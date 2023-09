La rentrée est là et, avec elle, le retour au travail, à l’école, ou tout autre lieu qui ne rime absolument pas avec vacances. Pour conjurer le sort du coup de blues annuel de septembre dans la bonne humeur, 4 comédies de bureau sont disponibles en streaming : The Office sur Netflix et Prime Video, Mythic Quest sur Apple TV+ et Canal+, Brooklyn 99 sur Netflix ou Abbott Elementary sur Disney+.

Si la chaleur de l’été devrait persister encore un peu, le mois de septembre est pourtant déjà bien là, avec son lot de responsabilités, de nouvelles fournitures scolaires et de réunions interminables. Heureusement, les plateformes de SVOD continuent à nous accompagner dans cette reprise qui peut s’avérer difficile.

Mythic Quest // Source : Apple TV+

En cette rentrée, vous avez donc le choix entre l’incontournable usine à gifs de The Office sur Netflix et Prime Video, les coulisses vidéoludiques de Mythic Quest sur Apple TV+ et Canal+, la bonne humeur légendaire de Brooklyn 99 sur Netflix ou les profs dépassés d’Abbott Elementary sur Disney+.

The Office sur Netflix et Prime Video, la comédie de bureau ultime

C’est une évidence, et pourtant, on ne se lassera jamais d’assister aux situations aussi malaisantes qu’hilarantes de The Office. La reprise du travail ou des études est donc évidemment le moment idéal pour décompresser devant l’une des sitcoms les plus appréciées du petit écran, qui détourne la vie de bureau avec un savoir-faire inimitable. Adaptée de la série britannique du même nom de Ricky Gervais, cette version américaine en reprend le concept de base, pourtant peu attrayant au premier abord : le quotidien de la société Dunder Mifflin, spécialisée dans la vente de papier.

En 9 saisons, cette série sarcastique culte a développé des personnages savoureux comme Michael, le patron le plus gênant de la planète, incarné par le génial Steve Carell (The Morning Show, The Patient), mais aussi toute une galerie de collègues tous plus déjantés ou adorables les uns que les autres. The Office a notamment popularisé le genre du « mockumentaire », qui imite le style du documentaire avec des interviews face caméra complètement loufoques. Un monument comique, qui vous fera forcément relativiser sur vos expériences professionnelles foireuses, au moyen de fous rires incontrôlables.

À voir si vous avez aimé : The Office de Ricky Gervais ; Parks and Recreation ; Modern Family ; What We Do in the Shadows ; Abbott Elementary

The Office de Ricky Gervais ; Parks and Recreation ; Modern Family ; What We Do in the Shadows ; Abbott Elementary À voir si vous cherchez : sitcom ; humour ; comédie de bureau ; faux documentaire ; épisodes courts ; gags ; gênant ; malaise ; interviews face caméra ; série culte ; parodie ; feel good ; pas de violence ; casting en or ; déconnecter de la rentrée ; refaire votre stock de gifs pour toute l’année scolaire (voire pour toute la vie)

Mythic Quest sur Apple TV+ et Canal+, la comédie de bureau pour les geeks

Si, pour vous, la reprise du travail ou des études rime avec la fin de vos parties à rallonge de League of Legends ou Baldur’s Gate 3, Mythic Quest saura vous consoler. En 2020, en plein confinement, les créateurs de It’s Always Sunny in Philadelphia nous régalaient avec leur nouvelle production, centrée sur l’équipe du plus grand jeu multijoueur de tous les temps : Mythic Quest. Conçue comme une comédie de bureau version gamers, la série fait référence à toute la pop culture vidéoludique avec bonheur, tout en nous dévoilant les coulisses de la création d’un jeu.

Aussi fun qu’instructive, Mythic Quest a également le mérite de faire revenir sur le petit écran Danny Pudi, l’éternel Abed de Community, dans un rôle toujours aussi cinglant. Si les 3 saisons sont inégales, la sitcom brille tout de même par son écriture satirique des conditions de travail dans les milieux vidéoludiques, mais surtout par sa capacité à mettre en scène des personnages névrosés, mais touchants. Une série sur les geeks qui ne s’en moque jamais, c’est tout de même assez rare pour être souligné.

À voir si vous avez aimé : League of Legends ; The IT Crowd ; Silicon Valley ; Community ; Halt and Catch Fire ; The Big Bang Theory ; Ready Player One ; The Consultant

League of Legends ; The IT Crowd ; Silicon Valley ; Community ; Halt and Catch Fire ; The Big Bang Theory ; Ready Player One ; The Consultant À voir si vous cherchez : comédie ; humour ; coulisses vidéoludiques ; épisodes courts ; technologie ; références geeks ; romance lesbienne ; jeu vidéo fictif ; le patron le plus égocentré du monde ; revoir Danny Pudi dans un rôle taillé pour ce génie comique du mal

Brooklyn 99 sur Netflix, la comédie de bureau pour les fans de corgis

Ne cherchez plus : le meilleur chien corgi est ici, en la présence du fabuleux Cheddar. Et pour affronter la rentrée, croyez-nous, ce membre canin de Brooklyn 99 sera indispensable. Cette série comique, imaginée par Michael Schur (The Office, The Good Place), est tout simplement l’une des meilleures sitcoms du petit écran. Situées dans un commissariat de police de Brooklyn, les 8 saisons nous mènent à la rencontre d’une bande de collègues soudés comme jamais. Il y a ainsi Terry, le costaud au grand cœur fan de yaourts, de bretelles et de ses filles, le capitaine Holt, qui ne montre jamais ses émotions, Amy et son obsession pour les listes, Rosa, la flic badass ou encore Jake, l’éternel enfant.

Si Brooklyn 99 a su tenir sur la longueur et nous faire tomber amoureux de ses personnages, c’est notamment grâce à une écriture engagée sur les thématiques sociales, mais surtout grâce à des runnings gags inventifs comme les fameux casses d’Halloween ou les interventions régulières de personnages secondaires juste dingos. Ne vous laissez pas effrayer par le nombre de saisons : au bout de seulement quelques épisodes, vous n’aurez plus envie de quitter l’équipe du 99, promis.

À voir si vous avez aimé : The Good Place ; The Office ; Parks and Recreation ; Palm Springs

The Good Place ; The Office ; Parks and Recreation ; Palm Springs À voir si vous cherchez : sitcom ; détectives ; police ; comédie de bureau ; humour ; épisodes courts ; série doudou ; romance ; personnages attachants ; mariages émouvants ; décalé ; « Terry loves love! » ; rencontrer le meilleur chien du monde, nous avons nommé Cheddar ; ne plus jamais entendre I Want It That Way des Backstreet Boys ou What’s Up des 4 Non Blondes de la même façon

Abbott Elementary sur Disney+, la comédie de bureau pour les profs déjà fatigués

Si vous avez déjà regardé 100 fois The Office, Parks and Recreation ou Modern Family et que vous désespérez de retrouver un « mockumentaire » aussi drôle, on vous conseille fortement de donner une chance à Abbott Elementary. Restée plutôt méconnue en France, cette comédie sur le système scolaire américain a pourtant cartonné aux États-Unis. En attendant la saison 3, retardée par l’actuelle grève des scénaristes, il est donc temps de suivre cette équipe de profs de Philadelphie, qui use de son imagination débordante pour faire subsister l’école maternelle et primaire dans laquelle ils enseignent.

De Janine, qui cherche toujours à être la meilleure, à Gregory, un nouveau venu plutôt strict en passant par Melissa, qui n’a pas la langue dans sa poche ou Ava, la principale de l’école complètement à l’Ouest, on s’attache finalement très vite à ces personnages hauts en couleur, qui doivent pourtant se débrouiller avec un cruel manque de moyens. Et le casting qui leur donne vie, quasi entièrement composé de comédiens et comédiennes noirs, est tout simplement génial. Engagée et drôle, Abbott Elementary parvient même à nous faire terminer notre visionnage en adorant l’école. Et clairement, ce n’était pas gagné.

À voir si vous avez aimé : The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99

The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99 À voir si vous cherchez : comédie de bureau ; épisodes courts ; gags ; collègues drôles et excentriques ; casting en or ; romance ; parodie ; critique du système scolaire ; importance de la représentation ; tout public ; engagements politiques ; remplacer le vide laissé par The Office dans votre petit cœur

