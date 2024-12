Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà dévoré la saison 6 de Virgin River, qui cartonne actuellement sur Netflix ? Voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire, à découvrir en streaming.

La période de Noël rime forcément avec une soirée blottie dans votre canapé, un bon plaid sur les genoux et un excellent chocolat chaud dans les mains. Pour accompagner ce combo gagnant, il vous faut des séries doudou, parfaites pour débrancher votre cerveau et réchauffer votre cœur. C’est dans ce contexte idéal que la saison 6 de Virgin River a justement été mise en ligne sur Netflix, le 19 décembre 2024. Si vous avez déjà binge-watché ces 10 épisodes, pas de panique : voici 4 séries romantiques similaires à voir sur Netflix.

Pour aller plus loin 5 séries romantiques et adorables à voir sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À l’Ombre des Magnolias

Depuis 6 saisons, Virgin River célèbre le pouvoir de l’amour et de la famille, sous toutes leurs formes. Mais pour goûter également à la douce saveur de la sororité, nous vous conseillons de découvrir un trio déjà légendaire : celui de Maddie, Dana et Helen, trois amies d’enfance unies pour la vie dans la petite ville de Serenity (cela ne s’invente pas !). Les héroïnes d’À l’Ombre des Magnolias, sur Netflix, vont ainsi se soutenir, pour le meilleur comme pour le pire, face à leurs tracas du quotidien, d’un divorce douloureux jusqu’à l’achat d’une immense maison pour réaliser leurs rêves.

Véritable bulle de calme et de douceur, cette série en trois saisons se dévore aussi rapidement qu’une délicieuse boîte de chocolats. Une ode à l’amitié réjouissante, bourrée d’optimisme, qui fait un bien fou au moral. Et bonne nouvelle : À l’Ombre des Magnolias a été renouvelée pour une saison 4, disponible dès le 6 février 2025 sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Hometown Cha-Cha-Cha

Une jeune femme habituée au tumulte de la ville qui découvre les joies de la campagne, une histoire d’amour pleine de bons sentiments et des thématiques difficiles abordées en fond : Hometown Cha-Cha-Cha pourrait totalement être la petite sœur de Virgin River, version drama coréen. On y suit une dentiste qui décide d’ouvrir son cabinet dans un petit village de pêcheurs. Elle va alors rencontrer un beau jeune homme, avec qui elle va pouvoir prouver que l’expression « les opposés s’attirent » peut s’appliquer dans la vraie vie.

Baignée dans une atmosphère estivale et dépaysante, Hometown Cha-Cha-Cha s’impose ainsi comme le drama coréen dont on a besoin, en cette fin d’année difficile. Une romance du quotidien, drôle et intelligente à la fois, qui n’hésite pas à s’emparer de sujets comme la parentalité ou le deuil, le tout dans un décor marin apaisant. Que demander de plus ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Gilmore Girls

On ne présente plus Gilmore Girls, série cocooning ultime, qui enchante nos automnes et nos hivers depuis déjà plus de 20 ans. Mais pour celles et ceux du fond qui n’auraient rien suivi, on vous résume l’essentiel : pendant 7 saisons, vous pourrez arpenter les rues hors du temps de Stars Hollow, en compagnie de Lorelai, une mère célibataire qui élève seule sa fille adolescente, Rory, avec qui elle entretient une relation fusionnelle.

Les histoires d’amour et d’amitié s’enchaînent alors dans cette série culte, qui nous plonge dans un océan de tendresse, le temps de dizaines d’épisodes à enchaîner au coin du feu. Gilmore Girls est tout simplement la grand-mère cosy de Virgin River, qui prépare toujours de délicieux gâteaux, et à qui l’on adore rendre visite, peu importe la période de l’année. À déguster sans modération.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Anne with an E

Vous avez aimé découvrir les paysages époustouflants de Virgin River, qui nous embarque au cœur d’une forêt ou au bord d’une rivière ? Alors, vous devriez adorer la campagne enneigée d’Anne with an E. Cette série canadienne nous fait ainsi voyager dans la petite ville d’Avonlea, à la rencontre d’Anne, une jeune orpheline qui rejoint la fratrie Cuthbert. Par son optimisme et sa joie de vivre débordante, elle va bouleverser leur vie, de façon complètement inattendue.

Avec ses trois petites saisons et ses 27 épisodes, Anne with an E est une candidate idéale pour celles et ceux qui cherchent une série doudou, saupoudrée d’accents historiques et de littérature, le tout avec une héroïne attachante pour les guider.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+