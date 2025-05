Lecture Zen Résumer l'article

Diffusées actuellement sur Disney+, Andor et Doctor Who possèdent quelques points communs, tant dans leur casting que dans leurs lieux de tournage.

Depuis le mois d’avril 2025, deux grandes œuvres de science-fiction sont diffusées en même temps et, qui plus est, toutes deux sur Disney+ : Andor, saison 2, d’un côté, et Doctor Who, saison 2, de l’autre. En plus de faire les beaux jours des fans de SF, les deux séries possèdent étonnement plusieurs points communs.

Pour aller plus loin La saison 2 d’Andor enterre définitivement toutes les séries Star Wars. Je ne veux rien savoir.

Voici venue l’ère Varada Sethu

La saison 2 de Doctor Who a signé l’arrivée d’une nouvelle compagne de voyage : Belinda Chandra. Interprété par l’actrice britannique Varada Sethu, le personnage faisait déjà une apparition, sous une autre forme (pour des raisons encore mystérieuses), dans la première saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a fait une arrivée remarquée : les whovians la considère déjà comme l’une des meilleures compagnes.

Il se trouve que Varadu Sethu faisait aussi partie des personnages principaux d’Andor — elle est aussi au casting de la saison 2 avec, toutefois, une présence moindre. Elle y joue Cinta Kaz, une résistante.

Varadu Sethu, une rebelle dans Andor comme dans Doctor Who… // Source : Disney+

En seulement deux ans, Varadu Sethu s’est donc imposée dans deux énormes franchises, Doctor Who (installée depuis 1967) et l’univers Star Wars, avec des rôles acclamés. De quoi installer l’actrice durablement dans le paysage de la pop culture.

Une mise en scène signée Toby Haynes

Il se trouve toujours derrière la caméra : les épisodes 1 à 3 puis 8 à 10 de la saison 1 d’Andor ont été réalisés par Toby Haynes, réalisateur britannique aussi à l’œuvre derrière certains des chapitres les plus importants de Doctor Who : The Pandorica Opens / The Big Bang (2010), A Christmas Carol (2010) ou encore The Impossible Astronaut / Day of the Moon (2011).

Les lieux de tournage d’Andor et de Doctor Who

Les deux œuvres de SF partagent aussi des lieux, comme l’a remarqué un internaute sur X. Deux en particulier :

La base de Saw Guerrera dans Andor : c’est également là que se déroule une grande partie de l’intrigue de La Menace Sous-marine (The Underwater Menace), un épisode de Doctor Who situé dans la saison 4 de la première série. Ce lieu existe bel et bien : ce sont les anciennes carrières, désaffectées, de Windspit. Elles se situent dans le comté de Dorset, sur l’île de Purbeck, une péninsule britannique. À noter qu’une autre carrière britannique, Middle Peak, a aussi été mobilisée pour Andor. En réalité, bien d’autres lieux de nature sauvage en Angleterre et en Écosse ont servi de décors (le Royaume-Uni : autre planète ?).

Winspit à la fois dans Andor et dans Doctor Who. // Source : Disney+ / BBS

Les carrières de Winspit, dans la vraie vie. // Source : Charlesdrakew / domaine public

L’architecture futuriste du Sénat, sur Coruscant, vous a forcément marqués dans Andor. Mais celle-ci vous a peut-être aussi rappelé quelque chose. Et pour cause, c’est un lieu célèbre : la Cité des arts et des sciences, à Valence, en Espagne. Ce complexe culturel sert aussi de cadre à Souriez (Smile), l’épisode 2 de la saison 10 de Doctor Who, diffusé en 2017. Un épisode particulièrement futuriste, où le 10e Docteur et Bill se retrouvent sur une planète, alors que des robots communiquent à travers des émojis. À noter que la Cité a aussi servi de décor à Westworld.

La Cité des arts et des sciences de Valence dans Andor, à gauche, dans Doctor Who, à droite. // Source : Disney+/BBC

L’un des musées phares de la Cité des arts et des sciences à Valence. // Source : Aiolia del Leone / GPL, Wikimédias

À ces ponts inattendus entre Andor et Doctor Who, côté casting et tournage, ajoutons l’une de leur plus grande qualité mutuelle : elles offrent un regard politique fort sur le présent dans leur approche de la science-fiction.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !