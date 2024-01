Une note de production pointe vers une série dérivée de Doctor Who : The War Between The Land And The Sea. Le tournage serait prévu pour mars 2024.

Avec l’ouverture du « whoniverse », la BBC compte bien étendre l’univers de Doctor Who : en plus de la série principale qui redémarre à la saison 1, il faut s’attendre à de nouvelles productions. De tous les spin-offs possibles, cela qui vient de fuiter a pris tous les fans de court. Une note de production, mise en ligne le 26 décembre puis repérée par le compte DoctorWhoPN le 3 janvier 2024, annonce un tournage pour très bientôt et livre quelques détails.

Ce leak (voir la note en fin d’article) suggère que le premier spin-off du « whoniverse » serait : The War Between The Land And The Sea. Dans la description, qui relève que la série est « en développement », on peut lire qu’il s’agit d’un spin-off qui inclura les Sea Devils — les Démons des mers.

Un Sea Devil dans Doctor Who. // Source : BBC

La note de production est dédiée au début du tournage, qui démarrerait à Cardiff le 4 mars 2024, et donc très bientôt. Russel T. Davies, actuel showrunner de Doctor Who, est inscrit au scénario, de même que Julie Gardner et Jane Tranter à la production (comme pour la série principale actuellement).

Le leak Doctor Who est crédible

Ce leak est très crédible : les notes de production sont automatiquement recensées sur la plateforme professionnelle productionlist. Il est d’autant plus cohérent qu’il correspond à une rumeur déjà bien installée depuis l’automne 2023 : des spin-offs dédiés à des monstres et antagonistes de Doctor Who. D’après le Mirror, le premier de cette liste était bel et bien dédié aux Sea Devils, et le média évoquait un tournage au printemps 2024. Enfin, Russel T. Davies avait teasé, dans le journal papier Doctor Who Magazine, un projet en « huit lettres », soit le nombre de lettres dans ce titre : The War Between The Land And The Sea.

Il est vrai que les fans peuvent être surpris. Voilà plusieurs années qu’ils réclament divers spin-offs, notamment centrés sur UNIT — sûrement par nostalgie de Torchwood (2006) — ou bien sur des personnages phares comme Madame Astra et Jenny, ou River Song. Il faut cependant relever que l’idée de produire des spin-offs sur des antagonistes est un moyen de raconter une histoire très spécifique tout en incluant bien UNIT : il est probable que ce soit cette organisation qui devra gérer ces monstres, davantage que le Docteur, dans ces séries dérivées.

Martha Jones, Kate Stewart. Membres de UNIT !

Ainsi, ce spin-off pourrait très bien signer le retour de Kate Stewart (Jemma Redgrave), et l’on peut aussi rêver d’y voir Martha Jones (Freema Agyeman), Donna Noble (Catherine Tate), Rose Noble (Yasmine Finney) et autres comebacks. Mais cela se fera au service d’une histoire spécifique, non sous la forme d’une menace par épisode comme lors des premières saisons de Torchwood. Par ailleurs, après les Sea Devils, comment ne pas rêver aussi d’une série sur les Anges Pleureurs ?

Les Sea Devils

Les Sea Devils, ou Démons des mers en VF, sont une race créée en 1972 dans Doctor Who. Ce sont des reptiles, des cousins des Siluriens (espèce à laquelle appartient Madame Astra), mais sous une forme amphibienne. L’origine des deux races est similaires : bien avant que l’humanité se développe, à l’époque reculée de l’Éocène, ils dominaient la Terre avec une civilisation technologique avancée. Depuis leur hibernation, les Siluriens et les Démons des mers vivent dans les profondeurs, avec des colonies parfois de nouveau actives.

L’épisode Legend of the Sea Devil, saison 13 de Doctor Who. // Source : BBC

Ils sont loin d’être mauvais par nature, mais ils sont en guerre latente contre les humains, puisqu’ils veulent régulièrement reprendre leur place d’autrefois sur Terre. Ainsi, le 11e Docteur avait tenté des négociations pacifiques avec des Siluriens, mais ce fut un échec et il dut forcer leur hibernation.

La dernière fois que l’on a vu des Démons des mers dans Doctor Who remonte à 2022, dans l’épisode Legend of the Sea Devils, avec le 13e Docteur.

Le titre du spin-off en développement suggère que la conflictualité entre les humains et les Démons des mers va être ravivée. Mais qui en sera la cause ? À quoi ressemblera cette guerre ? La réponse ne sera pas avant 2025.

La note de production en question

La note de production de The War Between The Land And The Sea :

Note de production du début de tournage d’un spin-off de Doctor Who. // Source : Leak sur productionlist

