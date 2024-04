Lecture Zen Résumer l'article

Russel T. Davies précise le format que prendra cette nouvelle saison 1 de Doctor Who, et en profite pour faire du teasing : sans surprise (pour les fans de la série), il nous concocte une fin tragique.

C’est un étonnant retour de Doctor Who qui nous attend. Si la série redémarre à la saison 1, avec un nouveau Docteur interprété par Ncuti Gatwa, ce sont des habitués de cet univers culte qui seront aux manettes. Russel T. Davies, après avoir relancé la série en 2005, endosse de nouveau le costume de showrunner — de même que Steven Moffat écrit un épisode.

Mais à quoi ressemblera cette nouvelle mouture de Doctor Who ? Alors que la diffusion est prévue pour le 11 mai sur Disney+, Russel T. Davies s’exprime de plus en plus sur les épisodes à venir, comme celui sur les Beatles, ou encore sur le rôle de Ruby Sunday.

Un thème récurrent pour toute cette saison de Doctor Who

Le retour de Russel T. Davies aux manettes avait laissé les fans de longue date rêveurs d’un format « à l’ancienne », quand Doctor Who avait largement plus d’une dizaine d’épisodes. Chaque épisode avait alors sa propre aventure individuelle. Avec des saisons de plus en plus raccourcies, la série a ensuite adopté un format narratif plus restreint. L’apogée de ce format s’est illustrée dans la saison 13, baptisée The Flux, avec une seule et même histoire.

Visiblement, Russel T. Davies a cherché un juste équilibre pour cette nouvelle saison 1. Dans une interview dans le magazine SFX, le showrunner précise que chaque épisode « se suffit à lui-même » — ce qui est rassurant pour le côté aventureux de la série. Mais cela viendra avec « un thème et une histoire qui se construiront, se construiront et se construiront ». Cette description n’est pas sans rappeler la trame « Bad Wolf », à savoir la première saison du reboot en 2005 aussi pilotée par Davies ; où chaque épisode se tenait individuellement en ajoutant toutefois de nouveaux indices sur un mystère plus profond à résoudre.

Ce plan du trailer promet clairement des larmes // Source : BBC

Le showrunner précise que ce build up narratif sur les huit épisodes mènera à « une fin dévastatrice » (jamais avare en superlatifs, il ajoute : « Oh mon dieu, vous allez en mourir »). Il faut toutefois rappeler que Russel T. Davies ne rigole pas avec les fins intensément tragiques — les fans de Doctor Who sont encore hantés par Doomsday.

Et si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l’univers de Doctor Who, rappelez-vous que Russel T. Davies est à l’œuvre derrière la série Years and Years décrivant l’effondrement progressif de la civilisation. Donc oui, quand il promet de nous dévaster, on le croit sur parole.

