Des épisodes courts, des blagues au timing impeccable et un soupçon d’éléments surnaturels pour relever le tout : les comédies fantastiques forment un combo efficace pour se changer les idées. Sur Disney+, nous vous conseillons Extraordinary, Tête à Tête, Not Dead Yet ainsi qu’American Born Chinese (Américain de Chine).

Avec l’arrivée de l’automne et des températures plus douces, l’envie de se blottir dans le confort d’une bonne comédie sans prise de tête se fait de plus en plus forte. Et lorsqu’elles prennent un tournant fantastique pour mieux rire de nos tourments, c’est encore mieux. De nombreuses plateformes de SVOD, comme Disney+, proposent justement des séries du genre, aussi drôles que magiques.

Tête à Tête // Source : Patrick Harbron/Hulu

Vous avez ainsi le choix entre la parodie super-héroïque d’Extraordinary, la partition musicale de nos petites voix intérieures avec Tête à Tête, les revenants atypiques de Not Dead Yet ou les divinités chinoises aux problèmes adolescents avec American Born Chinese (Américain de Chine).

Extraordinary sur Disney+, quand les super-héros font des blagues de cul

Dans le monde de Jen, tout le monde a un super-pouvoir, entre forces surhumaines et télépathie avec les animaux. Le problème, c’est que la jeune femme, elle, est la seule à ne posséder aucune capacité fantastique. C’est tout le principe d’Extraordinary, savoureuse série anglaise qui rend finalement les super-héros extraordinairement ordinaires. Tout en critiquant les injonctions à devenir la meilleure version de soi-même, cette comédie en 8 épisodes enchaîne les blagues sous la ceinture à un rythme parfois trop effréné, au point que l’on se demande si elle n’a pas été écrite par un groupe d’ados.

Pourtant, Extraordinary a su nous captiver en abordant des thématiques de santé mentale bienvenues, le tout enveloppé dans un format de 25 minutes décapant et dans une atmosphère de bonbon feel good. On ne sait parfois pas où donner de la tête face à cette série qui parodie aisément l’univers Marvel, tout en se transformant en satire sociale, avant de retomber sur des dialogues un brin obsédés. Si l’ensemble manque de finesse, Extraordinary reste parfaite pour un binge-watching agréable et décomplexé.

Tête à Tête sur Disney+, quand nos petites voix se mettent à chanter

Un mélange de romance, de comédie, de fantastique et de chansons entraînantes, le tout dans une atmosphère de la fin des années 1990, ça vous tente ? C’est le parti pris très original de Tête à Tête, passée totalement inaperçue lors de sa sortie sur Disney+, début 2023. Pourtant, l’histoire de Lindsay et Miguel nous a tout de suite donné des papillons dans le ventre. Ces deux vingtenaires ont ainsi un léger problème : leurs petites voix intérieures se manifestent en chair et en os pour leur chanter leurs louanges ou leurs échecs, à tout moment. Et lorsqu’ils commencent à tomber amoureux l’un de l’autre, évidemment, ces conseillers irritants se manifestent de plus belle.

Avec ses 8 petits épisodes de 30 minutes, Tête à Tête sait séduire tous les fans de comédie romantique et de chansons Disney en même temps. Et pour cause, les musiques ont été imaginées par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, le duo derrière les tubes de La Reine des Neiges ou Coco. Malheureusement, la petite bulle de mignonnerie entraînante de Tête à Tête a éclaté en plein vol : la série a été annulée après seulement une saison. Si le dernier épisode aurait pu mener à une suite, cette comédie fantastique se déguste tout de même comme un chocolat chaud beaucoup trop sucré, mais si délicieux.

Not Dead Yet sur Disney+, quand des fantômes donnent des conseils amoureux

Après des années passées à Londres, Nell Serrano revient aux États-Unis. Alors qu’elle retrouve sa ville natale et ses anciens collègues journalistes, elle doit composer avec une nouvelle mission professionnelle : écrire des nécrologies. Un job déjà peu attrayant sur le papier, mais on vous laisse imaginer l’angoisse lorsque les morts dont elle doit faire l’éloge apparaissent sous ses yeux, et lui racontent toute leur vie de A à Z. Un léger souci qui va complètement changer l’existence de cette trentenaire un peu paumée.

On vous prévient : il vous faudra un peu de temps pour tomber sous le charme de Not Dead Yet. Cette comédie, au twist fantastique savoureux, ne dévoile pas tout de suite ses atouts, et il faut attendre de passer les premiers épisodes pour vraiment apprécier de suivre les personnages et leurs péripéties. Mais une fois entrés dans cette série un peu à l’ancienne, on ne veut finalement plus quitter Nell et ses fantômes de compagnie. D’autant que cette journaliste est incarnée par la géniale Gina Rodriguez, qui nous avait grandement manqué depuis la fin de Jane the Virgin. Not Dead Yet est ainsi une petite pépite sans prétention, bourrée de réflexions vues et revues sur la beauté de la vie, mais dans laquelle on adore plonger, comme dans un bain relaxant.

American Born Chinese sur Disney+, quand des divinités chinoises se battent dans un lycée

C’est un fait : le film Everything Everywhere All At Once était le carton de 2022, récoltant une pluie d’Oscars sur son passage. Et début 2023, le formidable trio du long-métrage, composé de Michelle Yeoh (Tigre et Dragon, The Witcher : Blood Origin), Ke Huy Quan (Les Goonies) et Stephanie Hsu (The Marvelous Mrs Maisel), était à nouveau réuni dans une série hors du commun : American Born Chinese (ou Américain de Chine). Cette création Disney+ nous embarque aux côtés de Jin Wang, un adolescent comme les autres qui se retrouve impliqué dans… une guerre opposant des dieux chinois, rien que ça.

Un peu trop foutraque et généreuse, cette adaptation du roman graphique de Gene Luen Yang, sorti en 2006, promet tout de même un voyage ambitieux. Les combats façon arts martiaux sont maîtrisés, les thématiques, notamment autour du racisme, sont bien abordées et le casting est évidemment parfait. On aime particulièrement la performance de Ke Huy Quan en Jamie, qui joue dans une sitcom imaginaire des années 1990. Ce protagoniste, en miroir à son propre parcours d’acteur, offre l’un des arcs narratifs les plus bouleversants de la série. American Born Chinese propose ainsi une odyssée fantastique en 8 épisodes parfois trop décousue, mais vraiment importante dans sa représentation de la communauté chinoise à l’écran, et ça, on applaudit.

