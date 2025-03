Lecture Zen Résumer l'article

Les chaînes et les plateformes de streaming annulent trop souvent des séries absolument géniales. Voici donc notre hommage à 18 petits anges partis beaucoup trop tôt, mais que l’on ne se lasse pas de voir et revoir.

Il s’agit du fléau des sériephiles, celui que l’on redoute à chaque nouvelle annonce concernant notre œuvre préférée : l’annulation pure et simple, qui provoque généralement la colère de milliers de fans en deuil. Une expérience malheureusement trop courante, puisque les chaînes de télévision, comme les plateformes de streaming, ont pris pour habitude de ne pas renouveler leurs productions, lorsqu’elles ne répondent pas à leurs critères d’audience. Pour rendre hommage à ces séries parties trop tôt, mais qui gardent une place particulière dans notre cœur, voici donc un guide dédié.

Malheureusement, nous avons dû mettre de côté des productions inoubliables, aux annulations tout aussi scandaleuses, comme Utopia, Westworld, Dark Angel ou Freaks and Geeks, qui sont actuellement absentes des plateformes de streaming.

Sense8 sur Netflix

S’il y a bien une annulation qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a brisé le coeur de milliers de fans à travers le monde, c’est bien celle de Sense8. Pendant deux saisons, la série des soeurs Wachowski (Matrix) a mis en scène huit individus qui se retrouvent soudainement connectés, suite à une vision.

Désormais, ils sont capables de se voir, de se sentir, de s’entendre et de se parler, alors même qu’ils se trouvent à des kilomètres les uns des autres. À l’époque, en 2017, une pétition a même été constituée pour réclamer une saison 3 pour Sense8, avant que la série ne se termine finalement sur un épisode grandiose, de plus de deux heures, qui a enfin répondu à toutes nos questions.

The OA sur Netflix

Certaines séries sont inclassables et il peut même être difficile de les décrire. The OA fait justement partie de ces petits bijoux, à l’univers profondément singulier. En 2016, on rencontrait donc Prairie, une jeune femme aveugle, disparue il y a plusieurs années et qui réapparaît dans d’étranges circonstances : elle a désormais retrouvé la vue.

Que s’est-il passé exactement ? C’est ce que le personnage s’applique à nous raconter pendant deux saisons poétiques, qui ont même questionné le sens de la vie (rien que ça). Malheureusement, certains des mystères de la série resteront entiers, pour toujours, au grand dam des fans, qui s’étaient mobilisés avec la campagne #SaveTheOA. Mais les épisodes sont si beaux, que vous auriez tort de les manquer.

Firefly sur Disney+

Avec seulement une saison et 14 épisodes au compteur, Firefly aurait pu tomber dans l’oubli. Pourtant, plus de vingt ans après sa sortie, elle possède toujours une influence majeure sur la pop culture, de Community à Castle en passant par The Big Bang Theory ou Battlestar Galactica.

L’équipage du vaisseau Serenity, aux activités galactiques plus ou moins légales, est ainsi resté culte dans l’imaginaire collectif, grâce à de fidèles fans, et malgré une annulation précoce de la part de la chaîne Fox. Un monument de la SF, entre western et space opera, porté par Nathan Fillon (The Rookie), Gina Torres (Suits) et Alan Tudyk (Resident Alien), qui n’a pas pris une seule ride.

Shadow and Bone sur Netflix

Une jeune élue, des pouvoirs magiques, un monde imaginaire séparé en deux camps opposés et un triangle amoureux impossible : sur le papier, Shadow and Bone avait tout d’un succès, auprès des adolescents comme des adultes. Mais Netflix a finalement décidé de mettre un terme aux aventures d’Alina Starkov, adaptée de la saga littéraire très populaire de Leigh Bardugo, après seulement deux saisons.

Non seulement Shadow and Bone aurait pu (et aurait dû) continuer sur sa lancée avec une saison 3, mais la série Netflix avait également posé les bases d’un spin-off, Six of Crows, qui s’annonçait déjà génial. Heureusement, pour se consoler, il reste toujours 16 épisodes dotés d’une esthétique grandiose, nous embarquant dans une épique épopée. Bonne nouvelle tout de même, la fin de la saison 2 clôt une grande partie de l’intrigue.

