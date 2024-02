Alors que l’adaptation d’Avatar : Le dernier maître de l’air arrive sur Netflix, où regarder les trois saisons de l’animé ? Et où voir le spin-off, La légende de Korra ?

C’est l’adaptation en série la plus attendue de ce début 2024 : Avatar : Le dernier maître de l’air sera sur Netflix le 23 février. L’animé dont elle est adaptée est particulièrement culte. Avatar : Le dernier maître de l’air a été diffusé de 2005 à 2008 sur Nickelodeon, au cours de trois riches saisons de 20 à 21 épisodes chacune.

Que l’adaptation soit aussi réussie que pour One Piece ou non, il y a fort à parier que l’animé reste tout en haut dans le cœur des fans. Peut-être est-ce aussi l’occasion de faire connaître cet animé à celles et ceux qui n’y avaient jamais songé. Où peut-on regarder les trois saisons ?

Avatar : Le dernier maître de l’air est sur plusieurs plateformes de streaming

Si Netflix adapte l’animé, c’est parce que la plateforme en détient les droits. De fait, les trois saisons d’Avatar : Le dernier maître de l’air sont entièrement disponibles sur Netflix (Livre 1, Livre 2, Livre 3). C’est assez commode pour quiconque voudrait se lancer dans un marathon juste après ou juste avant avoir regardé l’adaptation en live-action.

Netflix n’en détient toutefois pas l’exclusivité. Les trois saisons sont également disponibles sur les plateformes de streaming suivantes :

Dans les offres Canal+ (qui intègre Paramount+)

Paramount+

ADN (Animation Digital Network)

Où voir La légende de Korra en streaming ?

Impossible de ne pas songer au spin-off d’Avatar, une fois les trois saisons englouties : La légende de Korra. Elle est cependant indisponible sur Netflix. Mais vous pouvez la retrouver sur Paramount+, dans les offres Canal+, et sur ADN. La série dispose de quatre saisons pour quatre « Livres », mais, en France, elle a été découpée en 2 saisons (donc pas de panique : les 52 épisodes sont bien disponibles en streaming).

