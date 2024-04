Lecture Zen Résumer l'article

Les Daleks sont une race alien culte dans Doctor Who. Mais, dans la nouvelle version de la série, on ne les verra pas durant cette saison. Une rareté dans l’histoire de Doctor Who.

La mythologie de Doctor Who vient avec ses propres codes, mais aussi ses créatures récurrentes. Parmi elles, on trouve les Cybermens, les Anges Pleureurs ou encore les Daleks. Ces aliens sont des ennemis récurrents, que chaque Docteur vient presque toujours à affronter. On sait que, même si Doctor Who redémarre à la saison 1, celle-ci se situe dans l’exacte continuité de tout ce qu’il s’est passé avant.

Alors quels aliens verront nous ? Les Daleks semblent être un passage presque obligé. Pourtant, ce ne sera pas le cas. Ces ennemis cultes ne font pas partie du plan du showrunner, Russel T. Davies.

Pas de Daleks face au 15e Docteur de Ncuti Gatwa ?

Pour le showrunner, il est nécessaire de faire « une grande pause » dans l’apparition des Daleks dans Doctor Who. Selon Ncuti Gatwa, il serait même envisagé que son 15e Docteur ne rencontre jamais ces aliens bien décidés à assimiler l’Univers entier.

« Quel intérêt pour moi d’être le Docteur si je ne peux pas affronter un Dalek ? » Ncuti Gatwa

L’acteur s’est vivement opposé à cette idée, lors d’une interview. « J’ai entendu dire que je n’aurai jamais à faire face à un Dalek. Je serais tellement en colère si c’était le cas ! Lorsque j’en aurai fini avec Doctor Who, il vaudrait mieux que j’aie affronté un Dalek. Quel intérêt pour moi d’être le Docteur si je ne peux pas affronter un Dalek ? »

Les Daleks dans Doctor Who. // Source : BBC

Il faut se rappeler que, plus encore au Royaume-Uni qu’ailleurs, Doctor Who est une institution culturelle. Certains ennemis, comme les Daleks et leur fameux « Exterminate », qui sont là depuis les débuts, font partie du tableau.

Il n’est pas impossible que l’équipe de la série nous mente pour garder la surprise. Mais l’idée reste tout de même crédible compte tenu des ambitions de cette troisième série Doctor Who : reprendre sur de nouvelles bases pour cueillir plus facilement de nouveaux publics. Ainsi, on sait déjà que le Docteur devra affronter une toute nouvelle menace durant cette saison.

