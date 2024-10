Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 3 de La Défense Lincoln cartonne actuellement sur Netflix, voici 4 séries judiciaires similaires à découvrir en streaming.

À chaque nouvelle saison, c’est le même refrain : l’avocat Mickey Haller squatte toujours, sans gêne, le top 1 de Netflix, avec La Défense Lincoln. Ses nouvelles aventures, disponibles depuis le 17 octobre 2024 sur la plateforme de streaming, s’arrêtent brutalement sur un cliffhanger, qui nous a laissés bouche bée, à la fin de la saison 3. Alors en attendant une potentielle suite à la série Netflix, nous avons donc sélectionné 4 séries judiciaires dans la même veine que La Défense Lincoln, à voir en streaming.

Suits sur Netflix, l’incontournable des séries judiciaires

Depuis ses débuts en 2011, Suits a régulièrement été saluée comme un drame aux affaires juridiques bien ficelées et aux personnages attachants. On y suit Mike Ross, qui rêve de devenir avocat, malgré des études de droit abandonnées brutalement. Il rencontre alors Harvey Specter, l’un des meilleurs avocats de New York. Un quiproquo plus tard et voilà Mike embauché, malgré son absence de diplôme. Il devra user de malins stratagèmes pour que personne ne découvre son manque d’expérience.

Coups bas, manipulations, trahisons… Dans Suits, tout est permis pour arriver à ses fins. La série, qui a permis à Meghan Markle de briller, bien avant son implication dans la famille royale britannique, a mis en scène des protagonistes loin d’être superficiels, sous leurs costards-cravates bien ajustés. À noter que si vous avez déjà dévoré les 9 saisons de Suits, vous pouvez toujours vous rabattre sur son spin-off, Pearson, disponible sur Prime Video.

Better Call Saul sur Netflix, le hors-la-loi du petit écran

Bien avant de devenir un personnage iconique de Breaking Bad, Saul Goodman portait un tout autre nom : Jimmy McGill, un avocat qui peine à joindre les deux bouts. Il va alors tenter de boucler ses fins de mois, entre escroqueries et activités illicites en tout genre. Au passage, il fera des rencontres cruciales, que l’on croisera ensuite dans Breaking Bad, comme Nacho Varga ou Mike Ehrmantraut…

Seul spin-off qui a réussi à égaler, voire à dépasser son maître, Better Call Saul bénéficie de six saisons de haute volée, qui ont fait l’unanimité, et surtout d’un final qui frôle la perfection. Difficile de faire mieux en termes de série judiciaire, voire en termes de série, tout court.

American Crime Story sur Disney+, le procès version 4 étoiles

En 1995, la star du football américain O.J. Simpson est au sommet de sa carrière, jusqu’à ce qu’il soit accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son nouveau compagnon, Ronald Goldman. Commence alors une course-poursuite effrénée, suivie de près par les caméras du monde entier, avant qu’O.J. Simpson n’accepte finalement d’être jugé dans un procès toujours aussi médiatique.

Cette affaire judiciaire, qui a marqué profondément la société américaine, est au cœur de la première saison d’American Crime Story. Pour reconstituer cet évènement historique majeur, le showrunner très prolifique Ryan Murphy (Glee, Pose, Dahmer) s’est entouré d’un casting 4 étoiles. Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire), David Schwimmer (Friends), John Travolta (Pulp Fiction), Sarah Paulson (American Horror Story) et Sterling K. Brown (This is Us) se donnent ainsi la réplique dans 10 épisodes mémorables.

Harry Bosch sur Prime Video, le détective solitaire

Si vous pensiez que Mickey Haller, le héros de La Défense Lincoln, était un brin antipathique, attendez de rencontrer Harry Bosch, son frère chéri. Parce que oui, les deux personnages partagent le même papa, dans les deux sens du terme. Ils sortent ainsi tous deux de l’imaginaire de l’écrivain à succès Michael Connelly, mais sont aussi les fils de fiction de l’avocat Michael Haller. Harry Bosch, donc, s’est éloigné de l’aspect légal pour se jeter à corps perdu dans la résolution d’homicides sur le terrain. Inspecteur à la police de Los Angeles, le détective est accusé d’avoir tué de sang-froid un potentiel criminel.

Après 7 saisons et des dizaines d’affaires toutes plus sordides les unes que les autres, Harry Bosch a pris sa retraite en 2021, tout en continuant ses activités dans un spin-off, Bosch Legacy, également sur Prime Video. La Défense Lincoln porte donc évidemment l’héritage de ce frère lointain, puisque les deux séries mettent en scène des personnages tourmentés, dont les agissements se trouvent toujours à la limite de la légalité.

