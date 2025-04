Lecture Zen Résumer l'article

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs vient d’arriver sur Netflix : faut-il se lancer dans cette série d’animation en 5 épisodes ?

Alerte rouge : une série animée Astérix & Obélix sort ce 30 avril sur Netflix. Alerte encore plus rouge : elle est signée Alain Chabat, avec Benoît Oullion, Pierre-Alain Bloch (Piano) et Fabrice Joubert. Faut-il se lancer à corps perdu dans ces 5 épisodes de 30 minutes ? La réponse est oui et nous avons d’excellents arguments.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Alain Chabat nous fait toujours rire

Astérix & Obélix : le Combat des Chefs est sans doute l’une des approches les plus hilarantes des deux célèbres personnages de bande-dessinée. Difficile de ne pas rire face à des gags qui rappellent sans cesse l’humour que l’on connaît à Alain Chabat. Et si vous imaginez des blagues burlesques : oui, vous en aurez. Pas seulement, d’ailleurs, car la série animée nous gratifie aussi de quelques piques d’humour noir savamment dosées.

Surtout, on apprécie l’étonnante contemporanéité des références : les moments les plus hilarants de la série sont tous ceux qui intègrent notre époque dans l’univers d’Astérix et Obélix. Grâce à ces sortes d’anachronismes choisis, le sentiment de complicité n’en est que plus savoureux.

Astérix & Obélix : le Combat des Chefs est somptueux

Le talent de l’animation française a encore frappé. Oui, cette série Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs est sublime. Loin d’une 3D ennuyeuse qui relèverait d’un simple exploit technologique, l’animation est créative, soignée, pleine de vie, aux jolis traits de peinture dans l’environnement. On apprécie d’ailleurs autant le design des personnages que les décors somptueux. Si les dessins s’écartent légèrement des traits de la BD parfois, la série n’en reste pas moins très fidèle. Une série Astérix et Obélix belle à regarder, que demander de plus ?

La forêt est particulièrement superbe dans Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. // Source : Netflix

N’oubliez pas de rester après le générique du tout dernier épisode pour une petite surprise animée… qui constitue tout bonnement l’un des meilleurs moments de la série !

C’est touchant

Si on a mis l’accent sur l’humour, ne vous attendez pourtant pas à une suite interminable de gags : Alain Chabat et son équipe n’ont pas oublié qu’ils devaient aussi nous raconter une histoire (issue de la BD du même titre). Les émotions sont là. Bien sûr, on n’en vient jamais aux larmes — la série reste imprégnée de fraîcheur –, mais l’on s’éprend de tendresse pour la relation entre Astérix et Obélix, approfondie au fil des épisodes. Car Le Combat des Chefs est le récit d’une amitié, et c’est après tout le cœur battant de cette saga, donc que la série le comprenne si bien est un beau cadeau.

La série est plus fraîche que ces poissons. // Source : Netflix

Résultat : on adore

Qu’avons-nous donc dans notre marmite ? De l’humour décapant, des images somptueuses et des moments touchants. En définitive, Alain Chabat a la recette de la potion magique pour une adaptation réussie d’Astérix et Obélix : après ces cinq épisodes, on ressort du visionnage revigoré par un sentiment de joie.

Le verdict 8/10 Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé C’est hilarant

C’est beau

C’est touchant

C’est du pur Astérix & Obélix On a moins aimé La série est un peu courte, on reste sur notre faim Hilarant, beau et tendre, Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs est une adaptation réussie. La série Netflix avec Alain Chabat est produite avec cœur et cela se ressent. On en ressort revigoré de joie.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama