Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Doctor Who vient tout juste de dévoiler son traditionnel épisode de Noël annuel, toujours avec Ncuti Gatwa (Sex Education), voici 4 séries similaires à dévorer sur Disney+.

Chaque 25 décembre s’accompagne toujours d’une vieille tradition inestimable : celle de découvrir un nouvel épisode de Noël, à la sauce Doctor Who. 2024 ne fait pas exception à la règle, et nous a permis de trouver un nouveau cadeau au pied du sapin. Le 15ᵉ Docteur, incarné par Ncuti Gatwa (Sex Education), nous embarque ainsi dans une nouvelle aventure, aux côtés de Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton). Si vous avez déjà dévoré cet épisode spécial, voici donc 4 séries similaires, à découvrir sur Disney+, en attendant la saison 2.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Loki sur Disney+, pour continuer à voyager dans le multivers

Au fil des saisons, Doctor Who traverse les époques et les mondes avec une facilité déconcertante, grâce à son fidèle TARDIS. Mais un autre personnage loufoque et imprévisible pourrait bien voler la vedette à ce bon vieux Docteur au sein du multivers : Loki.

Protagoniste clé du Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis Thor, ce demi-dieu navigue ainsi dans le temps et l’espace, bien avant les évènements d’Avengers : Infinity War. Alors qu’il est jugé par le Tribunal des Variations Anachroniques, le dieu de la Malice va devoir retrouver une version alternative de lui-même qui créé le chaos partout où elle passe…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Première pierre à l’édifice du multivers façon Marvel, Loki est une série complètement absurde, usant d’un humour décalé et de péripéties improbables pour nous tenir en haleine. Tom Hiddleston (Crimson Peak) y reprend le rôle de cet anti-héros queer pour deux saisons atypiques, que l’on ne se lasse pas de voir et revoir.

Extraordinary sur Disney+, pour apprécier l’humour anglais

L’une des forces de Doctor Who, c’est bien évidemment son humour britannique un brin farfelu, reconnaissable entre mille. Pour prolonger ce petit plaisir so british, nous vous conseillons de donner une chance à Extraordinary.

Dans ce monde super-héroïque, Jen a un petit problème : elle est la seule à ne posséder aucun pouvoir. Il n’y a donc pas la moindre once de force surhumaine ou de télépathie avec les animaux chez elle. Alors, comment imposer sa personnalité dans cet univers où la normalité est ailleurs ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pendant ses deux savoureuses saisons, Extraordinary n’hésite pas à épingler les injonctions à devenir la meilleure version de soi-même, si chères au domaine du développement personnel. Mais pour faire passer son message, pas question d’user de longs discours : les épisodes, de 30 minutes chacun, sont rapides et efficaces, ponctués de multiples blagues sous la ceinture.

Si la série peut parfois être un peu fatigante, Extraordinary reste une excellente satire sociale, ainsi qu’une merveilleuse parodie de l’univers Marvel. Un véritable bonbon feel-good.

À voir si vous avez aimé : Unbreakable Kimmy Schmidt ; Derry Girls ; I Am Not Okay With This ; Hero Corp ; Gen V ; Le Pouvoir ; Misfits

Unbreakable Kimmy Schmidt ; Derry Girls ; I Am Not Okay With This ; Hero Corp ; Gen V ; Le Pouvoir ; Misfits À voir si vous cherchez : comédie ; humour anglais ; fantastique ; parodie ; gags ; pour ados mais pas que ; pour aller mieux ; débrancher son cerveau ; super-héros ; épisodes courts ; super-pouvoirs ; santé mentale ; blagues de fesses en veux-tu, en voilà

The Orville sur Disney+, pour avoir la tête dans les étoiles

Si Doctor Who défie constamment le temps et l’espace, un autre monument de la télévision nous a également embarqués aux confins de la galaxie : Star Trek. Mais alors que les productions actuelles situées dans cet univers sont en perte de vitesse, l’humoriste et créateur Seth MacFarlane (American Dad, Les Griffin) a proposé sa propre version de Star Trek, encore meilleure : The Orville.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Située dans un vaisseau spatial futuriste, la série nous plonge aux côtés d’un équipage éclectique, au cœur du 25ᵉ siècle. Il ne faut pas s’arrêter à l’image d’une simple parodie de science-fiction que possède The Orville : celle-ci bénéficie d’une écriture bien plus profonde, et s’impose même comme l’une des meilleures séries actuelles du genre.

L’humour laisse alors peu à peu sa place à des réflexions scientifiques ou technologiques sur le monde qui nous entoure, et qui nous attend dès demain. The Orville est ainsi une grande fresque de SF, au même titre que Doctor Who, et ne ratez surtout pas sa saison 3, New Horizons, absolument phénoménale.

À voir si vous avez aimé : Star Trek ; Star Wars ; Battlestar Galactica ; The Expanse ; Firefly ; Stargate SG-1 ; Foundation ; Galaxy Quest ; American Dad ; Les Griffin

Star Trek ; Star Wars ; Battlestar Galactica ; The Expanse ; Firefly ; Stargate SG-1 ; Foundation ; Galaxy Quest ; American Dad ; Les Griffin À voir si vous cherchez : comédie ; science-fiction ; espace ; parodie ; humour ; futuriste ; extraterrestres ; vaisseau spatial ; robots ; soap opera ; casting en or ; romance ; épisodes longs ; gags ; une saison 3 particulièrement réussie ; plein de références à vos univers de SF préférés

Sherlock sur Disney+, pour retrouver la patte de Steven Moffat

Pour piloter le nouveau reboot de Doctor Who, il fallait bien le retour d’une pointure du domaine. Russell T Davies a ainsi eu l’honneur de reprendre les manettes de la série, après avoir déjà initié le premier reboot, en 2005.

Mais puisque ses autres productions géniales, de Years and Years à It’s a Sin, sont absentes de Disney+, il faut bien se rabattre sur un autre nom emblématique de Doctor Who : Steven Moffat, auteur du fameux épisode Blink (avec les Anges Pleureurs) et showrunner des ères de Matt Smith et Peter Capaldi. Celui qui reviendra le temps d’un épisode de cette nouvelle saison 1, possède ainsi une autre œuvre culte à son actif : Sherlock.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Centrée sur le célèbre locataire du 221B Baker Street, la série des années 2010 a permis de révéler au grand jour le talent de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Imitation Game) et de Martin Freeman (Le Hobbit).

Une énième adaptation des écrits d’Arthur Conan Doyle, qui s’est pourtant imposée comme l’une des plus inventives pour illustrer le « palais mental » de son héros à l’écran. Sherlock est ainsi un incontournable des productions britanniques, dont on espère toujours une saison 5.

À voir si vous avez aimé : les films Sherlock Holmes ; Elementary ; Détective Conan ; Enola Holmes ; Dr House ; Mentalist ; Castle ; Only Murders in the Building

les films Sherlock Holmes ; Elementary ; Détective Conan ; Enola Holmes ; Dr House ; Mentalist ; Castle ; Only Murders in the Building À voir si vous cherchez : enquêtes ; mystère ; policier ; action ; humour ; adaptation de livres ; casting en or ; frissons ; cérébral ; twists surprenants ; personnages attachants ; épisodes longs ; bromance ; développer une fascination pour Benedict Cumberbatch, ses écharpes et ses fesses nues à Buckingham Palace ; découvrir un monde de fan fictions consacrées à Sherlock et Moriarty ou Sherlock et Watson

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+