L’épisode 4 de la saison 2 de Doctor Who est le premier à diriger discrètement notre attention vers le prochain spin-off, qui sera maritime au moins en partie.

Cette saison 2 de Doctor Who, en définitive, est à la hauteur de toutes nos espérances. Aucune saison 3, toutefois, n’a pour l’instant été annoncée. En revanche, ce qu’on sait, c’est que la franchise va s’étendre. Et c’est l’excellent épisode 4, diffusé le 3 mai dernier sur Disney+ en France, qui pointe pour la première fois vers cette nouvelle série.

Kate Stewart, héroïne du spin-off

La série, The War Between The Land And The Sea, sera dédiée à des créatures bien connues du « Whoniverse » : les Sea devils, ou Démons des mers. Présents dans la série classique, ils avaient fait leur retour dans la saison 9 de la deuxième série (2005-2023). Les Démons des mers sont des humanoïdes à mi-chemin entre la tortue et le plésiosaure, et ils vivent dans l’océan. Le tournage de ce spin-off s’est achevé en fin d’année 2024, sa diffusion est supposée être cette année, en cinq épisodes.

Le Docteur ne sera, a priori, pas de la partie. Car ce spin-off a une particularité : être porté sur UNIT, qui tentera d’empêcher une guerre. Raison pour laquelle Jemma Redgrave y reprendra son rôle crucial de Kate Stewart. Plusieurs éléments de cet épisode pointent discrètement vers The War Between The Land And The Sea.

En premier lieu, la conversation entre Ruby et Kate Stewart, où cette dernière précise que Mel (Bonnie Langford) n’est pas joignable car en mission à Sydney où « il se passe des choses étranges au port ». Difficile de ne pas y voir la première mention d’un spin-off qui sera semble-t-il essentiellement maritime — d’autant que Mel est confirmée au casting.

Ruby et Kate Stewart dans l’épisode Lucky Day. // Source : BBC/Disney+

Le deuxième indice est tout bonnement à trouver dans le comportement de Kate : les décisions qu’elle prend dans cet épisode, et en particulier de risquer la vie de Conrad en libérant une créature, ne seront pas sans conséquences. Lesquelles ne seront pas visibles dans cette saison de Doctor Who.

« Le début d’une histoire qui aura des répercussions » Pete McTighe

On l’apprend dans l’Unleashed de Lucky Day, via le scénariste de cet épisode, Pete McTighe : « Il ne fait aucun doute que Kate va trop loin lorsqu’elle libère le Shreek. C’est un risque calculé mais très risqué, et c’est le début d’une histoire qui aura des répercussions au-delà de cet épisode, de cette saison, et même de cette série… »

Le message est clair : les événements de cet épisode au sein de UNIT se prolongeront dans une autre série. Qui ne peut être autre que The War Between The Land And The Sea. En définitive, Kate Stewart et son équipe prennent de plus en plus d’ampleur dans le Whoniverse, et il est bon de savoir que ces développements ne resteront pas lettre morte… d’autant plus que l’avenir de la série-mère, à court terme, reste incertain.

