Vous cherchez des long-métrages pour occuper vos après-midis ou vos soirées en compagnie de vos enfants et ados ? Alors voici le guide idéal, avec notre sélection des 10 meilleurs films à découvrir en famille, sur Netflix.

Les moments en famille riment souvent avec de bonnes soirées films, blottis dans un canapé, à découvrir des petites pépites, adaptées à toutes et tous. Si vous avez l’impression d’avoir déjà fait le tour des sélections jeunesse proposées par Netflix, et que vous cherchez un peu de sang frais cinématographique à vous mettre sous la dent, voici donc les 10 meilleurs films à voir en famille, sur la plateforme de streaming.

Vous pouvez également retrouver notre sélection spéciale Noël, ainsi que notre guide dédié aux meilleurs films disponibles sur Netflix, tous genres confondus. Et si vous cherchez exclusivement du contenu pour ados, vous devriez trouver votre bonheur juste ici.

Quels sont les meilleurs films jeunesse à voir avec ses enfants de 3 à 10 ans sur Netflix, en ce moment ?

Mon Voisin Totoro, pour les enfants dès 3 ans

On commence cette sélection avec un classique absolu, accessible même aux tout-petits de votre famille : Mon Voisin Totoro. Le chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki n’a pas pris une ride depuis sa sortie, il y a près de trente ans. On y découvre les aventures de deux fillettes, Mei et Satsuki, alors qu’elles viennent de déménager dans une grande maison à la campagne. Là, elles vont faire la rencontre étonnante de plusieurs êtres aux pouvoirs magiques : les Totoro.

Préparez-vous à sortir votre parapluie et à embarquer pour un voyage à bord du Chat-bus dans ce film d’animation sublime, qui met des étoiles plein les yeux des enfants, mais n’oublie pas de livrer un précieux message aux plus grands, autour du deuil. Un incontournable du studio japonais Ghibli et du catalogue Netflix, à voir forcément en famille.

Klaus, pour les enfants dès 7 ans

Il n’est jamais trop tard, ou trop tôt, selon la période, pour profiter de la magie de Noël. La douceur de Klaus nous le prouve, chaque année, depuis 2019. Ce petit bijou de Sergio Pablos, qui a notamment travaillé pour Disney sur Le Bossu de Notre-Dame ou La Planète au Trésor, nous emmène ainsi au cœur d’un petit village divisé en deux camps, et perdu au milieu du cercle arctique. On y rencontre Jesper, un facteur arrogant, égoïste et paresseux, envoyé dans ce trou paumé pour mauvaise conduite.

Mais ce qui devait relever du cauchemar pour le jeune homme se transforme en rêve éveillé lorsqu’il fait équipe avec un vieux menuisier solitaire, pour distribuer de la joie et des jouets en bois autour d’eux… Klaus est tout simplement le meilleur film de Noël à voir sur Netflix, et l’un des plus beaux films familiaux de la plateforme. De quoi vous redonner foi en l’humanité, grâce aux pouvoirs de l’amour et de la bienveillance.

Les Cinq Légendes, pour les enfants dès 7 ans

Vous connaissez déjà forcément le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et le Lapin de Pâques. Mais avez-vous déjà entendu parler de Jack Frost, un jeune garçon qui maîtrise le givre à la perfection ? Les Cinq Légendes vous propose de découvrir son histoire, alors qu’il s’associe aux quatre autres grands mythes pour affronter Pitch, le Croque-Mitaine. Objectif : l’empêcher de transformer tous les rêves des enfants en cauchemars, avant qu’il ne soit trop tard…

Adapté des romans The Guardians of Childhood, ce film produit par les studios Dreamworks (Shrek, Dragons) dispose de solides arguments pour en faire un excellent dessin animé. L’humour est subtil pour plaire aux plus grands, tandis que les personnages, connus de toutes et tous, sont immédiatement attachants, peu importe l’âge. Rempli d’espoir et d’amour, Les Cinq Légendes est un dessin animé d’aventure palpitant, dont les scènes d’action glacées vous en mettront plein la vue.

Nimona, pour les enfants dès 8 ans

Vous êtes en quête du film d’animation ultime à voir en famille sur Netflix, aussi fantastique pour les plus petits que pour les adultes ? Ne cherchez plus : vous avez besoin de Nimona dans votre vie (et vos enfants aussi). Cette héroïne aux accents punk possède ainsi un talent bien spécial : pouvoir se transformer à sa guise, en une fraction de seconde. Un don qu’elle va mettre à profit pour aider un chevalier, accusé de meurtre par erreur.

À mi-chemin entre l’humour de Shrek et le raz de marée émotionnel du Géant de Fer, Nimona est un véritable concentré d’action. Mais derrière sa carapace, se trouvent des thématiques délicates, comme la quête de son identité ou le rejet, abordées avec une douceur infinie. L’occasion d’entamer des discussions nécessaires sur ces sujets difficiles, en compagnie de vos enfants, entre deux fous rires. On vous l’avait dit : Nimona est le film parfait à voir en famille, qui fait un bien fou au moral.

Les Mitchell contre les Machines, pour les enfants dès 8 ans

Quoi de mieux qu’un film sur une famille complètement décalée pour apaiser vos tourments familiaux et vous réconcilier avec vos enfants ? Les Mitchell contre les Machines devrait alors être le candidat idéal. Tout commence avec un road-trip pour accompagner Katie Mitchell, une adolescente passionnée de cinéma, jusqu’à l’université de ses rêves. Le voyage vire rapidement au cauchemar lorsque la petite famille réalise qu’ils sont les seuls survivants face… aux appareils électroniques, qui ont pris le contrôle de l’humanité. Pour les affronter, ils devront mobiliser une ressource inépuisable : leur amour mutuel.

