Moins de deux ans après une première saison saluée par le public et la critique, Escort Boys est de retour avec une saison 2, disponible sur Prime Video depuis le 13 juin 2025. Si vous avez déjà dévoré ces 6 nouveaux épisodes, voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire.

Prenez une grosse louche du film The Full Monty, ajoutez à cela un troupeau de chevaux tout droit venus de Camargue, enfilez votre plus beau chapeau de cow-boy et sortez votre meilleure huile pour le corps : bravo, vous êtes fin prêt pour découvrir Escort Boys, l’une des séries françaises les plus caliente du moment.

Après une première saison couronnée de succès, fin 2023, les quatre garçons dans le vent sont de retour pour 6 nouveaux épisodes, entre galères financières, amitié à toute épreuve et découverte de la sexualité. Pour continuer sur votre lancée, voici donc 4 séries comme Escort Boys à découvrir en streaming.

Machine sur Prime Video

Guillaume Labbé vous manque déjà, après son fameux rôle de Ben, ou Lupin pour les intimes, dans Escort Boys ? Pas de panique : vous pouvez le retrouver dans une autre série française, également disponible sur Prime Video. Dans Machine, il incarne ainsi un flic tout aussi à l’aise avec sa nudité que Ben, mais un brin plus idiot. Il se lance alors à la recherche d’une ancienne militaire, aux talents exceptionnels pour les arts martiaux, qui a trouvé refuge dans une petite usine locale.

Loin des séries françaises habituelles, Machine déroule ainsi un univers singulier, totalement loufoque et anti-capitaliste, à mi-chemin entre Karl Marx et Kill Bill. Machine, c’est drôle, ça se bastonne et ça réfléchit à la condition ouvrière, le tout sur fond de Femme Like U de K-Maro. Un joyeux mélange, qui constitue l’une des meilleures séries de 2024 et l’un des meilleurs rôles de toute la carrière de Guillaume Labbé. À voir absolument.

Cat’s Eyes sur Prime Video

Guillaume Labbé n’est pas la seule recrue d’Escort Boys à posséder une filmographie longue comme le bras. Son compère, Simon Ehrlacher, peut ainsi se vanter d’avoir tourné dans de nombreuses séries, de Cœur océan à Plus belle la vie en passant par Les Revenants. Plus récemment, le comédien était également à l’affiche d’une production à gros budget, qui a rassemblé de nombreux téléspectateurs, chaque semaine : Cat’s Eyes.

Il y interprétait Abel, le compagnon de Sylia, l’une des trois sœurs voleuses d’art. Véritable carton sur TF1 lors de sa diffusion, en novembre 2024, l’adaptation du célèbre manga de Tsukasa Hōjō débarquait ensuite sur Prime Video, avec toujours autant de succès. Il faut dire que Cat’s Eyes est une excellente réécriture, à la sauce française, qui nous embarque sur les toits de Paris aux côtés de personnages féminins badass. Vivement la saison 2 !

Machos Alfa sur Netflix

Escort Boys met en scène une bande de mecs unis pour la vie, qui redécouvrent l’amour et la sexualité dans les années 2020. Avant elle, une série Netflix avait déjà mis en scène un scénario similaire : Machos Alfa. Cette production espagnole nous menait ainsi à la rencontre de Pedro, Luis, Raul et Santi, quatre quarantenaires complètement perdus face au féminisme.

Pendant trois saisons, ils ont alors tenté de questionner les limites des masculinités et leurs propres comportements toxiques. La logique voudrait que nous puissions vous conseiller Super Mâles, la version française de Machos Alfa, avec une tête bien connue : Guillaume Labbé. Malheureusement, il ne s’agit que d’une vulgaire copie, qui ne vaut vraiment pas le détour. Pour retrouver une bande d’amis façon Escort Boys, nous vous conseillons donc de vous tourner plutôt vers le soleil espagnol.

Sex Education sur Netflix

Sous ses airs de comédie potache, Escort Boys aborde frontalement de nombreuses thématiques importantes liées à l’amour et la sexualité. Pour prolonger le cours d’éducation sexuelle, après la fin de la saison 2, vous pouvez vous tourner vers la prof ultime : Sex Education, bien sûr. L’une des meilleures séries Netflix a ainsi proposé une intrigue bienveillante et positive pendant 4 saisons, à travers le personnage d’Otis.

Accompagnée de la rebelle ultime, Maeve, il décide d’ouvrir son propre cabinet de sexologie clandestin, pour conseiller les camarades de son lycée. Sex Education est ainsi une vraie pépite anglaise comme on les aime, qui n’hésite pas à dire les termes, tout en douceur, jusqu’à un final réparateur à souhaits. Une bouffée d’air frais, qui a permis de révéler de nombreux talents, Ncuti Gatwa (Doctor Who), Aimee Lou Wood (The White Lotus) et Emma Mackey (Barbie) en tête.