Drôle sur Netflix

Les séries françaises, aussi, connaissent parfois un destin tragique et prématuré. C’est le cas de l’excellente Drôle, imaginée par Fanny Herrero (Dix pour Cent), puis annulée après seulement une petite saison par Netflix. La comédie nous racontait pourtant avec brio le quotidien de quatre stand-uppers parisiens qui tentent de se faire une place dans ce milieu très fermé.

Les six épisodes ont été co-écrits avec de véritables humoristes, comme Fanny Ruwet, Shirley Souagnon et Thomas Wiesel, et ça se sent : les blagues fusent dans tous les sens, tout en permettant aux moments plus dramatiques d’exister pour nous toucher en plein coeur. Trois ans après sa sortie, Drôle reste toujours l’une des meilleures séries françaises de Netflix et, malgré son annulation, elle bénéficie même d’une véritable fin.

The Afterparty sur Apple TV+

Renouveler le genre policier est loin d’être une tâche facile et peu de séries s’y sont risquées, préférant un cadre plus classique. The Afterparty, elle, a fait le pari de l’audace. La série a ainsi choisi de résoudre des histoires de meurtres avec un petit twist à la clé : chaque épisode est raconté du point de vue de l’un des suspects, en empruntant les codes d’un genre cinématographique en particulier.

Comédie musicale, film noir, romance, thriller, animation… Pendant deux saisons savoureuses, The Afterparty a multiplié les références à la pop culture, le tout dans un écrin comique. Si l’anthologie n’a pas pu bénéficier d’une saison 3, elle reste tout de même un petit bijou fun et ambitieux, doté d’une conclusion satisfaisante et qui s’est imposée comme l’une des meilleures séries de 2023 (voire de tout le catalogue d’Apple TV+).

Kaos sur Netflix

Voilà assurément l’une des annulations les plus injustes de l’année 2024 : celle de Kaos. Alors qu’elle s’était déjà imposée comme l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix, la création de Charlie Covell (The End of the F***ing World) a été fauchée en plein vol, après seulement 8 épisodes. Kaos ambitionnait pourtant de réécrire les mythes grecs à sa sauce, en mettant en scène un Zeus complètement paranoïaque, persuadé qu’il va bientôt tomber de son piédestal.

Et il n’a pas forcément tort puisque trois mortels vont bientôt redéfinir l’avenir de l’humanité et des dieux tout entiers… Profondément politique, queer et nécessaire, cette série Netflix restera un sommet de comédie et d’inventivité, qui imagine même Jeff Goldblum (Jurassic Park) en Zeus, avec jogging de luxe et montre en or au poignet, en train de préparer un barbecue. Et ça, ça n’a pas de prix.

Mindhunter sur Netflix

Sur le papier, Mindhunter aurait dû être un carton monumental : produite par David Fincher (Seven, Zodiac), incarnée par un trio de choc composé de Jonathan Groff (Hamilton), de Holt McCallany (Fight Club) et d’Anna Torv (The Last of Us, Fringe), et centrée sur un sujet qui passionne les foules, à savoir les tueurs en série comme Ed Kemper ou Charles Manson.

Malheureusement, après deux saisons célébrées par la critique, malgré un rythme plutôt lent, la série policière profondément sombre a dû tirer sa révérence. Il n’est cependant pas trop tard pour découvrir les origines du profilage criminel, tel qu’on le connaît aujourd’hui, grâce aux agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, ainsi qu’à la psychologue Wendy Carr.

I Love Dick sur Prime Video

En 2016, une véritable bombe féministe explosait sur nos écrans : I Love Dick, notamment créée par Joey Soloway (Transparent). Cette adaptation du roman de Chris Kraus met en scène un triangle amoureux un peu particulier entre Kathryn Hahn (Agatha All Along), Griffin Dunne (This is Us) et Kevin Bacon (Mystic River). Les deux premiers deviennent alors obsédés par Dick, un beau gosse aux allures de cow-boy qui va remettre en question toute leur vie sexuelle et sentimentale.

