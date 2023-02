Vous cherchez la perle rare pour occuper votre samedi soir ? Numerama s’occupe de tout et vous propose, chaque jour, un film et une série à voir sur les plateformes de SVOD. Pour ce samedi 11 février 2023, nous vous recommandons un multiverse signé Marvel ou une série anglaise qui parodie justement les super-héros.

En ce samedi 11 février 2023, nous vous invitons à voyager dans des mondes parallèles en compagnie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur Canal+ ou à vous moquer des super-héros et des injonctions avec la série Extraordinary sur Disney+.

Extraordinary // Source : Disney+

Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur Canal+, un chaos maîtrisé dans des mondes parallèles

Ouverture des portes du multiverse dans 3, 2, 1… Bienvenue dans Doctor Strange 2, disponible sur Canal+. Après avoir apprivoisé ses pouvoirs impressionnants dans le premier volet de la saga, le personnage incarné par Benedict Cumberbatch (Sherlock) revient en force (et en nombre). Pour empêcher une menace de prendre le contrôle du voyage entre les univers, le magicien va devoir user de ses capacités exceptionnelles pour sauver le monde (une fois de plus).

Réalisé par Sam Raimi (le cinéaste derrière la première trilogie Spider-Man), Doctor Strange in the Multiverse of Madness est clairement le film du MCU le plus créatif visuellement. On vous le disait à sa sortie : le long-métrage développe, pendant deux heures, un chaos maîtrisé, plus frissonnant que jamais. Doctor Strange 2 offre toujours un rôle charismatique à Benedict Cumberbatch, mais le comédien se fait ici voler la vedette par Elizabeth Olsen. Déjà bouleversante dans la série WandaVision, l’actrice est brillante dans un personnage tout en noirceur. Laissez-vous tenter par l’océan de possibilités offert par ce film Marvel, idéal pour une soirée en famille avec vos grands ados, en ce samedi 11 février 2023.

À voir si vous avez aimé : WandaVision ; Spider-Man : No Way Home ; Everything Everywhere All At Once

À voir si vous attendez avec impatience : Spider-Man : Into the Spider-Verse

À voir si vous cherchez : univers parallèles ; super-héros Marvel ; fantastique ; baston ; action ; équipe ; pouvoirs magiques ; frissons ; effets spéciaux ; Elizabeth Olsen en mode badass ; Benedict Cumberbatch avec une cape

La série Extraordinary sur Disney+, une comédie anglaise entre santé mentale et blagues de cul

Imaginez : vous êtes dans un monde où tout le monde possède un super-pouvoir… sauf vous. Et bien c’est justement l’histoire de Jen, dans Extraordinary, disponible sur Disney+. Cette série anglaise inverse le principe même des super-héros pour les rendre extraordinairement ordinaires. Mais le manque de capacités spéciales nous rend-t-il forcément inintéressant ? C’est la question à laquelle Extraordinary tente de répondre, en critiquant au passage les injonctions à être toujours la meilleure version de soi-même.

Avec son format de 25 minutes et son humour décapant, ce petit bonbon feel-good développe ainsi un propos inattendu et mélancolique sur notre santé mentale. Étrange mélange entre comédie anglaise, parodie de l’univers Marvel et critique sociale, Extraordinary pêche malheureusement par une narration parfois trop surexcitée et un brin obsédée. Si l’équilibre entre l’émotion et la drôlerie manque de finesse, la série reste une petite sucrerie, parfaite à binge-watcher le temps d’un week-end.

À voir si vous avez aimé : Unbreakable Kimmy Schmidt ; Derry Girls ; I Am Not Okay With This ; Hero Corp

À voir si vous cherchez : humour anglais ; fantastique ; parodie ; gags ; pour ados mais pas que ; pour aller mieux ; épisodes courts ; super-pouvoirs ; santé mentale ; blagues de fesses

