À l’occasion du Capcom Spotlight diffusé dans la nuit du 26 au 27 juin, la firme nippone a partagé quelques informations sur Resident Evil Requiem. Elle a notamment évoqué le casting, et la focalisation sur un personnage 100 % inédit. Mais un héros des précédents opus devrait bien être là.

Capcom a diffusé une petite présentation de ses jeux dans la nuit du 26 au 27 juin. Et la firme nippone n’a pas manqué de reparler de Resident Evil Requiem, officialisé au début du mois, à l’occasion de la cérémonie de la Summer Game Fest. Les développeurs ont donné quelques précisions supplémentaires sur ce que l’on pourra attendre de ce neuvième épisode venant fêter les 30 ans de la saga. Sans surprise, il sera centré sur la peur.

Voilà pourquoi Resident Evil Requiem introduira un nouveau personnage prénommé Grace Ashcroft, une analyste du FBI. Elle est décrite comme « introvertie et facilement effrayée » par Koshi Nakanishi, le directeur du jeu. Il ajoute : « Nous voulions quelqu’un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. Au fil de l’aventure, elle apprend à surmonter ses peurs. » Elle sera aussi capable d’utiliser des armes pour se défendre. Néanmoins, tout porte à croire qu’elle ne sera pas la seule héroïne de Resident Evil Requiem. Un certain Leon pourrait aussi être présent.

Leon dans Resident Evil Requiem ? On en prend le chemin

Koshi Nakanishi a expliqué les préceptes qui se cachent derrière ce Resident Evil Requiem : « Notre concept central pour le jeu a été celui de la ‘peur addictive’. Il y a une forme de catharsis quand on parvient à surmonter ses peurs. Et cela crée une forme d’addiction qui nous donne envie d’aller plus loin, de jouer plus. » Ce que confirme le producteur Masachika Kawata : « Nous voulions faire de la peur l’un des piliers fondamentaux du gameplay ».

Cette emphase sur la peur et l’horreur était en inadéquation avec le choix de Leon en personnage principal. C’est ce que fait comprendre Koshi Nakanishi : « Nous avions toujours eu envie de faire de Leon le héros de l’histoire, mais faire un jeu d’horreur basé sur lui est difficile. Il n’est pas du genre à avoir peur si un seau tombe. Personne n’a envie de voir Leon effrayé par la moindre petite chose. Ce qui fait de lui un mauvais candidat s’il est question d’horreur. »

Apparu pour la première fois dans Resident Evil 2, aux côtés de Claire Redfield, Leon est devenu un héros d’action avec Resident Evil 4 — qui a marqué un premier tournant dans la saga. On comprend donc tout à fait cette volonté de choisir quelqu’un d’autre pour revenir à la « peur ». Dans Resident Evil Requiem, qui se déroule 30 ans après les événements des premiers opus et reviendra dans la ville iconique de Raccoon City, Leon sera plus âgé, expérimenté et rompu à l’exercice de l’horreur. On notera quand même que Capcom cite Leon alors qu’une autre ancienne figure aurait pu être choisie. Ce n’est pas un hasard.

Selon la manière dont on perçoit les propos de Capcom, on pourrait croire que Leon ne sera pas jouable du tout, et que Resident Evil Requiem sera uniquement centré sur Grace. En réalité, la porte est ouverte : Leon pourrait être un deuxième personnage jouable, avec des séquences bien plus centrées sur l’action (mises en avant par la possibilité de choisir la vue à la troisième personne). A priori, comme on retournera à Raccoon City, on devrait donc recroiser plusieurs anciens protagonistes.