Diffusée sur Prime Video juste avant les débuts du mouvement #MeToo, I Love Dick fait office de précurseur en offrant une réflexion bienvenue sur les injonctions sexistes de la société et sur les normes qui persistent toujours en matière de sexualité. Une bouffée d’air frais, expérimentale et complètement loufoque, qui a malheureusement été annulée après seulement une saison muy caliente.

Tuca & Bertie sur Netflix

Certaines séries connaissent une production tumultueuse du début à la fin. C’est le cas de Tuca & Bertie, qui a d’abord été annulée par Netflix au terme d’une seule saison, avant d’être sauvée par la chaîne américaine Adult Swin, qui l’a finalement abandonnée après deux chapitres supplémentaires. Pourtant, la création de Lisa Hanawalt (BoJack Horseman) était un petit bijou d’animation, mettant en scène le quotidien de Tuca, une toucan insouciante et Bertie, une grive rêveuse, deux amies liées pour la vie.

En version originale, Tiffany Haddish (The Afterparty) et Ali Wong (Acharnés) donnent vie à ces deux personnages haut en couleur, aux côtés de Steven Yeun (The Walking Dead). Malheureusement, seule la saison 1 est disponible sur Netflix, la suite étant absente des plateformes de streaming.

Warrior Nun sur Netflix

Sur le papier, Warrior Nun ressemble à un festival de n’importe quoi. On y rencontre des nonnes, en partie lesbiennes, qui ont pour mission de combattre les démons sur Terre à grand renfort de pouvoirs magiques. Ava, l’une d’entre elle, a même été ressuscitée par un puissant artefact religieux. Injustement annulée après deux saisons, cette pépite surnaturelle est en réalité un cocktail explosif que l’on ne se lasse pas de voir et de revoir.

Loin d’être un fiasco, la série trouve ainsi le moyen de ne jamais se prendre au sérieux, avec un second degré permanent et une bande-son délirante. Et bonne nouvelle : Warrior Nun aura finalement droit à une conclusion digne de ce nom puisque trois films sont actuellement en préparation.

Schmigadoon! sur Apple TV+

Certaines séries ressemblent à s’y méprendre à un concentré de couleurs et de paillettes. C’est le cas de l’excellente Schmigadoon!, malheureusement annulée au sommet de son art. Melissa et Josh, deux randonneurs dont l’idylle commence à tourner au cauchemar, découvrent alors une petite ville magique, où tout le monde chante et danse en permanence. Pour en sortir, le couple devra trouver le véritable amour… qu’ils pensaient déjà avoir trouvé ensemble.

Pendant deux saisons, conçues sous forme d’anthologie, Schmigadoon! a dévoilé son univers enchanteur, au XIXe siècle comme dans le Chicago des années 1960. Entre l’hommage et la parodie, cette série d’Apple TV+ a su mobiliser tous les codes des comédies musicales classiques pour les magnifier. Un véritable doudou réconfortant qui nous fait voir la vie en rose bonbon, le temps de quelques heures magiques.

Anne with an E sur Netflix

Trois petits tours et puis s’en va : la pétillante Anne with an E a dû mettre la clé sous la porte après seulement trois saisons et une intrigue toute douce, parfaite pour les longues soirées d’automne ou d’hiver, en attendant Noël. On y embarque alors pour les paysages enneigés du Canada, à la rencontre d’Anne, une jeune orpheline qui vient tout juste de rejoindre la fratrie des Cuthbert.

Avec son optimisme et son enthousiasme à toute épreuve, l’adolescente va bouleverser la vie de cette famille de façon totalement inattendue. Adaptée du roman de Lucy Maud Montgomery, Anne with an E est une ode à la joie, à la poésie, et à la littérature, qui nous fait passer du rire aux larmes en un instant. Et malgré son annulation, la série possède tout de même un final satisfaisant, pour cette héroïne profondément attachante.

