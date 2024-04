Lecture Zen Résumer l'article

Ginny & Georgia génère un tel succès que Netflix avait commandé très tôt une saison 3 et une saison 4. Le tournage des prochains épisodes vient juste de commencer, annonce la plateforme de streaming.

C’est l’un des plus grands succès de Netflix et l’une de ses meilleures productions : la série Ginny & Georgia est renouvelée pour une saison 3 et une saison 4 par le service de streaming. Une belle sécurité au long terme pour les fans, nombreux, de ce drama qui suit les pérégrinations d’une mère (Georgia) et de sa fille (Ginny). Alors que la saison 2 a été diffusée en janvier 2023, où en est la production ? Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle.

La saison 3 de Ginny & Georgia est en tournage

Ginny & Georgia a eu droit à un renouvellement pour deux saisons d’un seul coup, ce qui est rare chez Netflix. Les fans n’ont donc pas à s’inquiéter pour l’avenir de la série. L’ombre au tableau, cependant, est à trouver dans les délais de production. Il avait fallu deux ans entre la saison 1 et la saison 2. Il en sera de même pour les prochains épisodes.

Netflix a annoncé, dans un tweet posté le 29 avril 2024 et dans un post Instagram sur le compte de la série, que le tournage de la saison 3 vient de commencer, à cette date. Sur la photo la plus complète, on peut constater que tout le casting est de retour. Aussi bien Ginny (Antonia Gentry), Georgia (Brianne Howey) et Austin (Diesel La Torraca) que Marcus (Felix Mallard) et Maxine (Sara Waissglass) ; ou encore Paul (Scott Porter), Zion (Natha Mitchell) et Joe (Raymond Ablack). Les flashbacks seront toujours au rendez-vous, puisque l’on peut voir Nikki Roumel, qui interprète la jeune Georgia.

Tout le casting de Ginny & Georgia est de retour sur le tournage de la saison 3. // Source : Netflix / compte Instagram

Pour revoir ces personnages, il faudra toutefois prendre son mal en patience. Si le tournage commence le 29 avril 2024, et sachant que la saison 2 avait pris environ cinq mois, la diffusion de la saison 3 est attendue pour début 2025, au premier trimestre.

Comment expliquer un tel délai ? La raison est double. En premier lieu, beaucoup de séries américaines ont accumulé du retard en raison des grèves. Dans le cas de Ginny & Georgia, toutefois, cela n’aurait pas forcément changé grand-chose : l’actrice de Georgia, Brianne Howey, a eu son premier enfant à la rentrée 2023. Ce qui, de toute façon, aurait décalé le tournage.

Et la saison 4 de Ginny & Georgia ?

Comme les saisons 3 et 4 ont été commandées en même temps, il n’est pas impossible que les tournages se suivent de très près, ce qui permettra (enfin) de réduire le temps d’attente entre les deux salves d’épisodes. Il faudra s’attendre à ce que cette saison 4 constitue la fin de la série.

Au fait, de quoi parle la série Ginny & Georgia ?

Ginny & Georgia est une histoire touchante, qui distille aussi de nombreuses scènes emplies d’humour noir. Après plusieurs années à naviguer de ville en ville dans tout le pays, Georgia Miller décide enfin de s’implanter dans une petite bourgade, avec sa fille de quinze ans, Ginny, et son fils cadet, Austin. Mais Georgia porte avec elle un passé lourd. Sa fille doit apprendre à s’intégrer et avoir une vie d’ado, pour la première fois de sa vie, dans le lycée local.

Ginny, Georgia et Austin, notre famille soudée (mais dysfonctionnelle) préférée. // Source : Netflix

Le succès de Ginny & Georgia repose sur un mélange joliment équilibré entre série familiale, série ado, thriller, humour et tranche de vie. La série aborde l’amour, l’amitié, la parentalité et, parfois, des sujets plus difficiles, comme le racisme, la dépression (en saison 2 notamment) et l’anxiété. Malgré tout, cela reste une œuvre en grande partie réconfortante. Un petit bijou du catalogue Netflix, à voir absolument.

