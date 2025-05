Lecture Zen Résumer l'article

La série française, sur des forces spéciales envoyées en Irak, cartonne toujours sur Prime Video avec la sortie de sa saison 2, le 9 mai 2025. Pour continuer sur votre lancée, après les 6 épisodes de Cœurs Noirs, voici 4 séries similaires qui devaient vous plaire.

Si les séries américaines mettent en scène depuis longtemps des univers militaires et des récits d’action sans temps mort, du côté des productions françaises, le calme plat était plutôt de mise. Heureusement, ces dernières années, des créations comme Cœurs Noirs ont enfin exploré ces terrains minés, en s’intéressant au quotidien de forces spéciales dans la tourmente.

Alors que la saison 2 cartonne actuellement sur Prime Video, depuis sa sortie, le 9 mai 2025, voici donc 4 séries qui traitent de guerre, d’espionnage ou de géopolitique à découvrir en streaming.

Pour aller plus loin Voici les 20 meilleures séries à voir sur HBO Max

The Day of the Jackal sur Prime Video

Vous avez aimé l’intrigue internationale de Cœurs Noirs et surtout sa réalisation immersive, entre traque haletante et missions périlleuses ? Alors, vous devriez adorer The Day of the Jackal. Cette fois, on quitte le Moyen-Orient pour se balader en Europe, aux côtés du Chacal, un redoutable tueur à gages.

Mais lorsqu’il croise la route de Bianca, une agente des services secrets britanniques, tout bascule. Un jeu du chat et de la souris s’engage alors entre ces deux professionnels que tout oppose. Eddie Redmayne (Une merveilleuse histoire du temps) et Lashana Lynch (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) s’affrontent dans cette série anglaise en 10 épisodes, plus intelligente qu’il n’y paraît. Et bonne nouvelle : une saison 2 est déjà sur les rails.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Reacher sur Prime Video

Certes, Reacher est beaucoup moins subtile que Cœurs Noirs, on vous l’accorde. Il ne faut donc clairement pas avoir peur des gros bras, de la baston à chaque épisode et des enquêtes au rythme effréné pour dévorer les trois saisons déjà disponibles sur Prime Video.

Mais les aventures de Jack Reacher, cet ancien membre de l’armée américaine au tempérament sulfureux, qui n’hésite pas à botter les fesses de tous les criminels sur sa route, finissent tout de même par nous captiver grâce à une belle maîtrise du cliffhanger. En attendant la saison 4, déjà commandée par la plateforme de streaming, vous pouvez donc plonger dans l’univers des livres de Lee Child, qui constitueront une excellente alternative à Cœurs Noirs, version thriller américain.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

24 Heures Chrono sur Prime Video

Cœurs Noirs n’hésite pas à nous plonger dans des infiltrations plutôt dangereuses, aux côtés de soldats qui risquent leur vie à chaque seconde. Pour continuer sur votre lancée, vous pouvez confier les prochaines heures de votre temps disponible au spécialiste du genre : Jack Bauer. L’anti-héros de 24 Heures Chrono, au charisme indémodable, a ainsi survécu à 9 saisons de lutte contre le crime et le terrorisme, lors de courses-contre-la-montre restées cultes.

Et comme certains personnages de Cœurs Noirs, le protagoniste n’a jamais reculé devant des méthodes peu recommandables, entre menaces et intimidations, pour obtenir des informations clés. Il n’est donc jamais trop tard pour redécouvrir tout ce qui a fait le sel de cette série iconique, au début des années 2000 : la mise en scène en temps réel et l’utilisation massive des split-screen pour maintenir le suspense, coûte que coûte.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le Bureau des Légendes sur Canal+

Bien avant Cœurs Noirs, une autre série française nous embarquait déjà sur de périlleux terrains géopolitiques, avec une bonne dose d’action et d’espionnage : Le Bureau des Légendes, bien sûr. On y retrouve les mêmes mécaniques, en passant des missions des commandos d’élite aux coulisses de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), avec toujours un lien avec le Moyen-Orient.

Pendant cinq saisons, la production de Canal+ a ainsi mis en scène Malotru, un agent de renseignement tout juste rentré d’une mission en Syrie et qui peine à reprendre le cours de sa vie. Grâce à une narration parfaitement maîtrisée et à un casting remarquable, Mathieu Kassovitz (La Haine), Florence-Loiret Caille (Visitors) et Sara Giraudeau (Tout va bien) en tête, Le Bureau des Légendes réussit à nous captiver à chaque seconde, sans jamais nous perdre au fil de ses épisodes. Une référence du genre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama