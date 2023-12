Doctor Who a toujours brillé par ses épisodes de Noël. Alors qu’on attend avec impatience The Church on Ruby Road avec Ncuti Gatwa et Millie Gibson, voici une sélection des Christmas Specials à (re)voir.

Doctor Who a toujours brillé dans sa tradition de Noël, grâce à ses Christmas Specials, épisodes diffusés généralement le 25 décembre. La tradition sera de retour ce 25 décembre 2023, avec The Church on Ruby Road, premier épisode complet de Ncuti Gatwa en 15e Docteur, et l’introduction de Ruby (Millie Gibson). Quels épisodes de Doctor Who revoir à Noël ? Voici notre sélection parmi ceux disponibles en streaming (sur Prime Video — donc jusqu’à la saison 10 maximum).

Si nous ne mettons pas La Fin des Temps dans cette sélection, qui est pourtant un moment crucial dans l’histoire de la série, aussi intense que touchant, c’est simplement parce qu’il fait office de conclusion d’un arc narratif. Ainsi, il s’agit un peu moins d’un (double) épisode indépendant, susceptible d’être revu régulièrement durant les fêtes.

Le Fantôme des Noëls passés

Saison 6 — A Christmas Carol / Le Fantôme des Noëls passés (11e Docteur)

C’est sans doute le meilleur épisode de Noël de toute l’histoire de Doctor Who. D’autant que Le Fantôme des Noëls passés est en réalité une adaptation libre du conte de Charles Dickens, A Christmas Carol, transposé à une autre planète. Amy et Rory sont sur un vaisseau spatial de croisière pour leur lune de Miel, quand cela tourne court : le croiseur est sur le point de s’écraser sur une étrange planète, où les nuages empêchent un atterrissage en douceur. Le Docteur pose donc son TARDIS sur cette planète, pour convaincre un vieil avare, Kazran Sardick (similaire à Scrooge), qui contrôle les nuages, d’autoriser l’atterrissage. Mais celui-ci refuse, n’ayant aucune considération pour les vies humaines. Le Docteur est alors contraint d’aller à la rencontre de Sardick dans le passé, durant son enfance. Un conte merveilleux façon Doctor Who, beau et touchant. On ne se lassera jamais de le revoir à Noël, vraiment.

A Christmas Carol, version Doctor Who. // Source : BBC

Une croisière autour de la Terre

Saison 4 — Voyage of the Damned / Une croisière autour de la Terre (10e Docteur)

Comment oublier le passage de Kylie Minogue dans Doctor Who ! D’autant plus que l’épisode commence lorsque le TARDIS percute un vaisseau spatial surnommé… Titanic. L’épisode est rythmé et captivant, sans compter que le Dixième Docteur y prononce son fameux « Allons-y » !

Voyage of the Damned, saison 4 de Doctor Who // Source : BBC

Le Mariage de Noël

Saison 3 — The Runaway Bride / Le Mariage de Noël (10e Docteur)

Alors que les épisodes spéciaux des 60 ans de la série ont vu le retour de Donna Noble en personne, avec Catherine Tate, comment ne pas avoir envie de revoir sa première apparition dans Doctor Who ? Cela remonte à un épisode de Noël, Le Mariage de Noël. Face à des Père Noël robots-tueurs, on redécouvre avec délectation l’origine de ce duo à l’alchimie parfaite. L’ennemi à affronter n’est pas passionnant, mais quel bonheur malgré tout !

Runaway Bride, saison 3 de Doctor Who // Source : BBC

Le Docteur, la Veuve et la Forêt de Noël

Saison 7 — The Doctor, the Widow and the Wardrobe / Le Docteur, la Veuve et la Forêt de Noël (11e Docteur)

Comme Le Fantôme des Noëls passés, l’épisode de Noël de la saison 7 a tout d’un conte merveilleux — même s’il est moins solide dans sa narration. Celui-ci s’inspire (d’assez loin mais tout de même) du premier tome de Narnia. On est à Noël, en 1941. Le Docteur a décidé de prendre soin d’une certaine Madge Arwell — récemment veuve, avec deux enfants, Lily et Cyril. Alors que Le Docteur avait prévu de leur offrir un voyage vers une planète enneigée, Cyril ouvre le cadeau (le portail !) avant Noël… se retrouvant seul sur cette planète, qui n’est finalement pas si « sûre ». Il part à sa recherche, pour une aventure de Doctor Who typique — façon Noël. Et une fin touchante.

Le Docteur, la Veuve et la Forêt de Noël dans Doctor Who. // Source : BBC

Il était deux fois

Saison 10 — Twice Upon a Time / Il était deux fois (12e Docteur)

Certes, cet épisode est la suite directe du season finale qui le précède, mais il se tient bien en tant qu’épisode de Noël à lui seul, notamment en tant qu’hommage à la série elle-même : l’épisode se passe à cheval sur… l’épisode de 1966, The Tenth Planet. Le tout premier Docteur apparaît donc, interprété par David Bradley — qui ressemble énormément à l’acteur originel, William Hartnell.

Il était deux fois, dernier épisode de Peter Capaldi dans Doctor Who. // Source : BBC

Douce Nuit

Saison 9 — Last Christmas / Douce nuit (12e Docteur)

Le Père Noël dans Doctor Who ? Douce Nuit l’a fait, puisque l’épisode commence lorsque Clara est littéralement réveillée par les cloches du Père Noël. Peu après, le Docteur et Clara viennent en aide à des scientifiques, sur une base en Antarctique, parasitée par une mystérieuse forme de crabe. Et voilà qu’ils sont aidés par… le Père Noël ! Mais est-ce vraiment lui ? Un christmas special qui porte bien son nom, bien que, sur cette fameuse base, il soit un tantinet effrayant.

Le Père Noël dans Douce nuit (Doctor Who). // Source : BBC

Cyber Noël

Saison 4 — The Next Doctor / Cyber Noël (10e Docteur)

C’est une histoire un peu oubliée de l’ère David Tennant, mais cette histoire de Noël est très sympathique. Le 10e Docteur rencontre un homme mystérieux prétendant être lui aussi le Docteur. Tout cela dans une ambiance de Noël dans le Londres de 1851 !

Cyber Noël, ou The Next Doctor, parmi les épisodes spéciaux de la saison 4 de Doctor Who. // Source : BBC

