Nous les menteurs, le teen drama le plus ensoleillé et improbable de l’été, cartonne actuellement sur Prime Video. Si vous avez déjà dévoré son intrigue pleine de secrets, voici 5 séries similaires à We Were Liars, entre suspense et amourettes adolescentes.

Qui dit été, dit canicule, sable chaud, glaces sur la plage et surtout séries adolescentes à engloutir en débranchant son cerveau. Nous les menteurs entre parfaitement dans cette catégorie. La nouvelle production de Prime Video, disponible depuis le 18 juin 2025, nous embarque ainsi sur l’île privée d’une riche famille. Mais le paisible équilibre des lieux est perturbé lorsque Cadence vit un drame et devient amnésique.

Autour d’elle, ses proches semblent déterminés à lui cacher la vérité, coûte que coûte… Doté de seulement 8 petits épisodes, ce teen drama sans prise de tête constitue un plaisir coupable idéal pour la période estivale. Pour continuer sur votre lancée, voici donc 5 séries comme Nous les menteurs à découvrir en streaming.

Cruel Summer sur Prime Video

Avant Nous les menteurs, une autre série avait déjà sondé les rivalités adolescentes sous la chaleur de l’été, avec une bonne dose de mystère : Cruel Summer. Cette anthologie en deux saisons nous a ainsi proposé des histoires distinctes, liées uniquement par trois points communs : un crime, des adolescents concernés et un récit déroulé sur plusieurs temporalités.

Dans la saison 1, on découvrait le duo formé par Jeanette et Kate, deux jeunes femmes que tout oppose, alors que cette dernière disparaît subitement. La suivante mettait plutôt en scène un triangle amoureux dangereux entre Megan, Isabella et Luke, chamboulé par un drame. À la fois superficielle dans sa forme et beaucoup plus complexe lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets difficiles, comme les relaxions toxiques ou les violences sexuelles, Cruel Summer est un thriller bien ficelé, qui pourrait bien devenir votre prochaine obsession.

The Wilds sur Prime Video

De nombreux secrets, des personnages féminins au centre de l’intrigue et une île (presque) déserte digne d’une carte postale : The Wilds partage énormément de points communs avec Nous les menteurs, en plus de sa disponibilité sur Prime Video. On y rencontre un groupe d’adolescentes, prêtes à vivre un été idyllique dans un camp de vacances… jusqu’à ce que leur avion s’écrase en pleine mer.

Livrées à elles-mêmes sur une île déserte peuplée de phénomènes étranges, elles vont devoir apprendre à survivre, ensemble. Mais est-ce vraiment un accident ou tout a-t-il été prévu depuis le début ? Grâce à un solide casting de jeunes actrices et à un mystère réellement original, The Wilds a réussi à nous captiver pendant deux saisons, sans jamais devenir une simple copie de Lost. Malheureusement, la série a été annulée, mais bénéficie d’une conclusion plutôt satisfaisante. Cerise sur le gâteau : les personnages lesbiens possèdent un rôle important dans l’intrigue.

L’été où je suis devenue jolie sur Prime Video

Beaucoup plus sage que Nous les menteurs, L’été où je suis devenue jolie met tout de même en scène un triangle amoureux attachant, entre deux virées à la plage. On y suit le passage à l’âge adulte de Belly, une adolescente qui passe toutes ses vacances à Cousin’s Beach, en compagnie de sa famille et de leurs meilleurs amis. Mais cet été sera bien différent des autres : cette fois, elle va connaître son premier amour.

Pendant deux saisons, le cœur de Belly a ainsi balancé entre Conrad et Jeremiah, deux frères que tout oppose. Et le timing est parfait pour suivre leurs joies et peines de cœur, puisque la troisième et dernière saison de L’été où je suis devenue jolie est attendue pour le 16 juillet, toujours sur Prime Video.

The Vampire Diaries sur Prime Video

Avant d’adapter le roman de E. Lockhart avec Nous les menteurs, la showrunneuse Julie Plec a surtout donné naissance à l’une des séries fantastiques les plus cultes des années 2000 : The Vampire Diaries. Pendant 8 saisons, les péripéties d’Elena, une lycéenne banale, et de Stefan et Damon, deux frères assoiffés de sang, auront fait battre le cœur de millions de fans.

La série a ainsi développé un univers riche, composé de vampires, de fantômes, de sorcières, de doubles maléfiques et de loups-garous. Un festival de grand n’importe quoi, devant lequel on ne s’ennuie jamais et qui multiplie les rebondissements et les cliffhangers à chaque épisode. Point bonus : si vous connaissez déjà par cœur The Vampire Diaries, vous pouvez toujours découvrir ses deux spin-offs, également développés par Julie Plec : The Originals et Legacies.

13 Reasons Why sur Netflix

Dans Nous les menteurs, Cadence doit faire face au mensonge de ses proches et à son amnésie. Quelque chose de grave lui est arrivé, mais quoi ? Et surtout, quels secrets sont gardés à tout prix par les personnes autour d’elle ? Pour retrouver une mécanique similaire, inversée cette fois, nous vous conseillons de jeter un œil à 13 Reasons Why, à savoir l’une des séries les plus populaires du catalogue Netflix.

Hannah Baker se suicide alors en laissant derrière elle 7 cassettes audio, enregistrées par ses soins et comprenant les 13 raisons qui l’ont poussée à commettre son geste irréparable. Famille, camarades de classe, amis… Personne n’est épargné dans ce drame percutant, qui s’est malheureusement perdu en chemin au fil de ses 4 saisons, devenant même l’inverse de ce qu’elle dénonçait. 13 Reasons Why reste tout de même une pierre importante à l’édifice de la libération de la parole, dans le domaine du harcèlement scolaire.

