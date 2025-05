Lecture Zen Résumer l'article

Vous cherchez le film idéal et sans prise de tête pour vous détendre le temps d’une soirée canapé ? Vous êtes au bon endroit : voici notre sélection des 11 meilleures comédies à découvrir sur Netflix.

Face à l’actualité remplie de nouvelles déprimantes, il peut parfois être compliqué de garder le moral. D’autant plus lorsque les plateformes de streaming débordent de longs drames de trois heures, qui nous font pleurer à chaudes larmes. Alors, pour se changer les idées, en famille, entre amis ou après une journée de travail intense, rien ne vaut une bonne comédie. Si vous souhaitez rire aux éclats grâce à des films choisis spécialement pour l’occasion, voici notre guide dédié, composé de 11 longs-métrages aux punchlines hilarantes.

Pour continuer à passer un bon moment, vous pouvez également jeter un œil à nos sélections spéciales séries et films à voir en famille sur Netflix, que ce soit avec vos enfants ou vos adolescents. Et pour davantage de choix, vous pouvez toujours consulter la liste des meilleurs films à voir sur Netflix, tous genres confondus.

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

Quelles sont les meilleures comédies du moment à voir sur Netflix ?

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

Vous avez dévoré en quelques heures la nouvelle série animée d’Alain Chabat, Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs ? Le timing est alors parfait pour replonger dans l’univers des Gaulois. Cette fois, direction l’Égypte pour déguster, une fois de plus, le fameux Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Plus de vingt ans après sa sortie, le long-métrage d’Alain Chabat n’a pris aucune ride (à part son casting), alignant les punchlines à la vitesse de l’éclair.

À la fois familial et bourré d’humour noir, le film culte nous embarque de nouveau dans l’infernale construction d’un palais pour la reine d’Égypte, en compagnie de l’architecte Numérobis et des célèbres consommateurs de potion magique. Alors, prenez garde aux labyrinthiques pyramides, préparez votre meilleur homard dans votre plus belle bolinette, devenez scribe et n’oubliez pas d’associer le lion et le cafard au passage.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Nimona

Il n’y a aucun doute : Nimona est probablement l’adolescente la plus badass et surtout la plus drôle de tout le catalogue Netflix. Mise au ban de la société pour sa différence, elle va alors rencontrer un chevalier accusé à tort de meurtre. Ensemble, les deux parias vont montrer au monde qui ils sont réellement, une bonne fois pour toutes. Chaotique, fun et inventif, Nimona est une quête initiatique fantastique adaptée à toute la famille, à partir de 8 ans.

Vous pourrez même exercer vos talents de métamorphe aux côtés de cette ado rebelle qui peut se transformer, à sa guise, en baleine, rhinocéros, chat ou encore loutre. Cerise sur le gâteau : derrière l’humour complètement déjanté de ce film d’animation, se cachent des thématiques plus profondes, comme le rejet, abordées avec une délicatesse infinie. Un petit bijou, qui fait un bien fou au moral tout en réparant au passage nos petits cœurs abîmés par la vie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Red Notice

Qui a dit que comédie ne rimait pas avec action ? Pour débrancher votre cerveau pour de bon, vous pouvez justement faire appel aux gros bras de Dwayne Johnson (Jumanji) et à l’autodérision permanente de Ryan Reynolds (Deadpool). Les deux comédiens font ainsi équipe, malgré eux, dans Red Notice, dans les rôles respectifs d’un voleur d’œuvres d’art et un profiler du FBI. Contre toutes attentes, ils vont devoir s’allier pour capturer l’une des criminelles les plus ingénieuses au monde, interprétée par Gal Gadot (Wonder Woman).

Red Notice ne brille ni par sa crédibilité, ni par son ingéniosité. En revanche, l’alchimie qui lie les trois comédiens ainsi que le scénario complètement alambiqué (qui implique même une corrida, des Nazis et Ed Sheeran ?!) pourront tout de même vous faire oublier votre quotidien, le temps de quelques heures. Que demander de plus ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Adieu les Cons

Impossible d’établir une liste de comédies sans penser au roi de l’humour noir, en France : Albert Dupontel. Heureusement, Adieu les Cons, l’une de ses dernières réalisations, est justement disponible sur Netflix. On y découvre l’histoire de Suze, une quarantenaire condamnée par une maladie incurable, et qui cherche à retrouver l’enfant qu’elle a dû abandonner, des décennies plus tôt.

Accompagnée de JB, au bout du rouleau, et de M. Blin, un agent administratif à l’enthousiasme débordant, elle se lance alors dans une quête pour démêler les fils de son passé. Imprégné de l’humour si singulier d’Albert Dupontel, dont lui seul a le secret, Adieu les Cons met en scène Virgine Efira (Revoir Paris) dans l’un des plus beaux rôles de sa carrière. Une comédie absurde, cynique et burlesque à la fois, que l’on ne se lasse pas de revoir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Shrek

Doit-on vraiment présenter l’un des films d’animation les plus drôles des années 2000 ? Pour celles et ceux du fond qui n’auraient rien suivi, voici une petite piqûre de rappel : un ogre et un âne y affrontent un dragon pour sauver une princesse, dont l’apparence parfaite cache en réalité bien des secrets. En attendant de découvrir le cinquième volet, prévu pour décembre 2026 en France, il est parfaitement temps de replonger dans Shrek, dont l’humour ravageur continue à faire mouche, même des années plus tard.

