L’épisode Lucky Day de Doctor Who, diffusé sur Disney+ depuis le 3 mai 2025, s’en prend à la perfection au complotisme politique.

Après le racisme en saison 1, puis les incels pour ouvrir la saison 2, l’épisode Lucky Day, diffusé le 3 mai sur Disney+, dézingue maintenant les complotistes. Décidément, le showrunner Russel T. Davies parvient à dessiner dans Doctor Who la trame politique satirique dont il a le secret. En attendant le prochain épisode, qui nous annonce une gigantesque toile d’araignée dans l’espace, faisons le point sur cette représentation politique judicieuse.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers.

« Je refuse votre réalité »

L’épisode démarre avec ce qui ressemble de loin à une comédie romantique. On retrouve une Ruby Sunday souffrant d’un trouble de stress post-traumatique après tous les dangers traversés en saison 1, mais qui fait la rencontre d’un gentil jeune homme, Conrad, cherchant à comprendre qui est le Docteur via son podcast. Mais, au milieu de l’épisode, on découvre que tout ceci n’était qu’un plan vicieux pour se rapprocher d’elle et de UNIT.

Conrad est en effet le leader d’un groupe politique conspirationniste qui diffuse des théories du complot sur UNIT et cherche à discréditer l’agence. Selon son discours, tout est faux, UNIT utilise des effets spéciaux et des costumes pour inventer des menaces, afin de voler l’argent des contribuables.

Doctor Who dépeint le portrait-type du complotiste : même mis face à la réalité dans ce qu’elle a de plus factuelle — le monstre lui mord littéralement le bras –, celle-ci est rejetée par Conrad. Il l’admet lui-même à la fin : « Je refuse votre réalité, Docteur. »

Conrad et Ruby dans l’épisode Lucky Day de Doctor Who. // Source : BBC/Disney+

Le plus important reste le coup de théâtre autour du profil personnel de Conrad : comme leader du mouvement, croit-il vraiment en son propre complotisme ? Le fait est qu’il a été refusé de UNIT après un entretien d’embauche. La quête de Conrad est une vengeance personnelle, mais aussi un business juteux. UNIT apprend bien vite que Conrad est riche grâce à son influence sur les réseaux sociaux.

« Ne croyez jamais Conrad Clark » : c’était la conclusion notée par Kate Stewart après l’entretien d’embauche. Et c’est là une clé de voute : le complotisme est un business du mensonge.

« Votre seule stratégie est de nous épuiser »

L’épisode s’achève d’ailleurs dans un dialogue qui restera dans les annales de Doctor Who, où le Docteur exprime clairement sa position : « Je me bats pour les gens ordinaires qui ne demandent qu’à vivre en paix et à se sentir en sécurité, bien au chaud. Mais il y a des nuisances. Des nuisances incessantes. Des lâches comme vous, aux mensonges redoutables, qui capitalisent sur la peur et l’insécurité des gens. Vous êtes épuisant. Vous méprisez la vérité. Vous nous étouffez et mettez à mal notre patience, car votre seule stratégie est de nous épuiser. »

Une fois n’est pas coutume, Doctor Who se positionne contre la politique d’extrême-droite qui utilise les peurs pour déformer ou changer totalement la réalité. Mais ce discours est d’autant plus important qu’il met l’accent sur l’épuisement généré par un flot ininterrompu de décisions et de discours à contre-courant des faits.

C’est la deuxième fois, cette saison 2, que Doctor Who fait dans la satire d’un phénomène politique très actuel. Le premier épisode mettait en scène un incel transformé en IA générative afin de pouvoir mettre à genoux son propre monde.

