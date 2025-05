Lecture Zen Résumer l'article

Après quasiment deux longues années d’absence, Rick et Morty reviennent pour une huitième saison. Le premier épisode sera diffusé ce 26 mai en France, mais pas sur Netflix. Tout comme les deux dernières saisons, il faudra passer par des diffuseurs d’Adult Swim. Voici où vous pourrez regarder cette saison.

Près d’un an et demi s’est écoulé depuis les dernières péripéties de Rick and Morty (les dernières aventures remontent à fin 2023). Mais bonne nouvelle : la saison 8 débarque enfin. Plus précisément, le rendez-vous a été fixé au 25 mai 2025 pour le lancement outre-atlantique avec un épisode 1 diffusé aux États-Unis sur Adult Swim.

En France, nous avons comme d’habitude d’un décalage US+24, c’est-à-dire dès le lendemain en soirée, à partir du 26 mai 2025. Mais sur quelles plateformes de streaming ? C’est la grande question.

Où regarder la saison 8 de Rick and Morty en streaming légal en France ?

En France, plusieurs plateformes légales proposeront la saison 8 en US+24. Cependant, contrairement aux premières saisons qui arrivaient rapidement sur Netflix, cette nouvelle saison ne sera pas disponible sur la plateforme dès 2025 — du moins, pas dans l’immédiat. Actuellement, seules les six premières saisons sont accessibles.

Pour suivre la suite, il faudra se tourner vers les services d’Adult Swim et de Warner. Quant à Molotov, la plateforme ne donne plus accès à la série depuis le retrait des chaînes Warner de son catalogue en 2023.

Voici les options principales pour streamer Rick et Morty saison 8 dès sa sortie.

Sur Max (plateforme Warner Bros. Discovery)

Max est sûrement l’option la plus logique. La plateforme a débarqué en France en 2024, ramenant dans ses bagages tout un tas d’exclusivités HBO, mais aussi les contenus de Warner Bros., Discovery, Cartoon Network… et bien sûr Adult Swim. Autrement dit : Max, est désormais la maison officielle de Rick and Morty.

Côté abonnement, Max propose trois formules en France allant de 5,99 € avec publicité, à 13,99 € pour de la diffusion 4K.

Petit bonus non négligeable : Max ne propose pas seulement la saison en cours, mais aussi les saisons précédentes de Rick and Morty en intégralité, de la toute première à la septième.

Via Canal+ ciné séries

Si vous êtes abonné à Canal+, bonne nouvelle : vous avez peut-être déjà accès à Max sans le savoir. En effet, la plateforme Max est incluse dans certaines offres Canal+, sans frais supplémentaires.

Voici les deux formules concernées :

CANAL+ Ciné Séries : l’offre avec Netflix, Disney+, OCS, Paramount+… et Max.

: l’offre avec Netflix, Disney+, OCS, Paramount+… et Max. CANAL+ LA TOTALE : l’abonnement le plus complet, qui regroupe tous les contenus Canal+, toutes les chaînes, et tous les services de streaming partenaires (Max inclus).

Via Amazon Prime Video Channels

Si vous êtes déjà utilisateur d’Amazon Prime Video, vous pouvez passer par ce biais. Deux types d’abonnements « channels » existent pour profiter de Rick and Morty via Prime :

Amazon Prime avec Max pour 5,99 € par mois

L’offre Adult Swim + Warner TV Next à 2,99 € par mois.

En passant par Amazon Prime Video, l’avantage est surtout la simplicité : pas besoin d’une application supplémentaire si vous utilisez déjà Prime Video : vous pouvez cumuler avec d’autres services au même endroit.

En passant par votre abonnement internet

Warner TV Next est accessible via certains fournisseurs d’accès à internet.

Chez Free (Canal 82) : Warner TV Next est disponible sur le canal 82 via le Pack WB Family (5,99€ par mois) ou le bouquet Adult Swim (2,99 €/mois) sans engagement​. Par exemple, les abonnés à une Freebox peuvent souscrire ce pack en quelques clics sur l’interface TV.

: Warner TV Next est disponible sur le canal 82 via le Pack WB Family (5,99€ par mois) ou le bouquet Adult Swim (2,99 €/mois) sans engagement​. Par exemple, les abonnés à une Freebox peuvent souscrire ce pack en quelques clics sur l’interface TV. Chez Orange (Canal 78) : Warner TV Next figure dans le bouquet Famille d’Orange ou certaines offres fibre (couplé avec Disney+ selon les packs)​. Le bouquet Famille se trouve à 15,99 €/mois chez Orange, avec 40 chaînes dont Warner TV Next.

: Warner TV Next figure dans le bouquet Famille d’Orange ou certaines offres fibre (couplé avec Disney+ selon les packs)​. Le bouquet Famille se trouve à 15,99 €/mois chez Orange, avec 40 chaînes dont Warner TV Next. Chez SFR (Canal 55) : SFR propose une formule dédiée Adult Swim + Warner TV Next à 2,99 €/mois seulement​ pour ses clients. C’est l’un des moyens les plus avantageux si vous êtes abonné SFR : pour moins de 3 €, vous débloquez l’accès à la chaîne Warner TV Next en direct et tout le catalogue Adult Swim en à la demande sur votre box​.

Les options Warner TV Next chez les opérateurs // Source : Warner TV Next

Les épisodes sont disponibles en version originale sous-titrée français (VOSTFR) et en version française (VF) dès leur sortie en France sur chacune des plateformes​. Pas besoin de patienter pour le doublage : comme pour la saison précédente, VF et VOSTFR sortent simultanément, 24h après la diffusion US. Rick pourra donc râler en anglais ou en français, selon votre préférence.

N’espérez pas binge-watcher la saison 8 d’une traite tout de suite : la série garde un format de sortie hebdomadaire, pas de mise en ligne intégrale de la saison d’emblée. Il faudra donc attendre patiemment chaque nouvel épisode

