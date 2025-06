Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode final de la saison 2 de Doctor Who s’est achevé sur une tragédie… et une énorme surprise. Mais les apparences pourraient bien être trompeuses.

La saison 2 de Doctor Who s’est achevée en grande pompe le 31 mai 2025. Si vous sortez de l’épisode 8, vous êtes forcément pétris de questionnement sur l’avenir de la série et notamment du Docteur. Mais l’événement qui sert de point final à cette saison n’est peut-être pas ce qu’il semble être.

Quelle est vraiment cette régénération ?

Pour que sa fille puisse retrouver sa place au sein de la réalité, le 15e Docteur n’a pas eu le choix : utiliser toute son énergie pour déplacer d’une fraction les murs de la réalité. Ce qui lui a donné la force d’aller au bout, c’est de rencontrer le 13e Docteur, avec un retour éclair de Jodie Whittaker. Et ce fut une réussite : Poppy a repris vie, même si, dans ce monde, elle n’est plus sa fille.

En faisant cela, il a renoncé à cette incarnation. On sait ce que cela signifie : le Docteur doit se régénérer. C’est dans l’espace, face à l’étoile de Joy, que la régénération a lieu. Le visage qui est alors apparu a le mérite d’avoir décroché la mâchoire de tous les fans de Doctor Who : Billie Piper. « Oh, hello ! » Oui, l’interprète de Rose Tyler, compagne de voyage marquante ayant accompagné les 9e et 10e Docteurs.

On ressort donc de cette saison 2 avec une conclusion facile : Billie Piper est le nouveau Docteur. Sauf qu’il y a un petit problème. L’actrice, au générique, n’est pas créditée comme telle. Un twist étrange serait-il à l’œuvre ?

Voici ce qu’en dit l’actrice : « Ce n’est un secret pour personne que j’adore cette série, et j’ai toujours dit que j’aimerais retourner dans le Whoniverse car j’y ai certains de mes meilleurs souvenirs, alors avoir l’opportunité de remonter dans le TARDIS une fois de plus était quelque chose que je ne pouvais pas refuser, mais qui, comment, pourquoi et quand, vous devrez juste attendre et voir. »

« Billie a changé toute la télévision en 2005, et maintenant elle le fait à nouveau ! », ajoute Russel T. Davies. « C’est un honneur et un plaisir de l’accueillir à nouveau dans le TARDIS, mais comment, pourquoi et qui, c’est une histoire qui n’a pas encore été racontée. Après 62 ans, les aventures du Docteur ne font que commencer ! »

Billie Piper de retour… mais pour quel personnage ? // Source : BBC/Disney+

Clairement, ni la BBC, ni le showrunneur, ni l’actrice n’affirment pour l’instant que Billie Piper est bien le 16e Docteur en titre.

De nombreuses hypothèses sont possibles. Après tout, on sait qu’après le « monde du souhait », la réalité n’est pas tout à fait revenue à la normale. Et s’il s’agissait réellement de Rose, aux manettes du TARDIS ? Le fait que le 15e Docteur ait dit « je t’aime » au 13e Docteur ajoute encore un peu plus de confusion, quand l’on sait que le Docteur adopte parfois le visage de personnes qui ont compté pour lui. En tout cas, la série n’a toujours pas été officiellement renouvelée, même s’il y a peu de doutes qu’elle le soit tôt ou tard. Mais cela signifie qu’en attendant le tournage et la diffusion, il faudra avoir de la patience.

D’ici là, on se consolera avec le spin-off qui a livré sa première bande-annonce.