1899 sur Netflix

Annuler certaines séries devrait relever du crime, tant leurs mystères sont condamnés à nous hanter, parfois des années après leur sortie. 1899 entre totalement dans cette catégorie. Avant d’être injustement mise au placard par Netflix, cette création de Jantje Friese et Baran bo Odar (Dark) nous a fait monter à bord du Kerberos, un navire rempli de migrants. Mais lorsqu’un autre bateau croise sa route, l’épopée prend soudainement un tournant très étrange…

Conçu comme une sorte de tour de Babel, au coeur de laquelle chaque acteur peut s’exprimer dans sa langue d’origine, 1899 est un Rubik’s Cube géant à voir absolument en VO, pour apprécier pleinement toutes les énigmes qu’elle nous offre. Vous n’aurez malheureusement jamais de réponses à toutes vos questions. Mais croyez-nous : le voyage en vaut la chandelle.

Looking sur Max

Créer une série entièrement centrée sur le quotidien d’une bande de gays était clairement un pari de taille en 2014, même après des monuments comme Queer as Folk. Pourtant, Andrew Haigh et Michael Lannan ont relevé le défi avec brio pendant les deux saisons de Looking. Heureusement, malgré une annulation prématurée, la série a pu bénéficier d’un téléfilm spécial, conçu pour conclure l’intrigue.

Vous n’avez donc aucune excuse pour passer à côté des histoires d’amour et de vie de Patrick, Agustin et Dom, trois gays de San Francisco magnifiquement interprétés par Jonathan Groff (Mindhunter), Frankie J. Alvarez (New Amsterdam) et Murray Bartlett (The White Lotus).

Inside Job sur Netflix

Rire du complotisme, ça vous dit ? Voilà exactement ce que vous propose Inside Job, la toute première série d’animation pour adultes produite directement par Netflix, en 2021. On y entre à Cognito Inc, une organisation gouvernementale top secrète, qui tente de cacher une vérité effrayante : toutes les théories du complot sont bel et bien réelles. Reagan Ridley, elle, est une ingénieure chargée de s’assurer que la conspiration perdure, coûte que coûte.

Bien évidemment inspirée par notre réalité et les hypothèses les plus folles qui circulent à chaque instant dans le monde, Inside Job est une satire diablement efficace, dont les courts épisodes restent une valeur sûre pour se changer les idées. Après avoir été initialement renouvelée par Netflix, la série n’a finalement connu qu’une seule petite saison, que nous vous conseillons vivement de dévorer.

I Am Not Okay With This sur Netflix

« Cher journal, va te faire foutre ! ». Voilà comment débute cette série britannique, qui n’a connu qu’une seule saison de 7 épisodes avant d’être annulée en pleine pandémie de Covid. Pour autant, il serait dommage de passer à côté de cette pépite anglaise, qui transpire la colère adolescente jusque dans ses moindres recoins.

Imaginée par l’auteur de bande dessinée Charles Forsman (The End of The Fucking World), I Am Not Okay With This met en scène Sydney, une jeune femme blasée dont les pouvoirs surnaturels bouleversent son existence et ses émotions. L’excellente Sophia Lillis (Sharp Objects) donne vie à ce personnage rebelle, envoyant valser tous les diktats de la société en un claquement de doigts. Une petite bombe, qui donne envie de faire notre propre révolution.

The Society sur Netflix

On termine cette sélection avec une série Netflix dont l’annulation fait toujours grand bruit depuis son annonce, en 2019 : The Society. Cette production adolescente, à mi-chemin entre Sa Majesté des Mouches, The 100 et la saga littéraire Gone de Michael Grant, envoyait des jeunes adultes dans un univers étrange, coupé du monde. Là, ils devront apprendre à survivre et à se reconstruire, sans famille ni technologie pour les aider.

Avec un tel synopsis, The Society a évidemment mis en place de nombreuses énigmes pendant 10 épisodes… qui ne seront jamais résolues, au grand dam des fans. Pourtant, Netflix avait initialement renouvelé la série pour une saison 2, prévue en 2020. Mais la pandémie de covid ainsi que les hausses budgétaires en ont décidé autrement et ont poussé la plateforme de streaming à rétropédaler sur le sujet. Dommage.

