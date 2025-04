Lecture Zen Résumer l'article

Prêts à trembler sous votre plaid ? Voici notre sélection des 10 meilleures séries d’horreur disponibles en streaming sur Netflix, pour passer la soirée à se cacher les yeux (ou pas).

Préparez vos citrouilles, sortez vos plus belles baguettes magiques et munissez-vous de votre couette la plus apaisante : il est l’heure d’affronter les productions les plus terrifiantes du catalogue Netflix. Que vous soyez plutôt zombies, jeux macabres, maisons hantées ou entités maléfiques, notre guide des 10 meilleures séries d’horreur disponibles sur la plateforme de streaming aura de quoi rassasier votre envie d’épouvante.

Pour continuer sur votre lancée horrifique, vous pouvez également jeter un œil à notre sélection spéciale animes japonais, spéciale films, spéciale dramas coréens, spéciale jeux vidéo, spéciale livres ou encore spéciale jeux de société. Et si vous avez déjà écumé tout le catalogue Netflix, vous trouverez également votre bonheur du côté de notre guide des meilleures séries d’horreur disponibles en streaming, de Disney+ à Prime Video en passant par Max.

The Haunting of Bly Manor // Source : Netflix

Quelles sont les meilleures séries d’horreur à regarder sur Netflix en 2024 ?

Stranger Things

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Comment établir un top des meilleures séries d’horreur disponibles sur Netflix sans évoquer l’un des monuments de la plateforme ? En seulement quatre saisons, et bientôt une cinquième à venir, Stranger Things s’est imposée comme un classique d’épouvante, mais aussi comme une référence des productions adolescentes. À mi-chemin entre E.T. et Donjons et Dragons, la série nous raconte la rencontre entre une bande de garçons et Eleven, une mystérieuse jeune fille, dans les années 1980.

Stranger Things est ainsi dotée d’un bestiaire de créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres et nous a offert parmi les meilleures scènes de séries, tous genres confondus (Max, nous aussi on aime Running Up That Hill). Parfait pour un petit frisson léger, avant d’aller dormir.

Hellbound

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

On ne présente plus la supériorité des dramas coréens, dans le genre de l’horreur. Les deux saisons d’Hellbound font ainsi partie de ces productions qui déclenchent des cauchemars quasiment instantanés. La cause ? Des créatures qui débarquent sur Terre pour envoyer les humains, désormais capables d’anticiper leur propre mort, directement en enfer.

Comme souvent, avec les séries coréennes, le plus terrifiant ne se situe pas dans les éléments fantastiques, mais plutôt dans un ancrage bien réel, qui fait écho à nos propres angoisses existentielles. Les dérives de la religion sont ainsi au cœur de l’intrigue d’Hellbound, imaginée par Yeong Sang-ho, le cinéaste de génie derrière Dernier train pour Busan, l’un des meilleurs films de zombies, mais aussi derrière la série Netflix Parasyte : The Grey. Alors, prêts à questionner vos croyances ?

The Haunting of Hill House

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Lorsque l’on parle de séries Netflix, il est impossible de ne pas mentionner la meilleure série d’horreur d’entre toutes : The Haunting of Hill House. On y découvre la famille Crain, alors qu’elle vient d’emménager dans un mystérieux manoir, en 1992. Plus de trente ans plus tard, les frères et sœurs semblent toujours traumatisés par leur passage dans cette demeure, réputée maudite.

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les maisons hantées : Hill House rabat toutes les cartes du genre en seulement dix épisodes de génie, imaginés par le maître Mike Flanagan (La Chute de la Maison Usher). Si les fantômes sont bel et bien réels, tapis dans l’ombre à chaque plan, on retiendra surtout de ce drame un immense bouleversement émotionnel, qui nous hante encore, six ans après sa sortie. Alors, préparez les mouchoirs, et surtout, prenez garde à la Dame au cou tordu…

The Haunting of Bly Manor

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Deux ans après la tornade provoquée par Hill House, Mike Flanagan revenait avec une nouvelle série d’horreur, en 2020 : The Haunting of Bly Manor. Moins inspirée que son aînée, cette plongée dans le genre de l’épouvante nous embarque aux côtés de Dani, jeune institutrice engagée pour veiller sur deux orphelins, dans une maison coupée du monde. D’étranges phénomènes vont évidemment se produire entre ces quatre murs, en changeant pour toujours la vie de ses habitants.

Les fantômes se baladent toujours dans les couloirs grinçants de Bly Manor, même si l’émotion n’atteint pas les mêmes niveaux de larmes que ceux d’Hill House. Pour autant, cette suite à l’anthologie The Haunting nous a offert l’un des plus beaux couples lesbiens du petit écran, ainsi que des retournements de situation inoubliables (coucou, le « sous-chef in Paris »).

