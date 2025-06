Lecture Zen Résumer l'article

Le jeu GameCube Mario Smash Football arrive sur la Nintendo Switch 2 ce 3 juillet. Pour en profiter, il faudra être abonné au Nintendo Switch Online avec le Pack Additionnel.

Ce n’est pas Rematch ni FC 25 ni FC 26 qui arrivent sur la Nintendo Switch 2 dans quelques jours, mais bel et bien un jeu sorti sur GameCube. Il s’agit de Mario Smash Football, un jeu sorti il y a près de 20 ans.

Mario Smash Football arrive sur Nintendo Switch 2

Ce 3 juillet, Mario Smash Football, qu’on connaît aussi sous le nom original Super Mario Strikers, va arriver dans le catalogue GameCube du Pack Additionnel du Nintendo Switch Online. Il s’agit d’un jeu de football avec des règles déjantées, dans l’univers Mario. Une suite est sortie sur Nintendo Switch, mais a moins marqué les esprits que la version GameCube.

Pour en profiter, il faudra être abonné au Nintendo Switch Online, abonnement pour la Switch (1 et 2) qui permet de jouer en ligne et d’accéder à des jeux classiques de Nintendo. En plus de ça, il faut souscrire au Pack Additionnel, une option qui permet entre autres de jouer à d’anciens jeux GameCube. L’offre la moins chère est à 39,99 euros pour 12 mois d’abonnement, soit 3,34 euros par mois.

Mario Smash Football propose des parties énergiques // Source : Nintendo

Mario Smash Football va rejoindre les jeux GameCube disponibles sur la Switch 2, à savoir The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX ainsi qu’à Soulcalibur II. D’autres jeux sont prévus : Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness, Chibi Robo, Luigi’s Mansion et Pokémon Colosseum.

Du football dans l’univers de Mario : la recette qui a fonctionné il y a 20 ans

Mario Smash Football est sorti le 18 novembre 2005 en France : le jeu a près de 20 ans. Le principe : réunir les personnages de l’univers de Mario et les faire jouer à un football énergique, arcade. Pas d’arbitre, on peut rentrer dans les adversaires, utiliser des peaux de banane et des carapaces rouges. Bref, un Rematch avant l’heure et avec Bowser.

On peut taper (très) fort dans le ballon pour tirer // Source : Nintendo

Le jeu se joue en cinq contre cinq (un gardien dans chaque équipe) : on peut composer son équipe en choisissant les personnages selon leurs caractéristiques. Certains sont spécialisés dans la défense, d’autres dans l’attaque. Les touches permettent de courir, tirer, tacler, lober et même dribbler ou percuter ses adversaires. Et si vous tapez fort, vous pourrez déclencher une « Super Frappe » pour emmener le ballon droit dans les filets.

Cet été, EA Sports devrait lancer FC 26 sur Switch 2. Le jeu pourrait enfin avoir une qualité équivalente à la version PlayStation/Xbox, après des années de versions allégées sur Switch.

