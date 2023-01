Au cinéma ou dans les jeux vidéo, quelques œuvres de fiction faisaient déjà des clins d’œil à l’année 2023.

La fiction ne cesse de prédire l’avenir, avec plus ou moins d’acuité. En imaginant 2019, Blade Runner décrivait un futur un peu trop technologique, mais il est vrai que cela faisait écho à des éléments du présent. De même, Soleil Vert se passait en 2022, et même si l’on est loin de la dystopie du film, l’urgence écologique est bel et bien là. Pour 2023, les fictions situées cette année-là relèvent plutôt de clins d’œil que de véritables descriptions futuristes marquantes.

X-Men : Days of Future Past

Une partie de la saga X-Men au cinéma se situait dans l’avenir. Days of Future Past, sorti en 2014, se situait durant l’année 2023. On est dans un monde quelque peu dystopique où les mutants ont été éliminés après une guerre contre de puissants conçus pour les traquer et les tuer. Le Professeur X et Magnéto parviennent alors à renvoyer l’esprit de Wolverine dans son corps de 1973… afin de changer le cours des choses.

On est parés pour 2023 yep. // Source : X-Men Days of Future Past

Avengers : Endgame

On reste dans le domaine super-héroïque : oui, la chronologie du MCU (univers cinématographique Marvel) ne se déroule plus vraiment en parallèle avec notre présent. Durant Avengers : Endgame, sorti en 2018, les événements ont soudainement fait un bond de cinq ans dans l’avenir : à partir de la fin du film, tout se passe donc en 2023 et au-delà.

Capture d’écran d’Avengers Endgame. // Source : YouTube

WandaVision

C’est mathématique : WandaVision se situe juste après Endgame, donc la série qui a enclenché la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel se déroule en 2023, comme la plupart des œuvres de cette phase qui s’étendent entre 2023 et 2024.

The Tomorrow War

Le film de SF de Prime Video avec Chris Pratt et Yvonne Strahovski, The Tomorrow War, démarre en décembre 2022 et s’étend jusqu’en 2023. C’est l’histoire d’un groupe de voyageurs temporels arrivant du futur pour avertir l’Humanité qu’en 2051, la Terre sera envahie par des aliens. Ils font alors appel à des soldats du présent pour participer à la guerre de 2051. Bon, on va croiser les doigts très fort pour qu’aucun voyageur temporel ne débarque cette année pour nous avertir que l’on doit aller combattre des aliens dans le futur.

Les combattants de The Tomorrow War. // Chris Pratt

The Purge : Anarchy

La saga de films horrifiques et dystopiques The Purge (American Nightmare en VF), dont le premier film est sorti en 2014, démarrait durant l’année 2022 avec la « cinquième purge » (la purge étant une période de 12h pendant laquelle toute activité criminelle est permise). Sa suite directe, Anarchy, se déroule en 2023. Et on est bien contents que ce soit de la pure fiction.

Cyberpunk 2077

Vous vous dites sûrement que l’auteur de cet article a un peu craqué pour mettre dans ce guide un jeu dont le titre contient l’année 2077. Et pourtant ! En fait, l’histoire de l’un des personnages majeurs de Cyberpunk 2077 — Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves — commence dès 2023 dans le lore de cet univers. Johnny est censé être mort cette année-là durant une attaque thermonucléaire sur l’Arasaka Tower.

Wake the f**k up Samouraï ! // Source : YouTube/MKIceAndFire

Crysis 2

Toujours du côté des jeux vidéo, les événements du célèbre Crysis 2 se déroulent dans un New York de 2023 complètement détruit par une invasion alien. La routine comme chaque année pour cette ville, cela dit, dans la fiction américaine.