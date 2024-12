Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, les fêtes de fin d’année vont à nouveau être illuminées par un épisode spécial de Doctor Who, qui sent bon la magie de Noël. Pour l’occasion, Ncuti Gatwa sera accompagné d’une invitée de marque, bien connue des fans de Bridgerton.

Prêts à embarquer à nouveau à bord du TARDIS ? Ncuti Gatwa vous invite en tout cas à passer Noël en sa compagnie à l’occasion d’un épisode spécial, dans la pure tradition de Doctor Who. Mais quand et où pourra-t-on découvrir cette nouvelle aventure se déroulant à Londres ?

La bande-annonce de l’épisode spécial de Doctor Who pour Noël 2024

Où pourra-t-on regarder cet épisode spécial de Doctor Who ?

Depuis le second reboot de la série britannique, démarré en 2023 avec la présence de Ncuti Gatwa (Sex Education) dans le rôle du 15ᵉ docteur, les nouveaux épisodes de Doctor Who sont disponibles en streaming sur Disney+. Ce nouveau chapitre spécial Noël sera donc également mis en ligne sur cette plateforme, en France.

Pour (re)découvrir les saisons 1 à 10 de Doctor Who en streaming, il faudra en revanche vous rendre sur Prime Video.

Quand sort l’épisode spécial Noël de Doctor Who ?

L’épisode annuel, nommé JOY-eux Noël (ou Joy to the World en VO), sera disponible dès le 25 décembre 2024, sur Disney+. Un véritable cadeau de Noël, donc. À noter qu’il sera disponible d’emblée en VF.

De quoi parlera ce nouvel épisode de Doctor Who ?

Après L’Église de Ruby Road en 2023, qui a permis d’introduire Ncuti Gatwa au monde entier en tant que nouvel interprète du docteur, la série britannique propose cette année un épisode de Noël inédit, avec un joli jeu de mot à la clé : JOY-eux Noël. On y suivra donc le personnage de Joy, qui s’apprête à passer quelques jours dans un hôtel londonien, en 2024.

Le visuel officiel de l’épisode de Noël 2024 // Source : Disney+ / BBC Studios

C’est alors qu’elle découvre une porte secrète, qui la conduit tout droit vers le Time Hotel et ses… dinosaures. Au passage, elle rencontrera évidemment le Docteur, sous plusieurs formes étonnantes, avec qui elle devra faire équipe pour empêcher une menace mortelle de détruire la Terre. Une intrigue située à la veille de Noël, des créatures improbables et le monde à sauver : tous les ingrédients sont bel et bien réunis pour que cette nouvelle aventure s’inscrive dans la plus pure tradition des épisodes spéciaux de Noël, à la sauce Doctor Who.

Qui sera au casting de cet épisode de Noël, avec Ncuti Gatwa ?

En plus du fameux Docteur, cet épisode spécial Noël accueillera une invitée de prestige : Nicola Coughlan, l’interprète de Penelope Featherington dans La Chronique des Bridgerton, sur Netflix. C’est elle qui interprétera le personnage principal, Joy. Ils seront également accompagnés par Jonathan Aris (Sherlock) ou encore Joel Fry (Game of Thrones).

Nicola Coughlan dans l’épisode Joy to the World de Doctor Who, en décembre 2024. // Source : BBC

Derrière la caméra, on pourra toujours compter sur la présence de Russell T. Davies, qui a repris les manettes de ce reboot de Doctor Who en tant que showrunner et qui a justement relancé la tradition des épisodes de Noël dans la série. Ce chapitre sera réalisé par Alex Sanjiv Pillai, notamment connu pour son travail sur… Bridgerton.

Rien n’est donc laissé au hasard, et surtout pas l’écriture puisque Steven Moffat est à l’origine du scénario. Le créateur de Sherlock et l’ancien showrunner de Doctor Who, à qui l’on doit des épisodes cultes comme Blink, avec les Anges Pleureurs, est ainsi de retour. À noter qu’il avait déjà écrit le troisième épisode du reboot de la série britannique, Boom.

Et la saison 2 de Doctor Who ?

Doctor Who a déjà été renouvelée pour une saison 2, toujours avec Ncuti Gatwa, qui sera diffusée sur Disney+ en 2025. Une saison 3 a même été confirmée par le comédien, avant que celui-ci ne soit censuré par la BBC elle-même. Compte tenu de la popularité de la série, en Grande-Bretagne et à l’international, on peut toutefois parier sur de nombreuses saisons à venir pour le Docteur.