L’Âne, P’tit-Biscuit ou encore Lord Farquaad sont évidemment de la partie pour nous faire chanter à tue-tête les tubes de Smash Mouth, nous faire tout avouer pendant une séquence de torture (pas les boutons en boule de gomme !) et nous aider à choisir des catherinettes grâce au fameux Miroir Magique. Un classique ultime, bourré de références aux contes de notre enfance et à la pop culture, qui a même réussi l’impossible : devenir encore plus génial avec le second volet, également disponible sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À tous les garçons que j’ai aimés

Au rayon des comédies, il faut forcément citer l’un des sous-genres les plus populaires du septième art : les romances. Pour les petits cœurs d’artichauts en manque de guimauve, nous vous recommandons donc l’une des meilleures comédies romantiques version ados, disponible sur Netflix, à savoir À tous les garçons que j’ai aimés. Bien avant de se décliner dans une série située en Corée du Sud, avec XO, Kitty, le film mettait ainsi en scène le personnage de Lara Jean, une lycéenne sans histoire.

Son destin bascule lorsqu’elle décide d’écrire des lettres aux cinq garçons qui ont compté dans sa vie. Sauf que ses déclarations d’amour sont envoyées, bien malgré elle, aux principaux concernés… Adapté du best-seller de Jenny Han, également à l’origine de L’été où je suis devenue jolie, À tous les garçons que j’ai aimés est le premier volet d’une trilogie adorable, à voir absolument pour des ados fleur bleue ou des adultes nostalgiques, en quête de mignonnerie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Presque de Panayotis Pascot

Il ne s’agit pas vraiment d’une comédie, on vous l’accorde. Mais quoi de mieux qu’un bon stand-up pour se changer les idées et rire à des blagues parfaitement dosées ? Les contenus du genre ne manquent clairement pas sur Netflix, mais l’un d’entre eux sort particulièrement du lot : Presque, de Panayotis Pascot. Sorti en 2022, ce spectacle mélancolique est centré sur les relations familiales et amoureuses de l’ancien chroniqueur de Quotidien et du cocréateur des Loups Garous.

L’occasion pour l’humoriste de se dévoiler de façon très touchante, à la manière de Kyan Khojandi. Entre deux fous rires, vous vous surprendrez donc à avoir le cœur serré, voire à réfléchir sur votre propre rapport aux autres. Du génie, tout simplement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cash

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces dernières années, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Raphaël Quenard. Véritable star depuis la sortie quasi simultanée de Chien de la Casse et de Yannick, en 2023, ce comédien au phrasé si singulier et à l’attitude nonchalante brille dans Cash, une comédie produite spécialement pour Netflix. Il y incarne Daniel, un ouvrier qui se lance dans le trafic de parfums de luxe, avec plusieurs collègues.

Entre l’humour absurde et le film de braquage, Cash revisite avec bonheur la lutte des classes, dans un décor improbable : les paisibles rues de Chartres. Sous son enrobage plutôt insouciant et son rythme effréné, le long-métrage assume ainsi un propos social nécessaire et fun. Une satire idéale pour avoir une folle envie de brûler le capitalisme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Prom

Une comédie, c’est bien. Mais une comédie musicale, c’est encore mieux. Imaginée par Ryan Murphy, l’un des showrunners les plus prolifiques de la télévision (Glee, American Horror Story, Pose), The Prom est une petite pépite dont les chansons nous embarquent immédiatement dans un joyeux ballet coloré. On y rencontre Dee Dee Allen et Barry Glickman, deux anciennes stars de Broadway au bout du rouleau.

Ils décident alors d’aider Emma, jeune lycéenne de l’Indiana à qui l’on a formellement interdit d’aller au bal de promo en compagnie de sa petite amie, Alyssa. Ensemble, ils vont tout faire pour organiser un évènement queer digne de ce nom. Préparez-vous à une cascade de paillettes gnan-gnan, mais indispensables, avec The Prom, peuplé d’un parterre de stars, de Meryl Streep (Mamma Mia!) à James Corden (The Late Late Show) en passant par Nicole Kidman (Big Little Lies).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’Innocent

Et si vous enquêtiez pour démêler les fils d’un… trafic de caviar ? Voilà l’histoire complètement loufoque de L’Innocent, réalisé par Louis Garrel (Le Bureau des Légendes). Cette comédie policière, teintée de romance, met en scène le personnage d’Abel, contrarié par le nouveau mariage de sa mère avec un ex-détenu. Pour prouver que ce dernier est toujours impliqué dans des affaires criminelles, Abel se met en tête de le prendre en filature.

Accompagné de Clémence, sa meilleure amie de toujours, il s’improvise alors espion du jour au lendemain, avec plus ou moins de réussite. Infusé par des décennies d’enquêtes policières et de comédies françaises, L’Innocent s’amuse à détourner tous les clichés de ses ancêtres pour mieux les réinventer, grâce à une écriture astucieuse et surtout grâce à la présence de la rayonnante Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu), dans l’un de ses meilleurs rôles.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Shaun of the Dead

Contre toutes attentes, comédie peut bien rimer avec horrifique. C’est en tout cas ce que nous a prouvé Shaun of the Dead, en 2004. Ce classique du genre convoque le duo iconique formé par Simon Pegg (Mission Impossible) et Nick Frost (Doctor Who), sous la direction d’Edgar Wright (Baby Driver). On y suit Shaun, un vendeur flemmard qui passe son temps au pub du coin avec son colocataire, Ed. Mais lorsqu’une armée de zombies déferle sur Londres, le binôme va devoir se prendre en main. Shaun pourrait-il même reconquérir Liz, l’amour de sa vie, par la même occasion ?

À la fois débile, diablement intelligente et parfois légèrement angoissante, cette comédie britannique culte continue de nous épater par son écriture hilarante et sa réalisation ultra-référencée, plus de vingt ans après sa sortie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama