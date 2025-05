Lecture Zen Résumer l'article

Sirens s’est imposée au sommet du top 10 de Netflix en seulement quelques jours après sa sortie, le 22 mai 2025. Il faut dire que cette comédie noire met en scène un casting quatre étoiles, que vous avez forcément déjà vu quelque part.

Des villas luxueuses, un couple à l’influence néfaste et des personnages en apparence parfaits sous toutes les coutures : non, vous ne regardez pas The White Lotus, mais bien Sirens, la nouvelle satire des riches de Netflix. Mise en ligne le 22 mai 2025, cette histoire de sœurs et d’emprise a rapidement conquis les abonnés de la plateforme de streaming, en s’installant tout en haut du top 10.

Parmi les raisons de son succès, on peut évoquer une intrigue en seulement 5 épisodes, parfaits pour être dévorés en un week-end, un récit imaginé par Molly Smith Metzler, la créatrice de l’excellente Maid, et surtout, un casting XXL, composé de toutes les stars du moment, que vous connaissez déjà bien.

Julianne Moore (Michaela)

Avant de devenir la gourou terrifiante de Sirens, Julianne Moore a connu mille et une vies au cinéma, comme à la télévision. L’une des comédiennes les plus douées de sa génération a ainsi tourné avec Steven Spielberg (Le Monde Perdu : Jurassic Park), les frères Coen (The Big Lebowski), ou encore Alfonso Cuarón (Les Fils de l’Homme).

On a également pu l’apercevoir dans le rôle de Poppy, dans Kingsman, et surtout dans celui de la présidente Coin, dans les deux derniers volets d’Hunger Games, La Révolte. Du côté des séries, Julianne Moore a su naviguer de la comédie (30 Rock) à la fresque historique (Mary and George) en passant par le drame horrifique (Histoire de Lisey).

Julianne Moore dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Milly Alcock (Simone)

Sauf si vous avez vécu dans une grotte pendant les trois dernières années, vous n’avez pas pu rater le visage de Milly Alcock. Vous avez besoin d’une piqûre de rappel ? Alors voici un indice : vous l’avez déjà croisée en compagnie de créatures ailées, dans une lutte implacable pour obtenir le trône. La comédienne britannique a ainsi endossé le costume de Rhaenyra Targaryen, version jeune, dans la saison 1 de House of the Dragon, le fameux spin-off de Game of Thrones.

Dans quelques mois, on pourra également la découvrir dans le rôle de Supergirl pour le film Superman de James Gunn, attendu pour le 9 juillet 2025 au cinéma. Littéralement deux salles, deux ambiances, en comparaison de Sirens.

Milly Alcock dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Meghann Fahy (Devon)

Sirens partage de nombreux points communs avec The White Lotus, dont la présence d’une excellente comédienne au casting : Meghann Fahy. Avant de se transformer en Devon pour la série Netflix, l’actrice américaine avait ainsi interprété Daphne, dans la saison 2 de The White Lotus.

Une femme envoûtante, mais étrangement mystérieuse, qui rappelle un autre de ses rôles récents : celui de Merritt dans Un couple parfait, aux côtés de Nicole Kidman. Avant ces rôles, elle s’est faite connaître dans The Bold Type (De celles qui osent) entre 2017 et 2021.

Meghann Fahy dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Kevin Bacon (Peter)

L’iconique danseur Ren de Footloose, le méchant Sebastian Shaw dans X-Men : Le Commencement, l’astronaute Jack dans Apollo 13, et même le cow-boy sexy de la série I Love Dick : durant sa longue carrière, le comédien Kevin Bacon a globalement tout joué, au cinéma comme à la télévision.

Plus récemment, il a tenu le rôle principal de la déjantée The Bondsman, autour d’un chasseur de primes ressuscité par le Diable en personne, avant que celle-ci ne soit malheureusement annulée par Prime Video, après une seule saison.

Kevin Bacon dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Glenn Howerton (Ethan)

Si Glenn Howerton a pu jouer dans quelques films au cinéma, il a surtout brillé, grâce à son talent comique, sur le petit écran. On peut ainsi le suivre depuis déjà 16 saisons dans la sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia, dont il est également le scénariste et le producteur exécutif. Il prête aussi sa voix au personnage d’Ennie dans The Cleveland Show et a pu apparaître dans la saison 1 de Fargo.

Glenn Howerton dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Felix Solis (Jose)

La carrière de Felix Solis à la télévision pourrait rimer avec deux genres en particulier : l’action et les séries policières. Il a ainsi commencé dans New York Undercover et New York, police judiciaire, avant de faire plusieurs apparitions dans Les Soprano, ainsi que Fringe.

Par la suite, il a tenu le rôle du détective Kevin Rodriguez pendant plusieurs saisons de The Good Wife, puis celui d’Omar Navarro dans Ozark. Ces dernières années, le comédien portoricain a aussi pu faire le grand écart entre les sorcières de Charmed et le quotidien d’un flic avec The Rookie : Le Flic de Los Angeles.

Felix Solis dans Sirens // Source : Macall Polay/Netflix

Bill Camp (Bruce)

Bien avant d’incarner le père de Devon et Simone, atteint de démence, dans Sirens, Bill Camp s’est surtout imposé comme l’un des meilleurs seconds couteaux du cinéma. De Lincoln à Midnight Special en passant par Vice, Birdman, Joker ou encore Twelve Years a Slave, l’acteur américain a ainsi trimballé son visage iconique dans tous les genres possibles et imaginables.

La télévision ne fait pas exception à la règle, avec des séries aussi diverses que Boardwalk Empire, Damages, The Leftovers ou Le Jeu de la Dame. Oui, rien que ça.

Bill Camp dans Sirens // Source : Netflix

Britne Oldford (Missy)

Vous avez déjà l’impression d’avoir vu le visage de la comédienne canadienne dans un cadre beaucoup moins idyllique que celui de Sirens ? C’est normal, Britne Oldford est avant tout connue pour un rôle singulier : celui de Numéro 3 dans Umbrella Academy.

Les sériephiles l’auront peut-être également reconnue grâce à sa participation à la saison 2 d’American Horror Story, Asylum, ainsi qu’à The Flash.

Britne Oldford dans Sirens // Source : Netflix

