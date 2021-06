Disney+ s'apprête à accueillir sa troisième série intégrée au Marvel Cinematic Universe. Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est au tour de Loki d'occuper les abonnés.

Le 9 juin prochain, la plateforme de SVOD Disney+ accueille la série Loki. Il s’agit du troisième contenu exclusif au service et intégré au Marvel Cinematic Universe. Après une année 2020 blanche, les choses s’enchaînent très vite pour l’empire de divertissement conçu par Disney et Marvel, puisque les fans ont déjà eu l’occasion de découvrir WandaVision et Captain Falcon et le Soldat de l’Hiver ces dernières semaines.

Loki est un personnage très important dans le Marvel Cinematic Universe : il est le frère de Thor, membre pilier des Avengers. Depuis 2011, il est apparu dans six films. S’ils ne sont pas tous cruciaux pour apprécier la série à venir, ils restent importants pour comprendre l’évolution du personnage, passé de véritable méchant à antihéros au destin de martyr.

À noter que la section Marvel de Disney+ propose actuellement une sous-section dédiée à Loki. On y retrouve cinq des six films pertinents à voir avant de se lancer dans la série. Attention, cette sélection comporte quelques spoilers inévitables.

Les six films Marvel à voir pour se lancer sereinement dans Loki

Thor (2011)

Incarné par Tom Hiddleston, Loki apparaît pour la première fois dans Thor, film centré sur son frère incarné par Chris Hemsworth. Pendant que Thor, banni par leur père, se retrouve sur Terre, Loki découvre qu’il n’est pas vraiment le fils d’Odin et complote pour s’emparer d’Asgard. C’est là que naît sa rivalité avec Thor, dont il envie la place dans le royaume et qu’il juge illégitime pour le trône.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Avengers (2012)

Dans Avengers, Loki est le méchant principal. Il utilise le Tesseract pour ouvrir une brèche afin que les forces de Thanos puissent envahir la Terre et s’emparer des Pierres de l’Infinité — nécessaires pour assouvir les sombres desseins de Thanos. Ce sont ses agissements qui vont pousser les super-héros à se réunir autour de Nick Fury. Là encore, on retrouve donc un Loki dans le camp du Mal.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Thor : Le monde des Ténèbres (2013)

Emprisonné sur Asgard après sa défaite lors de la bataille de New York, Loki est libéré par Thor pour combattre Malekith. Jusqu’alors vu comme un vilain perfide et manipulateur, Loki commence à revenir sur le droit chemin après un événement tragique (on ne vous dira rien). Pour en finir avec Malekith, Thor doit obligatoirement s’allier avec son demi-frère, malgré le fait qu’il soit considéré comme un traitre.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Thor Ragnarok (2017)

Au début de Thor Ragnarok, Loki apparaît sous les traits d’Odin, et profite de son statut de roi d’Asgard. Mais c’était sans compter sur une nouvelle menace qui plane sur Thor, Asgard et lui : leur sœur prénommée Hela, qui attendait la mort d’Odin pour signer un grand retour. Là encore, les deux frères doivent s’associer pour renverser une menace sans précédent.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Avengers : Infinity War (2018)

Désormais tout à fait dans le camp des gentils, aux côtés de son frère avec qui il a vécu tant de batailles, Loki se retourne contre Thanos, qu’il avait aidé quelques années plus tôt. Mais sa confrontation avec le Titan Fou signera sa mort au tout début d’Avengers : Infinity War, provoquant la colère de Thor. Pour une fois, il n’a pas su s’en sortir grâce à une énième pirouette.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Avengers : Endgame (2019)

Dans Avengers : Endgame, Loki n’est plus. Néanmoins, le film a son importance dans la suite de ses aventures. Les super-héros encore vivants cherchent un moyen d’empêcher Thanos d’éradiquer la moitié de la population de la galaxie. Comme l’événement tragique a déjà eu lieu, ils ne vont pas hésiter à manipuler le temps et remonter dans le passé pour modifier certains éléments. Et c’est en revenant à New York, pendant la bataille du premier film Avengers, qu’ils vont recroiser Loki. Ce dernier, antagoniste à l’époque, va parvenir à s’emparer du Tesseract pour s’échapper on ne sait où. A priori, on le découvrira dans la série.

Disponible sur Disney+ ? Non.

