Marvel et Disney ont retiré une longue séquence introductive de 45 minutes au film Avengers: Infinity War. Elle aurait montré comment Thanos a récupéré la première Pierre d’Infinité.

Le début d’Avengers: Infinity War a failli être totalement différent de celui que l’on a vu au cinéma. À l’occasion d’une interview publiée sur YouTube le 10 avril 2023, Jim Starlin, créateur de Thanos, a confié que Marvel et Disney avaient d’abord envisagé une autre introduction pour le blockbuster. D’une durée de 45 minutes, elle aurait montré comme le Titan Fou récupère la première Pierre d’Infinité (la Pierre du Pouvoir).

« Un mois avant la sortie du film, j’ai reçu un mail de Joe [Russo, le coréalisateur] me disant que les 45 minutes de Thanos au début d’Infinity War avaient été coupées. C’était une séquence entière où on le voyait récupérer la première Pierre. Ils l’ont tournée, mais n’ont jamais voulu dépenser l’argent pour les effets spéciaux, tout comme ils ne voulaient pas que le film soit aussi long que Endgame. Ils ignoraient que le film allait être un gros succès », confie Jim Starlin.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Avengers: Infinity War et d’autres films du Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Infinity War aurait pu débuter sur une bataille épique

Combien de temps aurait pu durer Infinity War ? Avec 45 minutes en plus, Infinity War aurait eu une durée totale de 3h21, contre 3h01 pour Endgame.

Au cas où vous l’auriez oublié, Avengers: Infinity War débute par l’attaque de Thanos sur un vaisseau asgardien qui prend la direction de la Terre. À son bord se trouvent notamment Hulk, Loki et Thor (ainsi que le fameux Tesseract, ou Pierre de la Réalité). Les trois tentent de se défendre, et quelle n’est pas leur surprise de constater que Thanos est surpuissant, suffisamment en tout cas pour terrasser Hulk. Pour une raison évidente : il a déjà subtilisé la Pierre du Pouvoir, qui permet à son propriétaire de ne pas craindre grand-chose.

La Pierre du Pouvoir est au cœur de l’intrigue du premier film Les Gardiens de la Galaxie, où Star-Lord et sa bande finissent par la confier aux Cohortes de Nova sur Xandar. Pour parvenir à ses fins, Thanos n’a d’autre choix que de passer par Xandar pour obtenir la Gemme. Or, on ne voit jamais cette scène, dans aucun long métrage du Marvel Cinematic Universe. Il y a donc une ellipse pleinement assumée. Avengers: Infinity War part du principe que Thanos est déjà en possession de la Pierre du Pouvoir.

La longue scène de 45 minutes évoquée par Jim Starlin se serait articulée autour de cette bataille sur Xandar. La Cohorte de Nova y aurait sans doute livré une farouche opposition aux forces d’un Thanos moins puissant que celui que doivent affronter les Avengers (il n’a aucune Pierre à ce moment de l’histoire). Cette introduction aurait assuré une meilleure continuité au récit, tout en tuant la part de mystère qui entoure Thanos. Elle aurait quand même permis de préciser un peu plus la menace que représente ce personnage, avec plusieurs minutes consacrées à son ambition. On aurait pu assister à la mise en place de son plan consistant à éradiquer la moitié de la galaxie d’un claquement de doigts.

