Le season finale de la nouvelle saison 1 de Doctor Who a été diffusé. Quand reverra-t-on le Docteur ?

Et voilà, après 8 épisodes il nous faut dire au revoir au Docteur de Ncuti Gatwa. Temporairement, en tout cas, car le 15e Docteur va revenir sur nos écrans (sur Disney+ en France) pour de nouveaux épisodes. Quelle est donc la suite pour Doctor Who ?

Il y a un Christmas Special 2024

Doctor Who renoue avec la tradition des épisodes spéciaux de Noël. C’est donc une bonne nouvelle : la série revient en 2024, pour Noël, le 25 décembre, avec un Christmas Special. Et on sait déjà quelques petites choses sur cet épisode, qui s’appellera Joy to the World (en référence à un célèbre chant de Noël).

À l’écriture, ce sera l’éminent Steven Moffat, qui avait été showrunner de la série (saisons 5 à 10) et à qui l’on doit certains des épisodes les plus cultes (comme Blink, les Anges Pleureurs). Dans la nouvelle série, il a également écrit Boom, le troisième épisode.

Côté casting, Ncuti Gatwa sera accompagné de l’actrice irlandaise Nicola Coughlan — oui, la star de Bridgerton. On n’en sait pas davantage sur son rôle dans cette aventure, mais une première photo a été diffusée :

Nicola Coughlan dans l’épisode Joy to the World de Doctor Who, en décembre 2024. // Source : BBC

On ne sait pas vraiment si Ruby sera présente dans ce Christmas Special, puisqu’elle a quitté le TARDIS à la fin de la saison 8 (même s’il est confirmé qu’elle reviendra ensuite). Ce ne serait pas la première fois que Doctor Who met en scène une compagne de voyage temporaire le temps d’un épisode de Noël, en particulier sous le showrunner Russel T. Davies.

Et la saison 2 de Doctor Who ?

La saison 2 de Doctor Who arrivera quant à elle en 2025, probablement au printemps, autour du mois de mai, comme cette année. Ruby, cette fois-ci, sera de retour (c’est confirmé). Mais la « team TARDIS » devrait aussi s’agrandir, car une deuxième compagne de voyage va les rejoindre. Elle sera interprétée par Varada Sethu. Celle-ci a interprété un personnage dans l’épisode 3 de cette saison 1, Boom.

Reste à savoir si ce personnage sera le même dans cette saison 2 et, si oui, comment va-t-elle revenir. Quoi qu’il en soit, cette arrivée de fera pas partir Ruby : il y a bien trois personnes à bord du TARDIS.

Quid de la saison 3 ?

Seules les saisons 1 et 2 de cette nouvelle série ont été tournées pour l’instant. La saison 3 n’a pas encore été commandée, à l’heure actuelle. Mais il y a assez peu de doute sur le renouvellement de Doctor Who, a fortiori depuis le nouvel accord entre BBC et Disney+ à l’international.

