Lecture Zen Résumer l'article

Russel T. Davies se confie encore sur certains épisodes de la saison 1 de Doctor Who, la troisième série du nom diffusée bientôt sur Disney+.

Nul doute que le grand retour de Doctor Who va se faire en fanfare, le 11 mai prochain (sur Disney+ en France). Le showrunner, Russel T. Davies, ne cesse de faire du teasing. Après avoir vendu les mérites du grand final de la nouvelle saison 1, qui va nous « dévaster » selon lui, il évoque également l’importance que revêt pour lui cette fin, mûrement réfléchie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Russel T. Davies et ses scénarios de longue haleine

Lors de l’avant-première londonienne de cette saison, Russel T. Davies a révélé au micro des médias que le grand final sera découpé en deux parties, The Legend of Ruby Sunday suivi d’Empire of Death. Et cette fin, le showrunner la concocte depuis longtemps. Plus longtemps encore qu’on ne peut l’imaginer. « Il y a des choses dans le final auxquelles j’ai dû penser pendant 40 ou 50 ans », détaille-t-il.

« Il y a des choses dans le final auxquelles j’ai dû penser pendant 40 ou 50 ans » Russel T. Davies

Ce ne sont pas les seuls épisodes qui ont mûri plusieurs années en lui. L’épisode 5, intitulé Dot and Bubble (et qui s’annonce effrayant d’après les premières images), a été imaginé il y a déjà 14 ans par Russel T. Davies. À cette époque, il venait de quitter la direction de la série, transférée à Steven Moffat. Il lui avait malgré tout pitché, sans succès, et non de leur fait : « Je me souviens en avoir parlé à Steven Moffat aux alentours de 2010… et nous n’aurions pas pu nous le permettre ». Des contraintes budgétaires rendaient cette « vague idée » (sic) impossible.

Cet épisode 5 nous terrifie déjà d’avance. // Source : BBC/Disney+

Mais voilà que, pour cette troisième série Doctor Who, Disney est entré dans la danse, ce qui a réglé le problème du budget. « Lorsque vous le verrez, vous vous direz : ‘Oh oui, je vois ce que vous voulez dire’ — visuellement, il y a plus d’effets spéciaux que dans n’importe quel autre épisode. »

Russel T. Davies est un habitué des plans narratifs longuement réfléchis. C’était le cas pour son autre série, Years and Years. Au moment la diffusion de cette œuvre bouleversante, en 2019, il avait expliqué : « Il y a 20 ans, je parlais déjà d’une série de ce type. »

Pour aller plus loin Doctor Who pour les nuls : le guide pour débuter dans la série culte

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.