Considéré, à raison, comme l’un des meilleurs films de 2021, Les Mitchell contre les Machines s’adresse aussi bien aux adultes, avec des références par milliers à vos œuvres préférées, de Terminator aux Gremlins, qu’aux enfants, avec des gags hilarants. Les ados trouveront également leur bonheur, grâce à des personnages un brin zinzins. Il est difficile de faire plus intergénérationnel que ce coup de cœur absolu aux graphismes magnifiques, parfait pour les familles qui débordent de créativité.

Les Filles du Docteur March, pour les enfants dès 10 ans

Vous êtes passionnés d’histoire et de littérature, et vous ne savez pas comment transmettre votre amour pour ces disciplines à vos enfants, de manière ludique ? Les Filles du Docteur March devrait vous donner un bon coup de pouce, en cochant toutes les cases d’un bon divertissement : des héroïnes rebelles, des costumes sublimes et quelques romances pour saupoudrer le tout. Adapté du fameux roman féministe de Louisa May Alcott, le film raconte l’histoire de Jo, Beth, Amy et Meg, quatre sœurs qui affrontent la vie ensemble, chacune à leur façon.

Cosy et joyeux, Les Filles du Docteur March bénéficie de la mise en scène lumineuse de Greta Gerwig (Barbie), et surtout d’un casting cinq étoiles qui devrait plaire aux plus grands : Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel), Florence Pugh (Black Widow), Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks), Meryl Streep (Big Little Lies) et même Timothée Chalamet (Dune). De quoi rassembler toute la famille devant la télévision, avec un bon chocolat chaud dans les mains et un immense plaid sur les genoux.

Pokémon : Détective Pikachu, pour les enfants dès 10 ans

Si vos enfants ne jurent que par Pokémon, mais que vous n’y connaissez rien de votre côté, pas de panique : voici le film d’aventures parfait pour vous guider dans l’univers de Nintendo, sans prise de tête. Pokémon : Détective Pikachu se situe ainsi dans la ville de Rhyme, où les Pokémon et les humains vivent en parfaite harmonie. C’est là que Tim, vient de perdre son père, Harry, dans d’étranges circonstances. L’adolescent va alors mener l’enquête auprès d’un partenaire un peu spécial : Pikachu.

Mêlant prises de vue réelles et images de synthèse, cette adaptation de la célèbre licence vidéoludique ne brille pas par son scénario, plutôt classique. Mais il correspond parfaitement à l’atmosphère d’une soirée cinéma en famille, pour rassembler le jeune public, les fans absolus de la saga et les novices en la matière. Pokémon : Détective Pikachu est ainsi une comédie d’action familiale, drôle et mignonne à la fois.

Quels sont les meilleurs films familiaux à voir avec ses ados, à partir de 12 ans, sur Netflix, en 2025 ?

Enola Holmes, pour les ados dès 12 ans

Vos adolescents trépignent d’impatience à l’idée de découvrir l’ultime saison 5 de Stranger Things, dont la sortie est prévue dans le courant de l’année 2025 ? Pour les faire patienter en douceur, nous avons la saga parfaite à vous recommander : Enola Holmes. Les deux films mettent en scène Millie Bobby Brown, l’une des actrices phares de Stranger Things, donc, dans un tout autre univers : le Londres du 19e siècle. Elle y incarne alors la petite soeur de Sherlock et Mycroft Holmes, qui tente désespérément de comprendre la disparition de sa mère.

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer en suivant les aventures de cette détective en herbe, courageuse et combattive, qui n’hésite pas à s’adresser directement au spectateur au fil de ses péripéties. Elémentaire, mais diablement efficace pour les amateurs et amatrices d’enquêtes policières savoureuses, à résoudre en famille.

Dune, pour les ados dès 13 ans

Un élu qui devra sauver l’univers, un brin de magie, une épopée monumentale et des combats spectaculaires : si Dune peut sembler inaccessible au premier abord, il réunit pourtant tous les ingrédients des sagas préférées de notre adolescence, d’Harry Potter au Seigneur des Anneaux. Cette fois, la quête se transforme en une véritable odyssée de SF, aux accents politiques, avec l’histoire de Paul Atréides, un jeune prince dont le destin va basculer après plusieurs trahisons. Il voyage alors sur la planète Dune, berceau de l’Épice et des fameux vers des sables…

En attendant le troisième volet de cette saga de science-fiction, attendu pour le 16 décembre 2026 au cinéma, il est toujours temps de faire découvrir à vos adolescents ce chef d’oeuvre aux multiples facettes, adapté des romans cultes de Frank Herbert.

Voleuses, pour les ados dès 13 ans

Il fallait évidemment une création française dans cette sélection, alors voici l’un des meilleurs films d’action de ces dernières années : Voleuses. Sorti en 2023, ce long-métrage propose ainsi un mélange ultime entre Totally Spies, Charlie’s Angels et Cat’s Eyes, avec le braquage de trois cambioleuses hors pair. Incarnées avec brio par Mélanie Laurent (Inglourious Basterds), Adèle Exarchopoulos (Le Flambeau) et Manon Bresch (Plus Belle la Vie), ces trois héroïnes cherchent à s’échapper de l’emprise de Marraine, leur boss, après une ultime mission périlleuse.

Voleuses nous sert ainsi des scènes d’action sans temps mort sur un plateau d’argent, servies avec de délicieuses punchlines en accompagnement. Cerise sur le gâteau : l’humour de ce film d’action français plaira autant aux adultes qu’aux ados rebelles en quête d’inspiration.

