Alors que Doctor Who a fêté ses 60 ans en 2023, et que Star Trek fêtera le même anniversaire en 2026, les deux sagas cultes se sont rencontrées en 2012… sous la forme d’un comicbook non canonique, mais officiel.

Au rang des sagas de science-fiction les plus cultes (et les plus anciennes), Doctor Who et Star Trek sont toutes deux en haut de la liste. Elles constituent deux univers bien distincts, mais il y a quelques points communs : le caractère utopiste du Docteur et des membres de l’Enterprise, l’atmosphère teintée de philosophie autant que d’humour, de progressisme politique, ainsi que tout le cosmos pour terrain de jeu.

Comment ne pas imaginer une rencontre ? Ce crossover a d’ores et déjà existé, plus ou moins, sous la forme des comics Assimilation2, publiés en 2012 par IDW Publishing.

Les Borgs et les Cybermen font équipe

Dans Assimilation2, c’est le Onzième Docteur — sous les traits de Matt Smith donc — qui fait la rencontre du capitaine Picard. Le crossover a plus précisément lieu avec The Next Generation. Durant cette aventure, le TARDIS arrive à bord de l’Enterprise, puis l’équipage, ainsi que le Docteur accompagné alors d’Amy et de Rory, font équipe contre les deux races cyborgs des deux franchises : les Borgs (pour Star Trek) et les Cybermen (pour Doctor Who), qui se sont associés pour détruire la Fédération.

Les Cybermens et les Borgs font équipe. // Source : BBC/IDW Publishing

Comme l’a repéré Screenrant, via une ancienne newsletter de Rich Handley en 2020, une suite était initialement prévue, un crossover entre Doctor Who et Deep Space Nine cette fois-ci, et le Docteur aurait été accompagné de Clara. Ce second projet a été annulé avant que la BBC ait mis fin au partenariat avec l’éditeur IDW.

Ce crossover original a un statut quelque peu à part entière. S’il est le fruit d’un accord officiel de licences, il reste non canonique, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’impact réel sur l’univers des deux franchises. En soi, l’existence de ce crossover relève donc surtout d’un petit cadeau assez confidentiel pour les fans des deux sagas. Et on peut raisonnablement affirmer qu’une telle rencontre n’aura jamais lieu à l’écran — ce sont deux univers bien trop complexes à mélanger.

En attendant, Doctor Who redémarre à la saison 1 en 2024 pour la troisième série de son existence ; ouvrant aussi les portes du « whoniverse ». Quant à Star Trek, le prochain film, Section 31, sera porté par l’actrice oscarisée Michelle Yeoh, sans date pour l’instant.