The 8 Show

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Vous cherchez d’autres jeux macabres à découvrir pour patienter jusqu’à la saison 2 de Squid Game, dont la sortie est prévue le 26 décembre 2024 ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut avec une série coréenne glaçante : The 8 Show. Il ne faut clairement pas avoir peur de la surenchère, ni des tréfonds de l’âme humaine, pour se lancer dans cette télé-réalité fictionnelle, dans laquelle huit candidats peuvent gagner une immense somme d’argent. La condition ? Vivre avec des ressources limitées. Enfin, cela dépend évidemment de l’étage où ils se trouvent…

Critique acerbe du capitalisme et réflexion effrayante sur la lutte des classes, The 8 Show a clairement dépassé Squid Game au rayon des dramas coréens horrifiques sous forme de cirque glauque. On vous conseille ainsi d’avoir l’estomac bien accroché pour assister aux atrocités mises en scène dès l’épisode 5, dans un festival de gore. Si l’on regrette que la série ait pris ce tournant inutilement violent, The 8 Show nous rappelle tout de même la leçon la plus monstrueuse au monde : le capitalisme gagne à tous les coups.

Brand New Cherry Flavor

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃🎃

Parfois, les séries les plus terrifiantes ne sont pas forcément les plus connues. Brand New Cherry Flavor en est l’exemple le plus éclatant. La mini-série d’horreur, sortie en toute discrétion sur Netflix en août 2021, nous fait remonter le temps pour nous propulser à Los Angeles, dans les années 1990. Lisa Nova est alors une cinéaste en quête de succès à Hollywood, lorsqu’elle rencontre Lou Burke, producteur très intéressé par son travail.

Mais lorsque ce dernier lui fait subir des violences, la jeune femme décide d’entamer une quête de vengeance sans merci, en faisant appel à d’obscures forces magiques… Glauque, surnaturelle, et profondément dérangeante, Brand New Cherry Flavor est une plongée addictive dans les méandres de la gloire, qui rappelle les grandes heures de David Lynch (Twin Peaks) ou d’American Horror Story. Une pépite méconnue, à découvrir.

La Créature de Kyŏngsŏng

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Vous aimez les séries d’horreur, mais votre pêché mignon, c’est les productions historiques ? Alors La Créature de Kyŏngsŏng sera faite pour vous. Situé au printemps 1945, ce drama coréen nous embarque dans une lutte contre une étrange créature, qui semble avoir été créée par l’humanité elle-même. Jang Tae-sang et Yoon Chae-ok devront donc l’affronter dans un contexte politique complexe, alors que la Corée est toujours sous occupation japonaise et que la guerre fait rage.

Si cette série cauchemardesque semble lorgner vers le fantastique au fil de ses deux saisons, elle s’inspire surtout malheureusement de véritables faits comme la terrible Unité 731, créée en 1932 par l’armée nippone, qui effectuait des expériences sur les humains dans le but de produire des armes. L’occasion d’en apprendre davantage sur cette histoire méconnue, tout en s’accordant quelques frissons au passage.

Midnight Mass

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Quand il n’y en a plus, il y en a encore : Mike Flanagan étant l’un des créateurs de séries d’horreur les plus prolifiques du petit écran, ses productions sont donc nombreuses sur Netflix. Si les deux saisons de l’anthologie The Haunting restent son plus beau chef-d’œuvre à ce jour, il faut tout de même saluer également une autre plongée dans l’épouvante : Midnight Mass. Cette fois encore, Mike Flanagan fait appel à certaines de ses obsessions les plus entêtantes, des addictions à l’emprise de la religion en passant par la mort.

On y découvre ainsi une petite île, Crockett Island, alors que le Père Paul vient tout juste de débarquer dans cette communauté profondément religieuse, en promettant des miracles aux habitants. Si Midnight Mass s’est révélée trop bavarde au fil de ses sept épisodes, elle nous a tout de même offert des scènes d’épouvante d’anthologie et surtout une fin d’épisode 5 absolument déchirante. Parfait pour les longues soirées d’hiver.

All of Us are Dead

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Que serait un guide des meilleures séries d’horreur sans une petite excursion dans le monde de ces chers morts-vivants ? Voici toute la promesse d’All of Us are Dead, drama coréen parfait pour changer d’un énième revisionnage de The Walking Dead. On y suit des lycéens, alors que l’apparition d’un virus commence à les toucher, un à un. Des élèves sont alors obligés de s’enfermer dans leur établissement, pour éviter de se transformer instantanément en zombies.

De Dernier train pour Busan à Kingdom, les coréens ont maintes fois prouvé leur maîtrise des morts-vivants, et All of Us are Dead ne fait pas exception à la règle. Attendez-vous à un huis-clos post-apocalyptique aux séquences franchement gores, à déconseiller évidemment aux plus claustrophobes d’entre nous.

Le Cabinet de Curiosités de Guillermo del Toro

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

On termine cette sélection avec la toute première incursion en série du maître absolu de l’épouvante au cinéma : Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan). Avec son Cabinet de curiosités, conçu sous forme d’anthologie, le cinéaste nous embarque avec lui dans huit contes inégaux, avec toujours un point commun : nous faire frissonner sous notre couette. Si l’horreur y est malheureusement plus lente que véritablement prenante, la série offre tout de même quelques épisodes de génie comme Lot 36, Murmuration ou La prison des apparences.

Attention tout de même : il faut vraiment apprécier les séquences gores pour être convaincu par ce Cabinet de Curiosités, qui sombre trop souvent dans une surenchère facile et inutile. Heureusement, la série bénéficie tout de même de sérieuses qualités, notamment d’un casting aux petits oignons et de somptueuses créatures. On vous conseille donc de vous faire votre propre avis sur cette anthologie bizarre et macabre à souhaits.

