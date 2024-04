Lecture Zen Résumer l'article

L’un des prochains épisodes de Doctor Who avec Ncuti Gatwa mettra en scène les Beatles… sans leur musique. Mais ce n’est pas un obstacle pour Russel T. Davies, le showrunner.

Les fans de la série le savent : les voyages dans le temps et l’espace dans Doctor Who nous mènent très souvent dans le passé historique de la Terre. C’est ainsi que le Docteur a pu rencontrer Vincent Van Gogh, Marie-Antoinette, Shakespeare, Agatha Christie, entre autres. La nouvelle saison 1 de la série avec Ncuti Gatwa, qui arrive en mai 2024 sur Disney+, ne fera pas exception.

Désormais, les titres des 8 épisodes de cette saison sont connus :

Space Babies (écrit par Russell T Davies, réalisé par Julie Anne Robinson) The Devil’s Chord (écrit par Russell T Davies, réalisé par Ben Chessell) Boom (écrit par Steven Moffat — oui ! –, réalisé par Julie Anne Robinson) 73 Yards (écrit par Russell T Davies, réalisé par Dylan Holmes Williams) Dot and Bubble (écrit par Russell T Davies, réalisé par Dylan Holmes Williams) Rogue (écrit par Kate Herron et Briony Redman, réalisé par Ben Chessell) The Legend of Ruby Sunday (écrit par Russell T Davies, réalisé par Jamie Donoughue) Empire of Death (écrit par Russell T Davies, réalisé par Jamie Donoughue)

Dans cette liste, une partie du scénario de The Devil’s Chord est déjà connue : les Beatles seront présents. Mais vous n’y entendrez à aucun moment la musique des Beatles. Un problème que le showrunner a vite retourné en sa faveur, d’un point de vue scénaristique.

La musique des Beatles coûte trop cher même pour la BBC

La BBC a fait face au même obstacle que toutes les autres productions du genre : les droits pour intégrer la musique des Beatles dans une série sont trop chers à acquérir. Il faut faire sans. « J’ai su instantanément que l’on ne pourrait jamais jouer les morceaux de Beatles à l’écran, car le copyright est trop cher », explique Russel T. Davies dans une interview pour Empire.

« C’est devenu tout le scénario »

Mais, en bon showrunner de Doctor Who où tout est possible quitte à nous retourner le cerveau, il a alors eu une idée : « Alors je me suis demandé, ‘Comment faire un épisode sur les Beatles sans la musique des Beatles ?’ Et c’est devenu tout le scénario. » En clair, le principe même des droits légaux autour de la musique servira de structure à cette aventure.

Le Docteur et Ruby dans l’épisode sur les Beatles. // Source : Disney+/BBC

Une autre motivation s’est ajoutée, derrière cet épisode : la transmission intergénérationnelle d’un même socle culturel, dans le domaine de la musique. « Il y a ce jeune réalisateur, Sam Arbor, dont j’ai été le mentor pendant un certain temps, et quand je lui ai dit que je revenais dans Doctor Who, ce jeune de 21 ans m’a dit ‘Oh mon dieu, si j’avais un TARDIS, je retournerais dans le passé pour voir les Beatles enregistrer leur premier album. Et je me suis dit, pour qu’une personne de 21 ans dise ça, il doit y avoir quelque chose à creuser dans cette idée. »

On comprend donc très facilement que Russel T. Davies a réussi à transformer un problème légal en une idée scénaristique potentiellement géniale. Mais l’on n’en sait pas plus — heureusement pour la surprise — sur le déroulé de ce second épisode, et comment on pourra rencontrer les Beatles sans entendre leurs morceaux. Les deux premiers épisodes seront diffusés d’un seul coup, le 11 mai 2024, donc verdict très bientôt.

