si l’humour noir vous fait rire aux éclats et que vous aimez les intrigues étudiantes bourrées d’action, vous devriez vraiment vous lancer dans Assassination Classroom : vous ne le regretterez pas.

À voir si vous avez aimé : GTO ; Danganronpa ; My Hero Academia

À voir si vous cherchez : humour noir ; action ; absurde ; baston ; extraterrestre ; ados mais pas que ; super-pouvoirs ; plans machiavéliques ; étrange ; lycéens ; fantastique ; gags ; épisodes courts ; rencontrer le meilleur professeur du monde ; faire des cauchemars de sa tête jaune

Romantic Killer sur Netflix, la parodie des comédies romantiques dégoulinantes

Les jeux vidéo, le chocolat et son chat, Momohiki : voilà les trois passions d’Anzu dans la vie. Mais un jour, un petit sorcier aux pouvoirs magiques nommé Riri débarque et la prive de ses petits plaisirs du quotidien. Son objectif : qu’Anzu trouve l’amour. Riri plonge alors la lycéenne dans un monde de romance et de beaux gosses (les « ikemen »). Elle va donc devoir résister à la tentation et aux obstacles que Riri mettra constamment sur son chemin pour la faire craquer…

Parodie géniale des animes romantiques dans lesquels toutes les ados tombent amoureuses du moindre mâle aux alentours, Romantic Killer parvient à tirer le comique de la moindre situation. Ne vous arrêtez pas au premier épisode, en forme de longue introduction qui ne dévoile pas vraiment la profondeur de la suite ni son potentiel humoristique. Riri, le petit magicien insupportable, se révèle être un personnage totalement obsédé par son salaire, que l’on adore détester. Son duo énergique avec Anzu ne laisse aucun temps mort à la narration de Romantic Killer, dont les 12 épisodes passent à une vitesse dingue.

Mais le véritable atout de cet anime hilarant, c’est surtout sa capacité à détourner tous les codes des comédies romantiques dégoulinantes, mais aussi des jeux de drague « otome », dans lesquels le rose tapisse chaque pixel. Romantic Killer renouvelle ainsi le genre en mettant un personnage féminin charismatique au cœur de l’intrigue et en s’éloignant des clichés habituels. Clairement, on adore.

À voir si vous avez aimé : Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Komi cherche ses mots ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected

Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Komi cherche ses mots ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected À voir si vous cherchez : parodie ; gags ; humour ; romance ; pouvoirs magiques ; ados ; fantastique ; épisodes courts ; des beaux gosses à chaque coin de rue ; suivre une part de gâteau en guise de cafard (oui, oui)

La Voie du tablier sur Netflix, la vie quotidienne d’un yakuza unique en son genre

Tatsu est un homme au foyer bien occupé : il découvre le yoga, il s’offre parfois une séance shopping en compagnie de sa femme, Miku, ou il apprivoise son robot aspirateur dernier cri. Mais il y a encore quelques mois, Tatsu mettait son regard de tueur au service d’un gang de yakuzas ultra réputé. Connu sous le nom de « Dragon Immortel », cet assassin hors pair a vaincu, à lui seul, un gang rival avant de se retirer des affaires. Le voilà désormais équipé d’un tablier pour exécuter… ses meilleures recettes de cuisine.

Vous l’aurez compris à son seul résumé : La Voie du tablier utilise l’humour absurde comme carburant pour faire avancer ses intrigues. Avec cette histoire de yakuza qui a renoncé à la violence pour s’épanouir dans une vie quotidienne entre cuisine et ménage, cet anime développe des situations comiques absolument tordantes. On vous prévient, tout de même : La Voie du tablier ne plaira pas à tout le monde. Il faut un petit temps d’adaptation pour bien apprécier son animation saccadée, façon pages de manga qui se tournent, et sa narration découpée en mini-épisodes de 5 minutes.

Cette comédie un brin dingo est ainsi à classer dans le genre des « slice of life », qui dépeignent des tranches de vie davantage qu’une histoire bien ficelée aux rebondissements inattendus. Mais c’est justement ce qui fait tout le charme de La Voie du tablier : parler d’un quotidien banal avec panache, tout en cassant tous les codes des injonctions de genre. Que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Spy x Family ; Beelzebub ; Kotaro en solo

Spy x Family ; Beelzebub ; Kotaro en solo À voir si vous cherchez : humour absurde ; situations décalées ; tranches de vie ; parodie ; épisodes très courts ; plonger dans le milieu des yakuzas autrement ; baver devant la nourriture japonaise ; découvrir au passage un chat tout mignon dans ses aventures à l’air libre

