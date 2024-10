Lecture Zen Résumer l'article

L’automne est la saison parfaite pour fondre de mignonnerie dans son canapé, devant une bonne série disponible sur Netflix. Voici donc 5 romances saines et adorables à découvrir en streaming.

Une petite tasse de votre meilleure boisson chaude, un plaid tout doux et un canapé bien confortable : voilà le combo parfait dont vous aurez besoin pour visionner les séries romantiques, définitivement mignonnes, de cette sélection. Alors, préparez-vous à fondre d’amour, tel un bon chamallow grillé au coin du feu, devant ces 5 histoires d’amour, garanties sans relations toxiques, à voir sur Netflix. Et pour un choix plus large, vous pouvez toujours consulter notre guide des meilleures séries à voir sur la plateforme.

Virgin River // Source : Netflix

Nobody Wants This

Au rayon des relations saines et équilibrées, Nobody Wants This repartirait forcément avec la palme du couple le plus attendu de tous les temps. En réunissant deux stars de nos cœurs adolescents, à savoir Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach), cette série romantique fait fondre tous les abonnés Netflix qui lui ont donné une chance.

Le couple improbable formé par Joanne, une podcasteuse sexo sans complexes, et Noah, un rabbin sexy, fait ainsi souffler un vent de renouveau bienvenu sur les comédies du genre. Bye bye les relations toxiques, et bonjour l’écoute, la bienveillance et l’empathie avec Nobody Wants This, qui vient tout juste d’être renouvelée pour une seconde saison par Netflix.

Heartstopper

Impossible de parler de romances adorables sans évoquer la plus mignonne d’entre toutes : Heartstopper, évidemment. La série nous raconte l’histoire de Nick et Charlie, deux adolescents qui vont progressivement tomber amoureux l’un de l’autre.

Et préparez-vous : cette adaptation des romans graphiques d’Alice Oseman donne l’impression d’embarquer sur un petit nuage de douceur, oscillant entre doudou réconfortant et récit important, avec de nombreuses représentations à l’écran. Les 3 saisons d’Heartstopper développent ainsi plusieurs relations saines et bénéfiques, loin des séries adolescentes plutôt toxiques du début des années 2000. Il était temps.

Outlander

Et si l’on changeait un peu d’air, pour voyager en Écosse, en plein milieu du 18ème siècle ? C’est là où se trouvent Jamie Fraser, un guerrier en kilt des Highlands, bien décidé à se battre, mais surtout Claire Randall, une infirmière téléportée par erreur dans le passé. Le couple formé par ces deux personnalités, que tout oppose au premier abord, fait tout le sel d’Outlander, série fleuve qui dure déjà depuis plus de sept saisons, dont la partie 2 arrive justement le 22 novembre 2024 sur Netflix.

Cette adaptation des romans de Diana Gabaldon nous embarque dans un drame historique et politique complexe, au milieu duquel trône l’intemporelle relation féministe et parfois très, très chaleureuse entre les beaux Jamie et Claire. Prêts à faire monter la température ?

Virgin River

Rien ne vaut la tranquillité d’une petite ville, en pleine campagne américaine, pour développer une romance toute douce et cosy. Virgin River, disponible sur Netflix, l’a bien compris, et a fait de ce parti pris la recette de son succès. Adaptée des romans de l’autrice Robyn Carr, la série emmène ainsi Melinda, une infirmière de Los Angeles, dans un coin paumé de la Californie : Virgin River. Un nouveau départ pour une nouvelle vie, qui va lui permettre de se reconstruire, après un deuil douloureux.

Depuis 2019, la romance pleine de tendresse entre Mel et Jack adoucit nos cœurs tout mous, devenant notre plaisir coupable régulier. Et le calme rassurant de la série sera très rapidement de retour, puisque la saison 6 sera disponible dès le 19 décembre sur Netflix, pile à temps pour les fêtes de Noël.

Un Jour

Parfois, les relations les plus saines ne riment pas forcément avec celles qui nous mettent du baume au cœur. Préparez donc votre stock de mouchoirs pour découvrir la sublime romance entre Dexter et Emma, qui vont se croiser, s’aimer, se détester et s’élever l’un et l’autre pendant plus de vingt ans.

Après le roman de David Nicholls et le film de 2011 avec Anne Hathaway (Le Diable s’habille en Prada) et Jim Sturgess (Cloud Atlas), Netflix a dévoilé sa propre version d’Un Jour, toujours aussi bouleversante. Les 14 épisodes se dévorent donc aussi rapidement qu’un bon chocolat chaud au coin du feu, avec option « pleurer à chaudes larmes » activée.

